Los AirPods de colores que Apple descartó tras la experiencia del iPhone 5c

El blanco ha sido, desde el primer día, una de las señas de identidad más reconocibles de los auriculares de Apple. Basta con ver a alguien por la calle con unos AirPods para identificarlos al instante. Por eso, la reciente filtración de imágenes que muestran AirPods de colores fabricados como prototipos internos resulta tan llamativa. No se trata de renders ni de conceptos de fans, sino de unidades reales que existieron y que Apple decidió no lanzar.

Las imágenes, filtradas por Kosutami en X, muestran varios pares de AirPods Pro en tonos distintos al blanco habitual. Son colores sobrios, bien integrados, coherentes con el lenguaje de diseño de la marca y, a primera vista, perfectamente viables como producto comercial. Sin embargo, nunca pasaron de la fase de prueba. Y para entender el motivo, hay que mirar más de una década atrás.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

El precedente del iPhone 5c

En 2013, Apple sorprendió con el lanzamiento del iPhone 5c, un modelo que rompía con la estética metálica y sobria que había definido al iPhone hasta entonces. El 5c apostaba por carcasas de policarbonato en colores vivos y buscaba atraer a un público más joven o menos dispuesto a pagar el precio del modelo principal.

La idea, sobre el papel, tenía sentido. En la práctica, el mensaje no terminó de calar. Muchos usuarios interpretaron el iPhone 5c como un iPhone “menor”, pese a que su rendimiento era similar al del iPhone 5. De hecho, es que por dentro era un iPhone 5. El color, lejos de reforzar su atractivo, acabó asociándose a una gama secundaria y diluyó la percepción premium del dispositivo. Apple tomó nota.

Esa experiencia marcó un antes y un después en la forma en la que la compañía utiliza el color dentro de su catálogo. Desde entonces, Apple ha sido mucho más cuidadosa a la hora de decidir en qué productos introduce tonalidades llamativas y en cuáles mantiene una estética uniforme.

Por qué los AirPods siguen siendo blancos

Los AirPods no son solo unos auriculares inalámbricos, sino un icono visual. El blanco cumple una función clave, reconocimiento inmediato y asociación directa con la marca. Cambiar eso supone asumir un riesgo que Apple no siempre está dispuesta a correr, especialmente en productos que funcionan como extensión del iPhone.

Introducir unos AirPods de colores habría planteado un dilema similar al del iPhone 5c. ¿Serían todos iguales en precio y prestaciones? ¿Se percibirían algunos colores como menos “premium”? ¿Fragmentarían la identidad de un producto que ha triunfado precisamente por su uniformidad? Todo apunta a que esas preguntas pesaron más que el atractivo estético de la propuesta.

Color sí, pero con matices

Esto no significa que Apple rechace el color, al contrario. Ahí están los iMac, los iPhone más recientes o incluso los accesorios oficiales. La diferencia está en el contexto. En productos donde el diseño no define tanto la identidad de uso diario, el color suma. En otros, como los AirPods, puede restar.

No es casualidad que Apple haya dejado el terreno del color más atrevido a Beats, una marca que juega con otros códigos y otro público. De ese modo, cubre ambos perfiles sin comprometer la coherencia de su producto estrella.

Una filtración que dice más de lo que parece

Estos AirPods de colores nunca lanzados no son solo una curiosidad visual. Son una pista clara de cómo trabaja Apple por dentro, probando ideas que a veces no llegan al mercado. También son un recordatorio de que las decisiones de diseño actuales están muy influenciadas por errores y aprendizajes del pasado.

Al final, igual que ocurrió tras el iPhone 5c, Apple volvió a elegir el camino más conservador. Y viendo el éxito continuado de los AirPods, cuesta decir que se equivocara. Pero ahora, gracias a esta filtración, sabemos que durante un tiempo, el blanco no fue la única opción sobre la mesa.