El HONOR Magic V5 acerca los móviles plegables al gran público esta Navidad

La Navidad suele ser el momento del año en el que muchos usuarios se plantean dar un salto tecnológico, y este 2025 hay un claro protagonista dentro del segmento premium, el HONOR Magic V5. El último plegable de la marca china llega al mercado español con una rebaja temporal y un paquete de extras que lo colocan, por precio y propuesta, en una posición especialmente interesante dentro de una categoría que sigue creciendo.

Un plegable que deja atrás la etiqueta de “experimental”

Durante años, los móviles plegables han sido vistos como dispositivos llamativos, pero poco prácticos para el día a día. El HONOR Magic V5 intenta romper definitivamente con esa percepción gracias a un diseño extremadamente delgado y ligero. Con solo 8,8 milímetros de grosor cuando está cerrado y un peso de 217 gramos, se mueve con naturalidad tanto en el bolsillo como en la mano, algo que no siempre ha sido habitual en este tipo de formatos.

Más allá del impacto visual, el formato plegable empieza a tener sentido cuando se aprovecha su pantalla interior de casi ocho pulgadas. En este caso, la experiencia multitarea es uno de sus grandes argumentos, permitiendo trabajar con varias aplicaciones a la vez sin sensación de compromiso ni artificio.

Pantalla grande, productividad real y funciones útiles

La pantalla interior del HONOR Magic V5 no está pensada solo para consumir contenido, sino también para organizar tareas, planificar viajes o gestionar trabajo y ocio desde un único dispositivo. La posibilidad de usar hasta tres aplicaciones simultáneamente aporta una versatilidad que, en fechas como Navidad, resulta especialmente práctica para organizar compras, recetas o viajes familiares.

A esto se suma la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial, como la asistencia de Google Gemini, que refuerzan la idea de un dispositivo orientado a facilitar tareas cotidianas. Funciones como la traducción de llamadas o la interpretación en tiempo real encajan bien con un uso cada vez más internacional del smartphone, ya sea por viajes o por trabajo.

Un apartado fotográfico pensado para el recuerdo

En unas fechas marcadas por reuniones, celebraciones y encuentros familiares, la cámara sigue siendo un elemento decisivo. El HONOR Magic V5 apuesta por un sistema de triple cámara que combina sensores de alta resolución con un teleobjetivo periscópico, ofreciendo versatilidad tanto para retratos como para fotografía nocturna o escenas más abiertas.

La idea no es solo tomar imágenes de calidad, sino hacerlo con la comodidad que aporta una pantalla grande al revisar, editar o compartir fotos en el momento, algo que el formato plegable facilita de forma natural.

Autonomía y ecosistema como valor añadido

La batería de gran capacidad y la carga rápida permiten afrontar jornadas largas sin la ansiedad habitual del porcentaje, algo importante en dispositivos pensados para un uso intensivo. Además, el pack promocional, la tablet HONOR Pad 10 con funda–teclado, los HONOR Choice Earbuds Clip y el cargador HONOR SuperCharge 66W, refuerza el concepto de ecosistema, integrando tablet, auriculares y cargador rápido como una extensión natural del teléfono.

Un movimiento estratégico en un momento clave

Desde el punto de vista técnico, el HONOR Magic V5 evidencia cómo el ecosistema Android empieza a adaptarse de forma seria a los formatos plegables. La gestión dinámica de ventanas, la multitarea real optimizada para pantallas grandes y el equilibrio entre rendimiento y consumo energético marcan una diferencia clara frente a generaciones anteriores. El hardware ya está preparado, pero es el trabajo conjunto entre pantalla, software e inteligencia artificial lo que convierte al plegable en una herramienta funcional, no solo en un ejercicio de ingeniería.