7 señales claras de que no estás aprovechando demasiado tu teléfono móvil
Nacho Grosso
Redactor y editor especializado en tecnología.
Hay una idea muy extendida de que para disfrutar de un buen teléfono móvil basta con tener uno caro o relativamente nuevo. La realidad es bastante distinta. La mayoría de usuarios no exprime ni una parte de lo que su teléfono es capaz de hacer, incluso en tareas cotidianas que podrían ahorrar tiempo, esfuerzo y más de un quebradero de cabeza. Estas son algunas señales claras de que no estás aprovechando tu teléfono móvil como podrías.
Lo usas casi solo para WhatsApp y redes sociales
Si tu rutina con el móvil se limita a responder mensajes, revisar Instagram o mirar vídeos cortos, estás reduciendo un dispositivo muy potente a una simple pantalla de entretenimiento. El teléfono puede ayudarte a organizarte, aprender, trabajar o gestionar gestiones diarias, pero para eso hay que ir un poco más allá del uso automático.
No sabes qué funciones nuevas trae cada actualización
Actualizas el sistema cuando te lo pide el móvil, pero nunca te paras a ver qué ha cambiado. Nuevas opciones de privacidad, mejoras en la cámara, funciones inteligentes o accesos rápidos pasan desapercibidos. Muchas de estas novedades están pensadas para facilitar el día a día, pero si no sabes que existen, es como si no estuvieran ahí.
No aprovechas de verdad la cámara de tu móvil
Haces fotos rápidas y poco más. Sin embargo, la cámara también sirve para escanear documentos, copiar texto de una imagen y mejorar fotos antiguas. No se trata de convertirte en fotógrafo, sino de conocer dos o tres funciones que pueden ser muy útiles en situaciones concretas.
En cuanto a fotografía, basta con experimentar un poco, seguir unos consejos útiles o bien, disparar la imaginación para que la calidad de tus fotos no tenga nada que ver son lo que consigues ahora.
No utilizas el móvil para organizarte mejor
Calendarios vacíos, recordatorios inexistentes y notas dispersas o directamente inexistentes. El móvil puede convertirse en tu agenda personal, tu lista de tareas o tu bloc de ideas siempre disponible. No usarlo para organizarte suele traducirse en olvidos, prisas y sensación constante de desorden.
Tienes el móvil lleno de apps que no usas
Instalas aplicaciones por recomendación, curiosidad o moda, pero no haces limpieza nunca. El resultado es un teléfono desordenado, con notificaciones innecesarias y más distracciones de las que necesitas. Revisar y eliminar apps que no usas también forma parte de aprovechar mejor tu teléfono móvil.
Te quejas de la batería, pero no cuidas tus hábitos
El brillo siempre al máximo, apps funcionando en segundo plano y cargas desordenadas acaban pasando factura. Muchas veces el problema no es la batería, sino cómo se usa el móvil. Ajustar algunos parámetros básicos puede marcar una diferencia real en la autonomía diaria.
Cambias de móvil esperando que el nuevo lo arregle todo
Estrenas teléfono pensando que ahora sí notarás el cambio, pero repites exactamente los mismos hábitos que con el anterior. El resultado suele ser el mismo, que al cabo de unas semanas, la sensación de desaprovechamiento vuelve. Antes de cambiar de móvil, conviene cambiar la forma en la que lo usas.
Aprovechar tu teléfono móvil no exige conocimientos técnicos ni horas de aprendizaje. Basta con ser un poco más consciente de lo que ya tienes en el bolsillo y dedicar algo de tiempo a descubrirlo. Muchas veces, el verdadero salto no está en el hardware, sino en el uso que hacemos de él.
- Dispositivos Móviles
