Las mejores apps para Halloween que no pueden faltar en tu móvil

La noche del 31 de octubre invita a sacar el lado creativo del móvil. Con las apps para Halloween puedes convertir una foto normal en un selfie espeluznante, preparar una fiesta con listas y recordatorios, o ambientar la casa con sonidos tenebrosos. Esta selección mixta combina herramientas populares y otras específicas de temporada para que cualquier usuario, sea Android o iPhone, encuentre su combinación perfecta sin perder tiempo buscando.

Las mejores apps para Halloween en tu móvil

No necesitas ser experto en edición ni gastar dinero, la clave está en elegir bien. Algunas aplicaciones suman filtros y maquillaje virtual para probar disfraces sin comprar nada; otras añaden efectos de vídeo o plantillas listas para publicar; también hay opciones para crear listas de la compra, controlar la música y coordinar a los invitados. Si participan niños o adolescentes, conviene activar funciones de seguridad y ubicación compartida durante el truco o trato.

YouCam Makeup

Un clásico para probar maquillajes imposibles en realidad aumentada: piel pálida, ojos dramáticos, cicatrices o accesorios virtuales como colmillos y lentillas. Es perfecta para decidir tu look antes de comprar pintura o prótesis, y para crear selfies coherentes con el disfraz. Ajusta la intensidad de cada efecto para que el resultado sea creíble y combínala con una luz tenue para potenciar sombras y brillos donde interesa.

CapCut

Para dar un salto de nivel en vídeos cortos. Sus plantillas temáticas, transiciones y efectos de sonido ayudan a crear historias de miedo en minutos. Puedes añadir textos con tipografías “slasher”, usar filtros fríos o verdosos, e integrar sonido ambiente (puertas que chirrían, viento, pasos). Ideal si piensas compartir en TikTok, Reels o YouTube Shorts y quieres un acabado llamativo sin una curva de aprendizaje complicada.

Canva

No es solo para pósters bonitos: sus plantillas de Halloween facilitan invitaciones, carteles para la entrada, menús “sangrientos” y señales para juegos. Cambia colores, añade iconos de calabazas o murciélagos y exporta en formato listo para imprimir o para WhatsApp. Si organizas una fiesta, crea un QR con la ubicación, normas y horario; así todos tendrán la información a mano sin preguntas de última hora.

ZEDGE

Si buscas ambientación total, esta app ofrece fondos de pantalla y tonos de llamada espeluznantes. Configura un fondo con niebla, casas encantadas o ilustraciones retro y acompáñalo con un tono de puerta chirriante o risa siniestra para notificaciones. Es una forma rápida de “vestir” el teléfono durante unos días y olvidarte después, porque puedes volver al tema habitual en un toque cuando pase la temporada.

Life360

Para familias y grupos, aporta tranquilidad en una noche con planes fuera de casa. Permite compartir ubicación en círculos privados, crear alertas al salir de una zona y chatear sin saltar entre apps. Úsala solo cuando haga falta, crea un círculo “Halloween”, define la zona segura del barrio o del centro comercial y establece una hora de vuelta. Así, todos pueden disfrutar sin perder de vista a nadie.

Spooky Sounds

Hay múltiples sonidos como aullidos, pasos, golpes, murmullos o tormentas. Úsalos para crear rutas del miedo en casa, ambientar la puerta en el truco o trato, o como capa de audio en tus vídeos. El truco está en el volumen: demasiado alto satura y delata que es un móvil; a un nivel medio, mezclado con silencio y luces bajas, el efecto resulta sorprendentemente creíble.

Con estas apps para Halloween cubres lo esencial: look, vídeo, diseño, ambientación y seguridad. Instálalas con antelación, revisa permisos (cámara, micrófono, ubicación) y guarda un plan B sin conexión por si falla la cobertura en plena noche. Lo importante es que el móvil sume a la experiencia, más diversión con tus amigos y tu familia.