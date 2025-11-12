Si colocas las luces del árbol de Navidad así lo estás haciendo mal: el truco de una experta en decoración

Se acerca la Navidad y durante las próximas semanas millones de españoles colocarán el árbol de Navidad que dará por inaugurada la época más bonita del año. Un experto en decoración ha dado una serie de consejos para poder colocar bien las bolas del árbol de Navidad y todos los elementos que puede tener este elemento decorativo que será el rey de tu salón durante casi un mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para tener el mejor árbol de Navidad posible.

Josué Moret es el experto en decoración que ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que explica cómo colocar las luces de forma perfecta en el árbol de Navidad. «Esta es la forma en la que yo coloco las luces a mi árbol de Navidad. Una buena iluminación y, de preferencia, luz cálida, es esencial para que tu árbol luzca espléndido, clásico y muy navideño», dice el titular del vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

Cómo hacer preparar el mejor árbol de Navidad

«Si colocas las luces a tu árbol de Navidad de esta forma, ¡no lo hagas más!», comienza diciendo en el vídeo este experto en la materia mientras coloca las luces dando vueltas a este elemento decorativo. «¿Cómo colocar las luces al árbol de Navidad?», pregunta durante el vídeo antes de ofrecer una respuesta a sus miles de seguidores en las redes sociales.

«Yo voy a utilizar un juego de luces que tiene 500 focos de luz y va a facilitar mucho el proceso», cuenta mientras empieza a colocar las luces de forma ordenada de abajo hacia arriba en el árbol. «Empezamos siempre por la parte inferior de nuestro árbol para asegurarnos de que el enchufe llegue a la toma de corriente», dice.

«¿Para qué iluminar la zona de abajo? Es de gran importancia que iluminemos todas las ramas de nuestro árbol, ya que esto le va a dar profundidad, y para iluminar las ramas más largas del árbol lo haremos de esta forma: colocando las luces desde el fondo de la rama y lo vamos a entrelazar en cada ramita hasta llevarlo a la punta para volver después al fondo», cuenta mientras coloca todas las luces en el árbol.

«Después de esto pasaremos a la siguiente rama y así sucesivamente, rodeando todo el árbol hasta llegar a la parte superior», dice. Una vez finalizado, muestra el resultado perfecto y deja la siguiente frase: «Aquí nos damos cuenta de que la iluminación es todo para tener el árbol perfecto». Así que estos son los mejores tips para colocar las luces de forma perfecta en el árbol de Navidad: