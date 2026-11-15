Tus Gems de Gemini se convierten en Skills el día 17 y esto es lo que pasa con ellos si usas Gemini desde España

Quien haya creado un Gem en Gemini tiene una fecha marcada. Este martes 17 de noviembre, Google convertirá estos asistentes personalizados en habilidades, el nombre en español de las Skills, y los dejará en modo de solo lectura. Así lo recoge la Ayuda de Gemini, que fija el calendario para las cuentas personales de mayores de 18 años.

Un Gem es una versión de Gemini a la que se le guardan instrucciones y archivos para una tarea concreta, como corregir textos o preparar menús semanales. Una habilidad cumple una función parecida, con una diferencia de uso. No hay que abrir un asistente aparte, basta con invocarla dentro de cualquier conversación.

El calendario tiene una segunda fecha que importa más

El martes no se borra nada. A partir de entonces los Gems se podrán consultar, pero no usar, editar ni crear otros nuevos. El plazo que conviene apuntar es el 17 de diciembre, cuando Google los eliminará de las aplicaciones de Gemini junto con sus archivos. Ese mes de margen sirve para descargar los documentos que se hubieran subido a cada Gem. Según la Ayuda de Gemini, después de esa fecha dejarán de estar disponibles.

Los menores de 18 años con cuenta personal quedan fuera de este calendario. Google dice que su conversión llegará más adelante y no da fecha. Las cuentas de Google Workspace tienen más tiempo, hasta marzo de 2027 las de empresas y organizaciones y hasta junio de 2027 las de centros educativos.

Lo que se pierde por el camino

La conversión es automática, pero no completa. Google indica que se transfieren los archivos admitidos con un límite de 100 MB por habilidad. Si un Gem lo supera, se eliminarán primero los archivos más grandes.

Tampoco pasan los archivos de GitHub, los de audio y vídeo, los formatos antiguos de Office (.doc, .xls y .ppt) ni los comprimidos. Quien tenga un Gem apoyado en ese tipo de material debería convertirlo a un formato actual antes de la fecha.

Hay otra limitación menos visible. Las herramientas que un Gem podía tener activadas por defecto, como Crear vídeo, Crear música, Canvas, Deep Research o Aprendizaje guiado, todavía no funcionan con las habilidades, según la misma página de ayuda.

En España hay habilidades, pero no agente

Durante semanas circuló que las habilidades no estaban disponibles en el Espacio Económico Europeo. El dato procedía de una versión anterior de la Ayuda de Gemini, de cuando solo funcionaban dentro del agente Gemini Spark. La versión actual ya no recoge esa exclusión y añade que no hace falta suscripción de pago.

Lo he comprobado hoy con mi cuenta personal española. Al escribir @ en el cuadro de texto de gemini.google.com, el desplegable muestra la opción Habilidades. Google sustituyó hace poco el atajo de la barra (/) por la arroba.

La restricción europea sigue vigente para Tareas, el nombre que Google ha dado a Spark. Es el agente que ejecuta encargos por su cuenta y exige una suscripción a Google AI Pro o Ultra. La Ayuda de Gemini lo excluye del Espacio Económico Europeo, Suiza, el Reino Unido y Nigeria, sin explicar el motivo.

Para el usuario español, eso deja las habilidades como instrucciones reutilizables dentro de una conversación. La parte más ambiciosa del cambio, que un agente las aplique sin supervisión, queda por ahora fuera de su alcance.

Qué conviene hacer antes del 17 de diciembre

Lo primero es revisar la lista de Gems y borrar los que ya no se usan, para que no se conviertan en habilidades innecesarias. Después, descargar los archivos importantes y sustituir los que estén en formatos no admitidos.

Las habilidades se gestionan desde la barra lateral de gemini.google.com, en Personalizar y luego en Habilidades. Tras la conversión conviene abrir cada una y comprobar que conserva las instrucciones y los archivos, sobre todo si el Gem original dependía de alguna de las herramientas que aún no son compatibles. Google también retirará en noviembre Opal y los Gems de Google Labs, según la misma página de ayuda.