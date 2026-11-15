Jódar y su aprendizaje ante Zverev: «He sido competitivo y me ha servido para ver cosas que tengo que mejorar»

Sonríe Zverev después del primer careo en las ATP Finals, un duelo de polos. De un lado, el alemán, actual número uno del mundo y doble campeón del torneo, y de otro, Rafa Jódar, novel en el circuito desde enero de este año y también en las ATP Finals. Primer tenista de la historia que se clasifica entre las ocho mejores raquetas en el año de su debut. Ahí queda eso. Todo ha ido muy rápido. En Turín exhibió las cualidades que le han llevado hasta Turín, pero claudicó (6-4, 6-4) ante el saque y la experiencia de Zverev.

«Siempre digo que hay que intentar disfrutar en la medida de lo posible. Es cierto que ha habido muchos nervios durante el partido, pero tengo que disfrutar este torneo. Es una recompensa a los resultados que he tenido durante este año. A nadie le gusta perder, pero he sido competitivo. He intentado ganar de todas las maneras. Zverev ha jugado muy bien los momentos importantes del partido. Era complicado y sabía lo que me iba a encontrar. Mi objetivo es disfrutar en esta semana», analizó Jódar al reducido grupo de medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.

La vida del madrileño ha cambiado mucho y muy rápido. En menos de un año ha pasado del circuito universitario estadounidense a clasificarse para las ATP Finals. «Intento llevarlo de la mejor manera posible. Hace un año mi vida era diferente. Sigo siendo la misma persona y no cambiaré pase lo que pase en los próximos años, pero sí había muchas cosas diferentes. Hay que adaptarse. Estoy contento de cómo han ido las cosas. Hay que cuidar la salud para estar muchos años en el circuito. Estos partidos me sirven como aprendizaje para seguir mejorando», añadió.

Jódar claudicó ante Zverev, actual número uno del mundo que ha ganado dos Grand Slams este curso. «Viene jugando muy bien. Tiene un ritmo de partidos muy alto. Es de los jugadores que más ha jugado este año. Tiene mucha confianza. Entra a los partidos con un punto más de confianza por eso mismo. Intento sacar todo el provecho de este tipo de partidos. Cada partido es diferente. No hay que compararlos. Fueron totalmente diferentes. Me he visto que tengo que mejorar cosas y poco a poco voy plantándoles cara», expresó.

Muchos cuestionan la corona de Zverev al haber sido conseguida sin Alcaraz y Sinner, ambos lesionados durante prácticamente medio año. «Cuando un tenista es número uno, es porque se lo ha merecido. Nadie le ha regalado nada. Ha ganado dos Grand Slams con un nivel de tenis muy alto. No es fácil llevar ese cansancio acumulado durante meses y rendir así. Si está ahí, es porque se lo merece. Ha trabajado mucho. Ahora está en su mejor ranking y con mucho nivel de confianza. Ha alcanzado su mejor nivel», finalizó.