Nueva jornada de conflicto sindical en el transporte. Comisiones Obreras ha anunciado la convocatoria de una huelga en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, en plena campaña de Navidad. El sindicato llama a la movilización como protesta contra el retraso en la aprobación de los coeficientes reductores para la jubilación de los camioneros.

El lunes CCOO confirmará todos los detalles en una rueda de prensa, pero las dos principales asociaciones de empresarios del sector, CETM y Fenadismer, han confirmado a la Agencia EFE la recepción de la notificación de huelga.

Las patronales critican que se haya convocado un parón nacional justo antes de las Navidades, cuando hay más trasiego de mercancías por los regalos y alimentos de las familias. Tanto CETM como Fenadismer consideran injustificada y desproporcionada la huelga, ya que ambas asociaciones apoyan las reclamaciones.

CCOO lleva meses reclamando al Gobierno que actualice los coeficientes reductores tras el acuerdo del sector. Tanto la patronal como UGT y CCOO negociaron dicho esquema para facilitar la jubilación anticipada de los camioneros y presentaron la documentación en octubre de 2025 ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Tanto sindicatos como patronal reclaman que el trámite lleva meses paralizado. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha dejado el proceso en el aire y temen que se posponga la decisión hasta el próximo Gobierno. Las Cortes Generales se constituirán el 23 de diciembre, primer día de la huelga anunciada.

Los coeficientes reductores son un sistema que tienen las profesiones peligrosas como bomberos, mineros o personal ferroviario. Permiten adelantar la edad de jubilación sin que se reduzca la pensión. La concesión de este derecho por parte de la Seguridad Social depende de un proceso previo de acuerdo por parte de patronal y sindicatos, así como una evaluación de la Seguridad Social, proceso que tiene retenido el Ejecutivo socialista.