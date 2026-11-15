Cómo encontrar la gasolinera más barata cerca de ti con las herramientas oficiales del Ministerio

Llenar el depósito cuesta lo mismo en pocas estaciones. Entre dos surtidores separados por un par de kilómetros puede haber varios céntimos de diferencia por litro, y la forma más directa de comprobarlo es acudir a la fuente de la que beben casi todos los comparadores, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La mejor fuente, la oficial

El Ministerio ofrece dos puertas de entrada a los mismos datos. La primera es el Geoportal de Hidrocarburos, una web con mapa que mucha gente conoce como Geoportal de Gasolineras. La segunda es Ruta-e, la app para móvil que sustituye a la antigua GeoGasolineras.

Según el Boletín Petrolero de la Comisión Europea, en la semana del 9 de noviembre de 2026 la gasolina 95 costaba de media en España 1,730 euros por litro y el gasóleo, 1,898 euros. Son precios que ya incluyen la rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos que la Agencia Tributaria aplica en noviembre.

Gasolineras más baratas cerca de mí, paso a paso en el Geoportal

El Geoportal funciona desde cualquier navegador, sin registro ni instalación. Es la opción cómoda para mirar precios desde el ordenador antes de salir de casa.

Entra en geoportalgasolineras.es desde el navegador del móvil o del ordenador. Selecciona la consulta de estaciones de servicio y elige el carburante que usa tu coche. Acota la zona por provincia, municipio o código postal, o desplázate por el mapa hasta tu ubicación. Compara los precios de los resultados y abre la ficha de la estación que te interese para ver su dirección y su horario.

El mismo portal incluye los puntos de recarga para coches eléctricos, así que sirve igual para quien enchufa que para quien reposta.

Ruta-e, la heredera de GeoGasolineras que también piensa en el enchufe

La app está disponible gratis en App Store y Google Play. Frente a la web añade tres funciones útiles. Calcula rutas, guarda favoritas y avisa cuando cambia un precio.

Descarga Ruta-e y permite el acceso a la ubicación para ver las estaciones cercanas. Elige en el mapa el tipo de combustible de tu vehículo, que puede ser eléctrico, renovable o fósil. Usa el buscador de direcciones si quieres consultar otra zona. Abre el calculador de rutas antes de un viaje para ver las estaciones y los puntos de recarga del trayecto. Crea un perfil con tus vehículos y guarda tus estaciones habituales para recibir avisos cuando cambien sus precios.

El precio lo pone la gasolinera, no el Ministerio

Este es el matiz que más importa. El Ministerio no mide ni comprueba los precios, se limita a publicar los que cada estación declara. La Orden ITC/2308/2007 obliga a los titulares a enviarlos todos los lunes y cada vez que cambian, y la instalación que incumple deja de aparecer en el mapa, como recoge el apartado de preguntas frecuentes del Ministerio.

El sistema muestra cada importe a partir de la fecha y la hora en que entra en vigor. Por eso la cifra de la pantalla puede no coincidir con la del monolito si la estación acaba de modificarla o todavía no la ha comunicado.

Si una gasolinera declara un precio y cobra otro, se puede reclamar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Ministerio pide aportar el tique original y dos impresiones de la tabla del Geoportal para ese carburante y código postal, una anterior y otra posterior a la hora del repostaje.

Consultar sí, pagar o reservar no

Ruta-e y el Geoportal son herramientas de consulta. No permiten pagar el repostaje ni reservar un punto de recarga, y tampoco recogen los descuentos de tarjetas de fidelización o de flotas, que se aplican después en caja.

Los datos son abiertos, de modo que muchas apps privadas de comparación trabajan con la misma materia prima. Quien quiera afinar todavía más tiene una tercera herramienta oficial, EUR/100 km, que compara cuánto cuesta recorrer cien kilómetros con cada tipo de combustible.