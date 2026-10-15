Los robots Dyson Nurovi llegan a España con mopas triangulares para limpiar hasta las esquinas

Dyson amplía su catálogo de robots con dos modelos de la gama Nurovi, uno que solo aspira y otro que aspira y friega. El segundo, el Dyson r2 Nurovi Wash+Dry, ya está disponible en la web de Dyson. El primero, el Dyson r1 Nurovi Dry, llegará a finales de noviembre.

Un triángulo que se mueve como un círculo

Muchos robots con fregona usan mopas redondas, y un círculo no puede llegar a un rincón de noventa grados. Dyson ha recurrido al triángulo de Reuleaux, una forma que se construye con tres arcos de circunferencia y que mantiene una anchura constante.

Esa propiedad permite que la mopa se mueva con la suavidad de un círculo mientras sus vértices se estiran hasta las esquinas. El r2 combina estas mopas con un patrón de movimiento específico para ganar cobertura junto a las paredes. Además, las mopas se elevan 9 mm para evitar las alfombras.

Cepillos que se estiran hasta la pared

Los cepillos laterales son el otro cambio visible, y en este caso afectan a los dos modelos. Se extienden hacia el exterior para acercarse a las paredes y entrar en los rincones, y su estructura reticulada controla la presión y la dirección con la que empujan la suciedad hacia el flujo de aire. Dyson asegura que este diseño reduce los enredos de pelo, un problema habitual en casas con mascotas o con melenas largas.

Dos maneras de recoger la suciedad a la vez

El sistema Twin-capture divide el trabajo. Las cerdas del cepillo barren los residuos grandes hacia el interior del robot, y un motor de 21 kPa se concentra en el polvo fino.

A eso se suma un sensor Piezo que detecta el polvo por sonido y un sistema que reconoce el tipo de suelo. Con el robot en modo Auto, ajustan la potencia de succión y el modo de limpieza en tiempo real, según Dyson.

Una base que se ocupa del trabajo sucio

La estación de carga no usa bolsa y cuenta con ocho ciclones Dyson para vaciar el depósito del robot tras cada limpieza. La compañía indica que almacena hasta 90 días de polvo y residuos en un depósito sellado.

En el r2, la base también lava las mopas con agua caliente a 75 °C y las seca con aire a 45 °C para evitar moho y malos olores, según el fabricante. Esa función ocupa espacio, porque la base del r2 mide 516 mm de alto y pesa 9,2 kilos, frente a los 481 mm y 4,7 kilos de la del r1.

Las diferencias entre el r1 y el r2

Los dos robots comparten navegación con LiDAR dToF, detección de obstáculos con láser lineal y un depósito de polvo de 150 ml. El r1 pesa 3,4 kilos y el r2 3,6, y ambos miden 352 mm de profundidad y 96 mm de alto.

Donde sí se separan es en la autonomía. El r1 ofrece hasta 120 minutos de autonomía y el r2 hasta 90, los dos con recarga y reanudación automáticas si hace falta terminar la casa, según los datos de Dyson. La carga completa tarda 6,5 horas en ambos. El r2 añade un depósito de agua limpia de 75 ml en el robot, que se rellena desde los 2,1 litros de la base. El agua sucia va a un depósito de 1,2 litros.

Precio, instalación y control desde el móvil

El r2 Nurovi Wash+Dry cuesta 849 euros en la web de Dyson, y el r1 Nurovi Dry costará 549 euros cuando llegue, a finales de noviembre. Son los precios que la compañía indica para España. Dyson ofrece en España un servicio virtual llamado Dyson Concierge, con cita previa, para ayudar con la instalación de sus robots aspiradores.

El control se hace desde la aplicación MyDyson, donde se pueden crear programas de aspirado y fregado, definir zonas, seguir la limpieza en tiempo real y consultar un resumen de la cobertura tras cada sesión.