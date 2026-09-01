Dyson CameraJet, el cepillo de dientes con cámara que quiere hacerte usar hilo dental sin que te des cuenta

Casi nadie usa el hilo dental con la frecuencia que recomiendan los dentistas. Según un estudio propio de Dyson de 2017, 9 de cada 10 personas no lo hacen, y de media dedicamos 45 segundos a cepillarnos los dientes cuando lo recomendado son dos minutos. Ahí, en los espacios interdentales que nos saltamos, es donde se empieza a formar la placa que con el tiempo deriva en sarro, mal aliento, encías irritadas o caries.

Una cámara que busca los huecos entre los dientes mientras cepillas

El CameraJet se basa en una tecnología que Dyson llama Gap Optical Targeting. Se apoya en una cámara con un objetivo macro de 100.000 píxeles que analiza 28 imágenes por segundo y en la que corre un algoritmo de aprendizaje automático entrenado con 470.000 imágenes dentales recopiladas durante el desarrollo del producto.

En cuanto detecta un espacio interdental, en apenas 100 milisegundos activa una irrigación de precisión con colutorio justo en ese punto. Dyson asegura que es el único cepillo del mercado de estas características.

Un irrigador con forma de cono en lugar de aguja

Para limpiar entre los dientes, los irrigadores bucales tradicionales suelen usar un chorro fino y concentrado, con forma de aguja. Dyson ha optado por un diseño cónico, más ancho, que según los ingenieros de la marca cubre más superficie y retira la placa de una sola pasada, además de trabajar a menos presión para ser más suave con las encías y el esmalte.

Para comprobarlo, Dyson desarrolló junto a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur un modelo sustitutivo de placa bacteriana que le permitió hacer pruebas en laboratorio sin depender de un ensayo clínico cada vez que cambiaba algo en el diseño. Conviene tener presente que estos resultados proceden de pruebas realizadas por la propia Dyson, no de un laboratorio externo.

Depósito que funciona en cualquier ángulo y carga en tres segundos

El depósito de colutorio tiene una capacidad de 12,5 ml y Dyson lo llama antigravedad porque usa una bomba de diafragma y una cámara de presión pensadas para seguir irrigando de forma constante aunque el cepillo esté tumbado, algo habitual al limpiar la cara interior de los dientes de atrás. Los sistemas de tipo pajita que montan otros irrigadores pueden perder rendimiento en esa posición porque entra aire. La base de carga rellena el depósito con solo pulsar un botón en tres segundos, carga el cepillo entre usos y sirve como soporte vertical para guardarlo. El kit incluye además un estuche de viaje.

Cabezal de doble cerda y un movimiento pensado para no quedarse quieto

El cabezal combina dos tipos de cerdas, unas interiores algo más firmes para levantar manchas superficiales y otras exteriores más suaves para no dañar la línea de las encías, con un contorno que busca adaptarse mejor a la superficie curva de los dientes. Cada cabezal lleva una etiqueta RFID que cuenta las limpiezas realizadas y avisa cuando toca cambiarlo. Dyson dice que durante el desarrollo sus ingenieros revisaron a cámara lenta cepillos sónicos de la competencia y vieron que las cerdas pueden quedarse bloqueadas al chocar contra el diente, sobre todo en las zonas más difíciles de alcanzar.

La respuesta de la marca es una oscilación sónica variable, con el cabezal moviéndose casi 1.000 veces por segundo, que cambia el ángulo de movimiento para mantener las cerdas siempre activas. Con ese sistema, Dyson afirma haber eliminado hasta un 69% más de placa que los cepillos eléctricos premium líderes del mercado en zonas de difícil acceso, un dato que de nuevo sale de pruebas de laboratorio hechas por la propia compañía, no de un test independiente.

Una pasta de dientes sin espuma para que la cámara vea bien

Dyson ha diseñado también su propia pasta de dientes y colutorio, pensados para no interferir con la cámara. La pasta no lleva SLS, el agente espumante habitual en la mayoría de pastas dentales, precisamente para que la espuma no tape la vista de Gap Optical Targeting, y el colutorio sigue el mismo criterio de poca espuma.

Ambos productos incluyen fluoruro de sodio para reforzar el esmalte, además de fosfatos y xilitol contra la placa y el sarro, y llegan en dos sabores, Ginger Mint y Spearmint. La pasta de dientes tiene además una variante Peppermint Sensitive pensada para dientes sensibles, y hay un cabezal de cepillo específico para ese mismo perfil de usuario.

La app MyDyson y qué pasa con las imágenes de tu boca

El cepillo se conecta por Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth a la aplicación MyDyson, desde la que se puede ver en directo lo que capta la cámara mientras te cepillas, algo parecido a lo que vería un dentista con un intraoral. La app también ofrece guías de limpieza, vídeos explicativos y un seguimiento de las zonas que sueles pasar por alto. Un punto que probablemente generará preguntas es la privacidad de esas imágenes.

Dyson asegura que la cámara solo está activa durante la visualización en directo o la irrigación automática, y que no se graban ni almacenan imágenes ni en el dispositivo ni en la nube.

Precio, colores y disponibilidad

El Sistema Dental Dyson, como lo llama la marca, ya está a la venta en la web de Dyson por 479 euros. El precio incluye el cepillo Dyson CameraJet con irrigador dental integrado, la base de carga, la pasta de dientes y el colutorio. Está disponible en dos acabados, Ceramic Ultra Blue y Ceramic Pink.