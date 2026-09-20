La powerbank UGREEN MagFlow Pro esconde un sistema de refrigeración líquida detrás de una ventana transparente

UGREEN presentó en IFA a primeros de septiembre una nueva gama de baterías magnéticas bajo el nombre MagFlow y, dentro de ella, la MagFlow Pro es el modelo que hoy tengo entre manos. No es solo por su capacidad de 10.000 mAh ni por los 25 W de carga inalámbrica Qi2, sino por un detalle que hasta ahora no habíamos visto en este tipo de accesorio, una ventana en la carcasa que deja ver el sistema de refrigeración líquida trabajando mientras el teléfono se carga.

Así es la UGREEN MagFlow Pro

La MagFlow Pro pertenece a la familia de baterías magnéticas pensadas para pegarse a la parte trasera del teléfono y cargarlo por inducción, sin necesidad de cables ni de buscarle una posición exacta sobre una base. Forma parte de una renovación completa de su gama MagFlow, que también incluye modelos más sencillos como la MagFlow Air. Además de la carga inalámbrica Qi2 a 25 W, integra un puerto USB-C con salida de hasta 45 W y un cable USB-C unido al propio cuerpo, algo que la distingue de la mayoría de baterías magnéticas del mercado, donde el cable suele ser un accesorio aparte que se pierde con facilidad.

Características del UGREEN MagFlow Pro Modelo MagFlow Pro (PB793) Capacidad 10.000 mAh (39,2 Wh) Carga inalámbrica Qi2, hasta 25 W Salida USB-C Hasta 45 W Entrada de carga Hasta 30 W Cable integrado USB-C incorporado a la carcasa, con función adicional de asa de transporte Célula de batería Dymondcell 2.0, células ATL de alta densidad (según el fabricante) Refrigeración Sistema CryoPulse con circulación de líquido refrigerante Pantalla LCD con potencia de carga, nivel de batería, ciclos y estado de refrigeración Carga simultánea Hasta 10 W por cable y 5 W inalámbrica al cargar dos dispositivos a la vez

El cable integrado es un acierto de pleno

Ese cable fijo es, probablemente, la decisión de diseño más acertada de toda la batería. Al estar unido al cuerpo, no hace falta llevar un cable adicional para cargar el teléfono por USB-C, y cuando no se usa queda recogido junto a la carcasa gracias a una pieza que lo sujeta. Es además un asa para transportar la batería, aprovechando que va recubierto de tejido trenzado.

Además del cable fijo, la batería añade un puerto USB-C independiente, de manera que se puede seguir utilizando un cable normal cuando el integrado no sea suficiente o se prefiera cargar otro dispositivo a la vez.

CryoPulse se puede ver funcionando

La cara opuesta a la zona magnética es la que realmente diferencia a esta batería del resto. UGREEN ha colocado una ventana transparente que deja ver parte del sistema de refrigeración, bautizado como CryoPulse, que incluye una microbomba con una capa líquida para retirar el calor de los componentes que más se calientan durante la carga.

UGREEN lo describe como el primer sistema de este tipo en una batería magnética con carga Qi2 a 25 W, y asegura que reduce hasta un 44% el aumento de temperatura respecto a una batería sin refrigeración activa, manteniendo la superficie de carga hasta 10 grados por debajo de una referencia de la industria situada en torno a los 48 grados.

Aunque no puedo dar una cifra exacta de la reducción de temperatura, he comprobado que durante la carga de los dispositivos la batería se mantiene notablemente más fría. El porcentaje de reducción de calor y la diferencia exacta de diez grados que anuncia UGREEN que no puedo confirmarlos de forma técnica. Pero es cierto, la batería permanece mucho más fría que otras a la hora de someterla al proceso de carga.

La pantalla que aporta información, aunque con matices

En uno de los laterales, la MagFlow Pro incorpora una pantalla que muestra en tiempo real la potencia de carga, el nivel de batería, el número de ciclos y el estado del sistema de refrigeración. Es un salto respecto a los clásicos indicadores de cuatro LED que llevan la mayoría de baterías externas, y permite saber con precisión cuánta energía está entregando el dispositivo en cada momento. La única pega que le veo es el tamaño, que hace que la información sea difícil de ver.

Potencia real de carga y uso con varios dispositivos

La batería ofrece 25 W por Qi2 en la parte magnética y hasta 45 W por USB-C, una cifra que sitúa a la MagFlow Pro por encima de la mayoría de baterías magnéticas, pensadas casi siempre solo para el teléfono. Los 45 W por cable abren la puerta a cargar también tablets o portátiles ligeros, no solo smartphones.

Conviene tener en cuenta también que la carga simultánea de varios dispositivos tiene un límite. Al cargar dos aparatos a la vez, la potencia se reparte y queda limitada a 10 W por cable y 5 W de forma inalámbrica, muy por debajo de las cifras máximas que ofrece cuando se usa un solo puerto.

Disponibilidad y precio

UGREEN vende la MagFlow Pro a 129,99 euros en Amazon, con un cupón de descuento disponible de 20 euros por tiempo limitado. La UGREEN MagFlow Pro es una batería magnética con más personalidad que la mayoría de su categoría. El cable integrado a la carcasa evita depender de otro cable suelto, los 45 W por USB-C y la pantalla aporta información que las baterías externas clásicas no dan de forma tan directa. La refrigeración líquida, con su ventana para verla funcionar, es el elemento más original del diseño, pero lo mejor es esa sensación de no estar al lado de una miniestufa cuando cargas tus dispoisitivos.