UGREEN mete líquido refrigerante dentro de un power bank para acabar con el calor de la carga rápida

La carga inalámbrica rápida tiene un problema que los fabricantes rara vez explican con detalle. Cuando un cargador Qi2 trabaja a 25 vatios, buena parte de esa energía se pierde en forma de calor entre la bobina del cargador y la del teléfono, con un rendimiento que UGREEN sitúa entre el 70% y el 75%. Ese calor acumulado activa la protección térmica del móvil, que reduce la potencia para no dañar la batería. El resultado es que la carga rápida dura poco más que un arranque inicial antes de ralentizarse.

Ese problema el que UGREEN ha atacado con el MagFlow, una línea formada por un power bank magnético, una base de carga 3 en 1 y un cargador plegable 2 en 1, todos compatibles con iPhone, Samsung Galaxy y Google Pixel mediante imanes o funda con anillo magnético.

Un power bank con refrigeración líquida

El buque insignia de la gama es el UGREEN MagFlow Pro, un power bank magnético de 10.000 mAh que la marca presenta como el primero del mercado en incorporar refrigeración líquida por micro bomba, bautizada como CryoPulse. El sistema hace circular un líquido refrigerante junto a una lámina de cobre con cámara de vapor para retirar el calor desde el origen, algo habitual en portátiles gaming o smartphones de gama alta pero inédito hasta ahora en un accesorio de bolsillo. Según los datos de pruebas internas de UGREEN a 25 grados de temperatura ambiente, esto permite mantener la superficie hasta 10 grados por debajo del estándar del sector.

El power bank incluye un cable USB-C integrado que dobla como correa de transporte y admite hasta 45 vatios por cable además de los 25 vatios inalámbricos, permite cargar hasta tres dispositivos a la vez y usa celdas ATL de alta densidad con las que UGREEN promete conservar el 90% de su capacidad tras 800 ciclos de carga.

La marca añade que el dispositivo ha superado pruebas de penetración con clavo de tungsteno, aplastamiento y sobrecarga prolongada sin incendio ni explosión, y cuenta con certificaciones CE, FCC, UL, PSE, UKCA y CB.

La base de sobremesa y el cargador de viaje completan el trío

El segundo modelo, el MagFlow Pro 3 en 1, es una base de sobremesa que sustituye la bomba líquida por un módulo TEC (célula termoeléctrica) combinado con un ventilador que UGREEN describe como silencioso, por debajo de los 15 decibelios. Carga a la vez un iPhone, unos AirPods y un Apple Watch, este último con certificación oficial Made for Apple Watch, e incorpora una pantalla que muestra la potencia y la temperatura en tiempo real.

El tercero, el MagFlow 2 en 1, es la propuesta pensada para llevar encima. Es un cargador plegable que se pliega en un bloque de bolsillo y se despliega como soporte magnético de sobremesa, con una superficie de cristal que UGREEN señala como naturalmente más fría al tacto y un sistema de sensores que reparte el calor entre el teléfono y los auriculares que se carguen a la vez.

UGREEN sitúa el precio de salida del MagFlow Pro en 119,99 euros, el de la base MagFlow Pro 3 en 1 en 139,99 euros y el del cargador plegable MagFlow 2 en 1 en 49,99 euros.