Los expertos instan a frotar una goma de borrar con las pilas AA y AAA: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Los expertos recomiendan frotar las pilas con gomas de borrar para aumentar su vida útil. Aunque suene a broma, los profesionales especializados en tratar con esto aconsejan pasar clásica goma por las pilas AA y AAA para eliminar la capa invisible de suciedad, grasa o microoxidación que aparece en los terminales de estas pequeñas baterías, que pueden tener una vida extra si las tratas con mimo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco de las pilas y las gomas de borrar.

En los últimos días se ha convertido en tendencia una noticia que atañe a las clásicas pilas que utilizamos desde tiempos inmemoriales para hacer que funcionen los dispositivos electrónicos de nuestro hogar. En la era de las nuevas tecnologías, estas pequeñas baterías son indispensables para hacer funcionar el mando de la tele, juguetes, relojes u otros aparatos que son esenciales en nuestro día a día. Para que esto funcione, hay que recurrir a la química.

«Las pilas tienen la función de producir la energía necesaria para que funcionen los aparatos a través de un proceso que transforma la energía química en eléctrica mediante reacciones producidas en los electrodos, que generan una corriente de electrones», afirman los expertos en la página oficial de Carrefour, que también diferencia entre las pilas primarias, que son las clásicas que se agotan con el uso y se desechan en contenedores especializados, y las pilas recargables, que son de varios usos, ya que se puede hacer una carga en un dispositivo especial.

Las pilas también se pueden clasificar por tamaños. Las más habituales son las pilas AA y AAA, que tienen un voltaje de 1,5 V y que sólo se diferencian en el tamaño. «Las pilas AAA son de un tamaño menor. De acuerdo al tamaño, cada una está indicada para un uso; por ejemplo, la AA es la más utilizada en los mandos de la tele o la videoconsola. La AAA, al ser más pequeña, se utiliza en aparatos electrónicos pequeños como mandos a distancia, mp3 o cámaras digitales», informan desde Carrefour.

El truco de las pilas y las gomas de borrar

Los expertos en mantenimiento de hardware se han pronunciado recientemente sobre un truco que puede alargar la vida útil de estas pilas AA y AAA. El secreto está en las clásicas gomas de borrar que siempre hemos utilizado en el colegio y que se pueden aplicar sobre la pila con el objetivo de eliminar la capa invisible de suciedad o grasa que se puede acumular en los puntos de contacto.

En ocasiones, estas pilas acumulan suciedad en los terminales y esto impide que la corriente pase de forma óptima al aparato. Así que la goma de borrar actuará como un abrasivo suave que es muy eficiente y alargará la vida útil de esta pequeña batería. Esta herramienta también acabará con la microoxidación que se puede producir en los puntos vitales de la pila. Así que para aplicar esta técnica habrá que seguir varios pasos para hacerlo de la forma correcta. Por ejemplo, habrá que frotar suavemente las puntas metálicas hasta que brillen. Además, también es recomendable limpiar los muelles del compartimiento del aparato para que la conexión sea perfecta. Así que si ves que no funciona el mando de tu tele, puede que no se deba a la carga de las pilas y sí a la suciedad que pueden llevar acumulada.