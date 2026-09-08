Ni pilas nuevas ni cargador: el truco de la goma de borrar que puede hacer que el mando de la tele vuelva a funcionar

El mando de la tele deja de responder y lo primero que pensamos es que toca cambiar las pilas. Pero antes de dar por hecho que se han agotado, conviene revisar los contactos metálicos, porque una conexión deficiente también puede impedir que el aparato funcione.

Ahí entra el truco de la goma de borrar. Energizer recomienda limpiar esas superficies «frotando suavemente con una goma de borrar limpia o un paño», una medida de mantenimiento que no debe confundirse con una forma de recargar las pilas.

¿Qué cambia al limpiar los contactos?

Los terminales son los extremos metálicos de la pila que tocan los contactos del aparato. Si hay suciedad entre ambas superficies, el paso de la corriente puede encontrar más resistencia, es decir, más dificultad para circular.

La documentación técnica de Energizer destaca la importancia de una buena conexión y advierte de que ciertas películas superficiales pueden empeorar el contacto eléctrico. La utilidad de la goma está en limpiar esa zona, no en actuar sobre el interior de la pila.

Duracell también aconseja mantener limpios tanto los terminales como los contactos del compartimento cada vez que se cambian las pilas. Por tanto, la revisión no acaba en los dos extremos de la AA o AAA, también hay que mirar las piezas metálicas contra las que se apoyan.

No es una recarga casera

¿Significa eso que una pila gastada vuelve a estar como nueva? No, porque la electricidad procede de reacciones químicas que ocurren dentro de ella, y frotar su superficie no repone esa energía. Si limpiar los contactos permite recuperar el funcionamiento, la explicación sería una mejora de la conexión, no que se haya regenerado la pila.

La diferencia importa también con las recargables. Energizer señala que unos contactos sucios pueden causar problemas de carga, pero limpiarlos no sustituye al cargador adecuado. Y una pila que no esté identificada como recargable no debe meterse en uno, ya que puede sufrir fugas o romperse.

¿Cómo hacerlo y cuándo parar?

Con el aparato apagado y las pilas fuera, comprueba primero que estén en buen estado. Si solo hay suciedad superficial, pasa una goma limpia con suavidad por los extremos metálicos, sin raspar con fuerza ni dañar la envoltura. Un paño limpio es otra opción contemplada por los fabricantes.

Después, retira los restos de goma con un paño seco y revisa los contactos del compartimento. Antes de colocar de nuevo las pilas, asegúrate de que no quedan residuos y respeta la posición indicada para cada polo. Se trata de limpiar, no de pulir las piezas hasta dejarlas relucientes.

Pero si aparecen líquido o depósitos de polvo blanco, deja la goma a un lado. Duracell recomienda limitar la manipulación de esas pilas a lo necesario para retirarlas y desecharlas correctamente, no intentar recuperarlas. Son situaciones distintas de una limpieza rutinaria y requieren seguir las instrucciones de seguridad del fabricante. Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y llevarse a un punto de recogida para su reciclaje.