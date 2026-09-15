Frotar una goma de borrar a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Frotar una goma de borrar sobre pilas AA y AAA es un truco casero empleado para ampliar la vida útil de las pequeñas baterías. Este remedio parte de un principio básico muy simple, que se utiliza cuando las pilas dejan de funcionar o empiezan a fallar. Este truco se fundamenta en la promesa de eliminar la capa invisible de suciedad, la grasa de las manos y la microoxidación que se acumula en sus bornes o terminales metálicas.

La funcionalidad de este truco

Como cualquier objeto, su uso continuado produce deterioro y suciedad. La grasa cutánea y el aire forman una barrera aislante en los extremos de la batería. Esta barrera de suciedad dificulta la conexión y el buen funcionamiento de la pila. La goma de borrar ayuda a eliminar esa barrera, pudiendo restablecer su normal funcionamiento.

En muchas ocasiones, pueden dejar de funcionar dispositivos como el mando de televisión y el pensamiento recurrente es el de que se ha agotado la batería de la pila. En algunas circunstancias, simplemente es un problema de falso contacto que con la limpieza con una goma de borrar se soluciona.

¿Por qué se recomienda su uso?

La goma de borrar se emplea como un abrasivo suave extremadamente eficiente. A diferencia de una lija, una lima o lana de acero, la goma de caucho o vinil elimina el óxido superficial sin rallar ni desgastar los polos de la batería o el cobre que conduce la electricidad, según coinciden especialistas de mantenimiento de hardware.

¿Cuándo no hacer este método?

Este truco sólo es eficaz ante barreras superficiales de suciedad. Si una pila AA o AAA presenta fugas de líquido, manchas blancas cristalizadas, color verdoso o corrosión severa, la goma no servirá para absolutamente nada. En estos casos se deberá desechar la batería de forma segura en un punto de reciclaje y los contactos de la pila deberán limpiarse con sustancias químicas adecuadas como vinagre blanco.