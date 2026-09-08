Los expertos en limpieza echan todas las noches sal gruesa en el inodoro y ésta es la razón detrás

En el ámbito de la limpieza del hogar, hay multitud de trucos y consejos que merece la pena conocer porque pueden ahorrarnos tiempo, esfuerzo y dinero. Recientemente, se ha hecho viral un truco con sal gruesa en el inodoro para neutralizar gérmenes y bacterias. Precisamente, ésta es una de las zonas del baño a la que más atención hay que prestar debido a los microorganismos que pueden acumularse. Mantenerlo limpio es crucial, y lo mejor es que no siempre necesitas productos comerciales para hacerlo.

La sal, un ingrediente común en la cocina, puede ser tu mejor aliado en esta tarea. Solo necesitas echar un poco de sal gruesa en el inodoro todas las noches para mantenerlo limpio y desinfectado. Este truco es una excelente alternativa natural que evita el uso de productos con sustancias químicas. Por lo tanto, la sal, además de ser útil en la cocina, ofrece una solución efectiva y económica para resolver problemas en el baño.

El mejor truco con sal gruesa en el inodoro

Recientemente, un método casero de limpieza del inodoro ha ganado popularidad en redes sociales al utilizar un ingrediente inusual: la sal. Este truco combina sal fina, bicarbonato de sodio y aceite esencial para crear una solución económica y efectiva para mantener la higiene del baño. Para prepararlo, se mezclan 250 gramos de bicarbonato, 250 gramos de sal gorda y 25 gotas de aceite esencial, como el de árbol del té para desinfectar o menta o lavanda para aromatizar.

El proceso consiste en verter la mezcla en el inodoro antes de dormir y dejarla actuar toda la noche. A la mañana siguiente, se hierve agua y se vierte en el inodoro antes de tirar de la cadena, lo que ayuda a limpiar y perfumar el váter. Además de limpiar, la sal también puede ayudar a desatascar el inodoro. Para esto, se hierve agua con sal y se vierte en el inodoro, dejándola actuar por 30 minutos antes de tirar de la cadena. Es importante usar sal con moderación para evitar dañar las tuberías de PVC, ya que el uso excesivo puede causar corrosión.

Limpieza y desinfección

El inodoro, una de las partes del baño que más bacterias acumula, requiere una limpieza frecuente para mantener la higiene y prevenir infecciones. La acumulación de sedimentos y cal suele concentrarse en el fondo y las paredes del inodoro, por lo que es esencial realizar una limpieza periódica en estas zonas.

Para una limpieza regular, se recomienda utilizar agua, detergente para baños y una pequeña cantidad de lejía. También se pueden usar métodos caseros como el bicarbonato y el vinagre, que son igualmente efectivos. Una de las mejores soluciones consiste en aplicar bicarbonato de sodio y dejarlo actuar durante una hora. Luego, se pulveriza vinagre blanco sobre el bicarbonato, se frota con un cepillo de cerdas fuertes y se enjuaga.

Para limpiar el fondo del inodoro, también se pueden utilizar remedios naturales. Mezclar vinagre con agua y sal, dejar actuar unos minutos, y luego frotar con una escobilla es una opción eficaz. Si el fondo está muy sucio, una mezcla de vinagre diluido con agua y ácido cítrico en polvo puede ser útil, pero es importante usar guantes y protegerse bien debido a la corrosividad del ácido cítrico. Otra mezcla efectiva consiste en vinagre blanco, bicarbonato y zumo de limón; esta debe dejarse actuar antes de frotar.

Para manchas rebeldes y obstrucciones, se puede usar un estropajo de acero con bicarbonato y vinagre. En caso de obstrucción, se recomienda intentar diluir el atasco con una percha de metal enderezada y envuelta en un paño. Finalmente, verter una olla de agua caliente en el inodoro seguida de bicarbonato y vinagre puede ayudar a disolver obstrucciones persistentes. Si es necesario, se puede repetir el proceso para obtener los resultados deseados.

La importancia de bajar la tapa

Un estudio en Reino Unido ha revelado la presencia de bacterias y hongos patógenos, incluidas superbacterias resistentes a múltiples medicamentos, en diversos lugares de los baños de hospitales. La microbióloga Stephanie Dancer, del NHS Lanarkshire, descubrió que la descarga de los inodoros sin tapa puede aerosolizar microbios, propagándolos a techos y otras superficies.

Las gotas de agua más grandes, visibles a simple vista, caen rápidamente y se concentran cerca del inodoro. Sin embargo, las gotas más pequeñas pueden flotar en el aire durante varios minutos. Estas partículas, contaminadas con patógenos como E. coli, Clostridium difficile, provenientes de heces y orina, representan un riesgo para la salud.

El estudio encontró que los suelos y superficies altas tienen más bacterias que las superficies de contacto frecuente. Es recomendable bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena y lavarse bien las manos para reducir la propagación de patógenos. La investigación, que analizó 480 muestras de tres hospitales, sugiere que los baños de pacientes deberían limpiarse con mayor frecuencia.