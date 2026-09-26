El lema vital de Lao Tsé, filósofo chino, que sigue vigente tras 26 siglos: «Cuando se han realizado cosas grandes y se ha conseguido la gloria, es conveniente retirarse»

La filosofía de Lao Tsé conserva una idea especialmente llamativa sobre el éxito, el reconocimiento y el poder: saber cuándo apartarse.

Su célebre reflexión sobre la conveniencia de retirarse después de alcanzar grandes logros plantea una cuestión que sigue presente siglos después: qué hacer cuando ya se ha conseguido aquello que se perseguía.

¿Qué significa la frase de Lao Tsé sobre retirarse después de alcanzar la gloria?

La frase «Cuando se han realizado cosas grandes y se ha conseguido la gloria, es conveniente retirarse» resume una de las ideas asociadas al pensamiento de Lao Tsé: no convertir el éxito, el poder o el reconocimiento en una búsqueda permanente.

El sentido de esta cita no consiste simplemente en abandonar una actividad después de triunfar. Plantea, más bien, la necesidad de reconocer los límites de la ambición. Una vez alcanzado un objetivo importante, continuar acumulando prestigio, riqueza o poder puede conducir a perder el equilibrio que permitió conseguirlo.

La retirada aparece así como una forma de prudencia. Frente a la necesidad de destacar constantemente, concede valor a la moderación, la sencillez y la capacidad de saber cuándo dejar espacio a los demás.

Lao Tsé y la filosofía que defendía la sencillez

Lao Tsé es una figura rodeada de incertidumbre histórica. Biografías y Vidas sitúa su existencia entre los siglos VI y IV a.C. y señala que incluso existen dudas sobre su identidad histórica. El nombre Lao Tsé significa «viejo maestro» y se considera un título, no un nombre propio.

Este pensador redactó Tao Te King, obra fundamental para el desarrollo del taoísmo. En ella aparece una concepción de la vida basada en seguir el camino de la naturaleza, conocido como Tao, y en cultivar virtudes como la sencillez y la naturalidad.

Su pensamiento también cuestionaba la ambición de poder y riqueza. La propuesta defendía una intervención limitada de las autoridades y rechazaba el uso de la violencia, ideas que ayudan a entender por qué la retirada tras alcanzar la gloria encaja dentro de una filosofía que concede importancia a la moderación.

¿Por qué sigue vigente esta frase célebre de Lao Tsé?

La reflexión conserva actualidad porque plantea un conflicto reconocible en cualquier época: la diferencia entre alcanzar un objetivo y convertir la acumulación de objetivos en una forma de vida.

El reconocimiento profesional, la posición social o el poder pueden convertirse en fines permanentes si nunca existe un momento para considerar suficiente lo conseguido.

Para Lao Tsé, el éxito no consiste solo en conseguir más cosas, sino también en saber cuándo es suficiente y decidir parar cuando seguir ya no aporta nada.

Ese principio conecta con otros elementos del pensamiento taoísta, aunque conviene evitar trasladar automáticamente conceptos antiguos a la sociedad actual. La filosofía de Lao Tsé surgió en un contexto histórico muy diferente y su evolución posterior incorporó influencias religiosas y culturales diversas.

Por eso, esta frase puede entenderse hoy como una reflexión sobre la ambición y la importancia de saber cuándo es suficiente y cuándo conviene dejar de buscar más.