La Cosori Turbo Tower Pro Smart es la freidora de aire vertical que cocina dos platos completamente distintos a la vez

Vivo solo, pero soy de los que se declaran cocinillas, me gusta enredar en la cocina casi tanto como escribir sobre tecnología, y mis hijas se pasan a comer varios días a la semana, así que la cocina de casa nunca descansa del todo. Antes de tener la Cosori Turbo Tower Pro Smart en la encimera, el horno grande se encendía bastante. Con la freidora ya instalada, esa costumbre ha cambiado casi por completo tras varias semanas de uso diario, porque cocino con la misma calidad y en bastante menos tiempo, así que el horno ha pasado a un segundo plano.

Así es la Cosori Turbo Tower Pro Smart

La Cosori Turbo Tower Pro Smart es una freidora de aire de gran capacidad que rompe con el formato horizontal habitual del electrodoméstico. En lugar de una única cesta ancha, Cosori apuesta por una torre vertical de 40,5 centímetros de alto que ocupa la misma base que una freidora convencional, 30 por 41,3 centímetros, pero multiplica la capacidad hasta los 10,8 litros repartidos en dos cestas independientes.

Pertenece a la gama alta del catálogo de la marca, la versión Pro Smart, que a diferencia de otras variantes del mismo modelo como la Chef Edition añade conectividad Wi-Fi y control remoto a través de la aplicación VeSync. Se vende en la tienda oficial de Cosori y en los principales marketplaces.

Características del Cosori Turbo Tower Pro Smart Modelo CAF-DC113S-AEU Capacidad total 10,8 litros (cesta superior 4,3 L y cesta inferior 6,5 L) Potencia 2.630 W Voltaje 240 V Motores 2 motores de corriente continua (DC) Resistencias 3, tecnología Dual Blaze Funciones de cocción 7 programas integrados Rango de temperatura De 30 a 230 grados Temporizador máximo 24 horas Conectividad Wi-Fi, control por app VeSync Revestimiento de las cestas Cerámico, sin teflón (PTFE) Material de construcción Metal y plástico Dimensiones 41,3 x 30 x 40,5 cm (ancho x fondo x alto) Peso 9,6 kg Apto para lavavajillas Cestas y rejilla divisoria Garantía 3 años

Diseño vertical y construcción

El cuerpo combina metal y plástico duro, con un acabado en gris oscuro que recuerda más a una torre de sobremesa que a una freidora al uso. Pesa 9,6 kilos, por lo que no es un aparato pensado para guardar y sacar cada día del armario, sino para dejarlo instalado en la encimera de forma fija. En la parte frontal, un panel táctil permite seleccionar el modo de cocción y ajustar tiempo y temperatura de cada cesta por separado, y responde bien al primer toque. Las dos cestas, la superior de 4,3 litros y la inferior de 6,5, llevan revestimiento cerámico en lugar del teflón tradicional, un material que aguanta mejor los roces del estropajo sin perder el antiadherente con el paso de las semanas.

Dos cestas, la función Sync y el horno grande que ya no enciendo

Aquí es donde la Turbo Tower Pro Smart se separa de la freidora de aire convencional. Las dos cestas funcionan como dos electrodomésticos independientes, cada una con su propio temporizador y su propia temperatura, así que puedo tener una guarnición a 200 grados en la cesta inferior mientras arriba se hace una carne a una temperatura y un tiempo completamente distintos, algo que antes solo conseguía combinando la freidora pequeña con el horno grande. La función que de verdad cambia el día a día se llama Sync, y calcula de forma automática cuándo debe arrancar cada cesta para que las dos preparaciones terminen exactamente en el mismo momento, aunque una tarde el doble que la otra.

Cuando ambos platos necesitan el mismo tiempo y la misma temperatura, existe además la función Match, que replica los ajustes de una cesta en la otra sin repetir la configuración dos veces. Cocinando solo casi cada día agradezco sobre todo poder tener dos cosas distintas a la vez sin multiplicar el tiempo en la cocina, y cuando mis hijas vienen a comer y cada una quiere algo diferente, la freidora resuelve en una sola tanda lo que antes me obligaba a escalonar turnos o a tirar del horno grande como segundo frente.

La cesta inferior admite también una rejilla divisoria para cocinar en tres niveles a la vez, aunque conviene matizar esa función, porque la rejilla obviamente no permite fijar tiempos ni temperaturas distintas para cada lado, así que solo tiene sentido cuando los dos alimentos necesitan una cocción parecida.

La app VeSync, útil pero no imprescindible

La aplicación VeSync es el centro de control remoto de la freidora y, en mi experiencia, es de las pocas apps de electrodomésticos conectados que aporta algo más allá de encenderla desde el sofá. Cada cesta se maneja ahí como una zona independiente, con su propio modo de cocción entre los siete disponibles, que van de freír con aire a asar u hornear, y es en esa misma pantalla de zona doble donde se activan Sync y Match.

Además incluye una tabla de cocción clasificada por tipo de alimento, con tiempos y temperaturas ya calculados para cada corte de carne, pescado o verdura, y un historial que guarda cada cocción anterior, así que si algo te salió bien hace dos semanas puedes repetir exactamente los mismos ajustes sin tener que recordarlos. Es una ayuda real cuando no sabes por dónde empezar a combinar dos preparaciones distintas, y le he sacado más partido del que esperaba en las primeras semanas de uso.

Dicho esto, la Turbo Tower Pro Smart funciona perfectamente sin el móvil, porque los controles físicos del panel replican todo lo que ofrece la aplicación. Con el tiempo vas memorizando los tiempos y las temperaturas que mejor le funcionan a tus recetas habituales, y acabas recurriendo a la app sobre todo para descubrir algo nuevo o consultar el historial, no porque la necesites para el uso diario.

Potencia, cocción y limpieza

Por dentro monta dos motores de corriente continua y tres resistencias repartidas entre la parte superior y la inferior, lo que Cosori llama tecnología Dual Blaze. El fabricante asegura que esta combinación cocina hasta un 55% más rápido y con un ahorro de hasta el 68% frente a métodos de cocción tradicionales, además de reducir el uso de aceite hasta un 95% frente a freír en sartén.

Lo que sí he podido comprobar es que el precalentamiento es prácticamente inmediato, muy por debajo de lo que tarda el horno grande de la cocina, y que la temperatura, que llega hasta los 230 grados, se mantiene bien incluso con las dos cestas trabajando a la vez, algo que en freidoras más pequeñas o con una sola resistencia no siempre ocurre. Esa diferencia de tiempos es la razón por la que el horno grande un mes casi apagado en mi casa, porque para la mayoría de platos que antes metía ahí, la Turbo Tower Pro Smart consigue el mismo resultado, con el mismo dorado y la misma textura, en bastante menos tiempo.

La Cosori se limpia muy bien gracias al revestimiento cerámico. Las cestas y la rejilla divisoria se pueden meter directamente en el lavavajillas, lo que en el uso diario ahorra bastante tiempo.

Mi valoración tras un mes de uso

La Cosori Turbo Tower Pro Smart cuesta 279 euros en la tienda oficial de la marca, un precio que la sitúa en la gama alta de las freidoras de aire domésticas, muy por encima de los modelos de cesta única con los que comparte hueco en la encimera. Lo que compras no es solo capacidad, sino la posibilidad real de cocinar dos platos con necesidades distintas sin hacer cálculos ni encender el horno grande, y viviendo solo pero cocinando casi a diario, con mis hijas sumándose varios días a la semana, esa diferencia se nota constantemente. La función Sync es, con diferencia, lo que más ha cambiado mi forma de cocinar desde que la tengo en casa, y el horno grande, sencillamente, ya no me hace falta para el día a día.

El peso y el tamaño obligan a dejarla fija en la encimera, no es un aparato para guardar y sacar cada día. La app VeSync suma valor real gracias a sus recetas pensadas para la doble cocción, pero deja de ser imprescindible en cuanto coges el punto a los tiempos de tus platos habituales, así que quien busque solo una freidora conectada sin aprovechar las dos cestas a la vez probablemente esté pagando de más por prestaciones que no va a usar.