El precio del iPhone plegable ya apunta a un récord, el modelo más caro que ha vendido nunca Apple

Apple ya tiene fecha para su cita de septiembre:el día 9, a las 19:00 en España, bajo el lema «Surprise and shine». Sin duda será un evento con una carga importante de interés, porque Apple va a presentar su primer plegable, un tipo fold que puede llamarse iPhone Ultra. Las cartas están ya sobre la mesa, por lo que es momento de hablar de horquillas de precio.

Los números que ya dan vértigo antes de conocerse el precio real

Ming-Chi Kuo, uno de los analistas con más recorrido dentro de la cadena de suministro de Apple, sitúa la horquilla entre 2.000 y 2.500 dólares. Mark Gurman, de Bloomberg, coincide en que el precio superará la barrera de los 2.000 dólares en Estados Unidos.

Otros analistas manejan cifras parecidas. Un analista de Barclays apunta a 2.300 dólares, UBS baraja un rango de 1.800 a 2.000 dólares y Fubon Research eleva la cifra hasta los 2.400. IDC calcula un precio medio de venta en torno a los 2.500 dólares, con configuraciones que podrían rozar los 3.000.

Una filtración del tipster Instant Digital, publicada en Weibo, apunta a precios en China de 15.999 yuanes para la versión de 256 GB, 17.999 para la de 512 GB y 19.999 para la de 1 TB. Al cambio actual, en torno a 6,73 yuanes por dólar, esas cifras equivaldrían aproximadamente a 2.377, 2.675 y 2.972 dólares. Apple, sin embargo, no traslada sus precios de un mercado a otro mediante una conversión directa, así que sirven como referencia del filtrado, no como previsión del precio en Estados Unidos.

¿Cuánto pagaríamos en España por el primer plegable de Apple?

Aquí entra el cálculo que de verdad nos importa. Apple no se limita a convertir dólares a euros, a la conversión le suma el 21% de IVA, un impuesto que en Estados Unidos no aparece en el precio marcado porque cada estado cobra el suyo propio en el momento de pagar.

El patrón se puede comprobar con el propio iPhone 17 Pro Max. En Estados Unidos, la versión de 256 GB cuesta 1.199 dólares. En España, el mismo modelo cuesta 1.469 euros.

Al cambio actual, en torno a 1,16 dólares por euro, esos 1.199 dólares equivaldrían a unos 1.035 euros sin impuestos. El precio real en España, 1.469 euros, ya lleva dentro el 21% de IVA, si se le resta, el precio europeo sin impuestos queda en 1.214 euros, todavía un 17% por encima de la conversión pura. Ese margen adicional, más allá del cambio de divisa y del IVA, es el ajuste que Apple aplica de forma habitual a sus precios en Europa.

Trasladando ese mismo patrón a una horquilla de salida de 2.000 a 2.500 dólares, el precio del iPhone plegable en España podría moverse entre los 2.450 y los 3.050 euros según la versión y el almacenamiento. Conviene tratarlo como una proyección basada en el comportamiento histórico de Apple en Europa, no como una cifra filtrada.

Ocho generaciones de ventaja para Samsung, y una brecha de precio que Apple no cierra

Samsung no llega nuevo a este terreno. Su plegable de referencia, el Galaxy Z Fold8, se vende en España desde 1.999 euros (1.899 dólares en Estados Unidos), después de ocho generaciones puliendo bisagra, pliegue y software.

Si las estimaciones se cumplen, el plegable de Apple llegaría a España costando entre 450 y 1.000 euros más que el modelo de Samsung con el que competirá de forma directa. Es la misma jugada que ya siguió con el Apple Watch o los AirPods Max, entrar tarde en una categoría asentada, pero hacerlo por la puerta más cara.