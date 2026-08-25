El iPhone plegable será la respuesta tardía de Apple que promete justificar la espera

Apple prepara uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. El iPhone plegable, del que llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo, podría convertirse en uno de los protagonistas de la próxima keynote de la compañía, previsiblemente el 9 de septiembre, junto a la nueva familia iPhone 18.

Hay suficientes informaciones que coinciden en diseño, pantalla, batería, cámaras e incluso precio como para empezar a hacerse una idea bastante aproximada de lo que Apple podría tener entre manos. Y hay algo que parece claro, no será simplemente un iPhone que se dobla por la mitad.

Un iPhone que quiere convertirse en una tableta

El formato elegido sería el de un plegable tipo libro, es decir, fold, parecido al de otros modelos que ya conocemos, con una bisagra vertical que permite abrir el teléfono en horizontal. Cerrado, tendría una pantalla exterior de unas 5,5 pulgadas. Es decir, un tamaño que permitiría utilizarlo como cualquier otro iPhone cuando no necesitemos más espacio.

La diferencia aparecería al abrirlo. La pantalla interior tendría unas 7,8 pulgadas y una forma mucho más cuadrada que la de un teléfono convencional. Apple estaría buscando, por tanto, algo más que una pantalla grande, un dispositivo que pueda funcionar como teléfono cuando está cerrado y como una pequeña tableta cuando se abre.

Este es el diseño final para el próximo iPhone Ultra el primer móvil plegable de Apple. #iPhone18 Los rumores apuntan que no tendrá pliegue visible en la pantalla. Esto lo convertiría en el primer teléfono plegable en lograr esta hazaña.#Apple #iPhoneUltra pic.twitter.com/rej4FKSJ7D — iGeorge (@JorgeContrerasN) August 22, 2026

El pliegue sigue siendo uno de los grandes problemas

Apple lleva años viendo cómo sus rivales desarrollan teléfonos plegables. Si finalmente ha esperado hasta ahora para presentar el suyo, una de las razones podría estar precisamente aquí.

El pliegue de la pantalla, ya a años luz de los primeros lanzamientos, sigue siendo uno de los aspectos más difíciles de resolver. Con el uso acaba siendo visible en muchos modelos y, aunque los fabricantes han mejorado mucho, todavía es difícil conseguir que una pantalla flexible tenga el mismo aspecto que una convencional.

Apple estaría trabajando con una bisagra fabricada con metal líquido, un material amorfo que ofrece una mayor resistencia a la fatiga que algunas aleaciones tradicionales.

El objetivo sería reducir al mínimo el pliegue tanto visualmente como al tacto. El problema es que el teléfono no sería especialmente fino, se habla de unos 4,5 milímetros cuando está abierto y algo más de 9 milímetros cerrado, con titanio y aluminio en la estructura.

Estos podrían ser los dispositivos que Apple presentaría en el evento de septiembre En el evento, que previsiblemente tendría lugar el 9 de septiembre, Apple presentaría: – El primer iPhone plegable de la compañía.

– El iPhone 18 Pro.

– El Apple Watch Series 12.

– El Apple… pic.twitter.com/NiOmc9cXEu —  Javi Losana (@javilosana) August 25, 2026

Touch ID podría regresar al iPhone

Hay otro cambio importante y, en este caso, bastante inesperado. Apple podría recuperar Touch ID para este dispositivo y dejar fuera Face ID. La razón estaría en el propio diseño. El espacio disponible para colocar las cámaras y sensores necesarios para el sistema TrueDepth sería muy limitado en un teléfono tan delgado. La alternativa sería integrar Touch ID en el botón lateral, como ya hace Apple en algunos modelos de iPad.

No ha de ser una decisión necesariamente negativa. Un plegable se puede utilizar de muchas maneras y no siempre tendremos la pantalla frente a la cara. Si está abierto sobre una mesa, por ejemplo, poner el dedo sobre el botón lateral puede resultar más cómodo que buscar la posición adecuada para que Face ID funcione.

La cámara podría ser el sacrificio

Aquí es donde aparecen las primeras dudas importantes. Mark Gurman, de Bloomberg, asegura que algunos empleados de Apple que han probado el dispositivo destacan precisamente su tamaño, la bisagra y las posibilidades de la pantalla interior para ver vídeos, jugar o utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo.

La cámara, sin embargo, sería menos ambiciosa. Las informaciones disponibles apuntan a dos sensores traseros de 48 megapíxeles, uno principal y otro gran angular. No habría teleobjetivo, simplem,ente el dispositivo ya no daría para más..

Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es si tenemos en cuenta el precio que se espera para este dispositivo. Se trataría de un iPhone de precio elevado que no tendría, sobre el papel, un sistema fotográfico equivalente al de un iPhone Pro de última generación.

Katlanabilir iPhone Ultra’yı erken test edenlerden gelen ilk yorumlar genel olarak olumlu.👇 📌 Cihazın ince ve cepte rahat taşınabilir yapısı, sağlam menteşesi ve iPad benzeri geniş iç ekranı özellikle beğenilmiş. Öne çıkan diğer detaylar:

📌 Telefoto kamera bulunmayacak; 48… https://t.co/PND4MOZqlu pic.twitter.com/wO3o1qSrOD — Webtekno (@webtekno) August 24, 2026

Una batería enorme para un teléfono así

También llama la atención lo que Apple habría conseguido colocar dentro del dispositivo. Las filtraciones apuntan a una batería de entre 5.400 y 5.800 mAh repartida en dos celdas, una en cada lado de la bisagra. Si estas cifras son correctas, sería la batería de mayor capacidad utilizada hasta ahora en un iPhone.

No resulta difícil entender por qué. Aquí Apple tendría que alimentar dos pantallas y, especialmente, un panel interior de casi ocho pulgadas. Para conseguirlo habría recurrido a baterías con mayor densidad energética y a una electrónica de gestión más eficiente. Todo ello mientras intenta mantener el grosor en unas cifras razonables. Es uno de los apartados que más curiosidad despierta porque la autonomía será fundamental para determinar si un teléfono de estas características resulta realmente práctico en el día a día.

El precio puede cambiarlo todo

Y llegamos al punto que probablemente más condicionará las ventas. No se sabe el nombre del dispositivo. Dentro de la compañía se habría utilizado el nombre iPhone Ultra y algunas filtraciones apuntan a que podría ser el elegido finalmente, aunque también se ha hablado durante años de iPhone Fold.

En cuanto al precio, las previsiones son especialmente elevadas. JPMorgan calcula unos 1.999 dólares, mientras que Ming-Chi Kuo sitúa sus estimaciones entre 2.000 y 2.500 dólares. Otras previsiones llegan también a los 2.500 dólares.

No hay todavía un precio oficial para España. Tampoco tendría demasiado sentido convertir directamente los dólares a euros, porque Apple tendrá que aplicar impuestos y decidir su estrategia de precios para cada mercado. Pero lo que es evidente es que será un iPhone considerablemente más caro que los actuales modelos Pro Max.

Apple llega tarde y tendrá que demostrar por qué

Samsung lleva años vendiendo plegables. Huawei también ha avanzado mucho en este terreno. Apple, en cambio, ha preferido esperar. Eso puede haberle permitido observar los problemas de los primeros modelos y evitar algunos de ellos, especialmente en la pantalla y la bisagra. También significa que cuando presente su propio plegable ya no podrá utilizar la novedad como principal argumento.

Apple tendrá que explicar por qué merece la pena comprar su plegable cuando el mercado ya conoce perfectamente este formato. Tendrá que convencer al usuario de que la pantalla interior, el diseño, la batería y la integración con iOS aportan algo que no se pueda conseguir con un Galaxy Z Fold o con otros plegables que llevan varias generaciones en el mercado.

Si las filtraciones aciertan, el primer iPhone plegable será un producto muy ambicioso, pero también lleno de hándicaps. Por ejemplo, mucho más caro, probablemente más pesado y con una cámara que podría estar por debajo de lo esperado para ese precio.