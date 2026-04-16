Por qué Apple cree que ha llegado la hora de lanzar su iPhone plegable

Apple nunca confirma este tipo de movimientos, pero el iPhone plegable lleva meses apareciendo en informes de analistas y medios con buena reputación en el ecosistema de la marca. Bloomberg sostiene que el primer modelo sigue en camino para presentarse en septiembre de 2026.

Lo interesante aquí no es solo si llegará o no, sino por qué Apple habría esperado tanto para dar este paso. Porque si algo define a la compañía es que rara vez entra la primera en una categoría. Suele hacerlo cuando cree que la tecnología está lo bastante madura como para ofrecer una experiencia que encaje con sus estándares, especialmente en apartados delicados como la durabilidad, el pliegue visible de la pantalla o el grosor del dispositivo. Distintas informaciones coinciden en que Apple ha puesto el objetivo precisamente en reducir la marca del pliegue y mejorar la resistencia del producto.

Por qué ahora sí tendría sentido un iPhone plegable

La primera razón es bastante evidente, el iPhone necesita una nueva narrativa en la gama alta. Apple sigue vendiendo muchísimo, pero en los últimos años las mejoras entre generaciones han sido más graduales. Un modelo plegable permitiría recuperar parte del efecto sorpresa y volver a colocar al iPhone en el centro de la conversación, algo especialmente valioso en un mercado cada vez más maduro.

La segunda razón tiene que ver con el dinero. Los móviles plegables siguen siendo productos caros y claramente aspiracionales. Para Apple, eso encaja de forma natural con su estrategia de empujar el ticket medio hacia arriba. No sería un iPhone pensado para sustituir al modelo estándar, sino para reforzar la zona más premium del catálogo y atraer a quienes buscan algo distinto sin salir del ecosistema de la marca. Las previsiones recogidas por varias fuentes apuntan precisamente a un dispositivo complejo, con disponibilidad limitada y un precio alto.

La tercera razón es que el software ya puede acompañar mejor. Uno de los puntos débiles de muchos plegables no es el hardware, sino que a veces se notan como un móvil grande sin demasiado aprovechamiento extra. En el caso de Apple, se habla de una interfaz tipo iPad cuando el dispositivo está abierto, con diseños más amplios y uso de apps en paralelo. Eso daría al producto una justificación más clara: no solo doblarse, sino ofrecer una experiencia distinta y más productiva.

Apple también llega en un momento en el que el mercado plegable ya le ha hecho parte del trabajo. Samsung y otros fabricantes como ZTE llevan años afinando esta categoría, con sus aciertos y sus errores. Eso permite a Apple observar qué formato genera más interés, qué compromisos tolera el usuario y qué fallos no se pueden repetir. Según Ming-Chi Kuo, el planteamiento más probable sería un diseño tipo libro, con pantalla exterior de unas 5,5 pulgadas y una interior de unas 7,8, una fórmula que lo acercaría más a un híbrido entre iPhone y iPad mini que a un simple móvil llamativo.

Lo que Apple buscaría con este movimiento

Más que seguir una moda, Apple parece estar intentando abrir una nueva escalera dentro de su propia gama. Un iPhone plegable le permitiría ofrecer algo que hoy no tiene, un modelo claramente diferenciado por formato, uso y precio. También serviría para responder al empuje de marcas que llevan tiempo utilizando los plegables como escaparate tecnológico, sobre todo en Asia.

Eso no significa que vaya a ser un producto masivo desde el primer día. De hecho, todo apunta a lo contrario. Si acaba llegando este año, lo haría con una producción ajustada y con concesiones técnicas derivadas de su diseño ultrafino, como la posible ausencia de Face ID en favor de Touch ID lateral.

La clave está en que Apple no necesita venderlo como vende un iPhone convencional. Le basta con que marque una nueva dirección, refuerce la imagen de innovación de la marca y abra un segmento más rentable dentro de su catálogo. Por eso, aunque Apple no haya dicho una palabra, ni lo hará, cada vez cuesta más pensar que el iPhone plegable sea solo un rumor pasajero.