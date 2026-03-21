El MacBook Neo es un éxito oficial: Apple agota el stock en España y ya hay que esperar 25 días

El MacBook Neo es el nuevo estándar de ventas de Apple. Tras su lanzamiento oficial, el dispositivo ha logrado lo que la marca buscaba, ser una puerta de entrada masiva para usuarios que nunca habían tocado un Mac. Los datos de mercado son incontestables y el «efecto Neo» ya se siente en España, donde la demanda ha superado cualquier previsión logística, provocando que los plazos de entrega se disparen para quienes no fueron los más rápidos en la reserva inicial.

El MacBook Neo es difícil de conseguir

Si entras hoy mismo en la web de Apple para hacerte con un MacBook Neo, la realidad es que el dispositivo es ya un objeto de deseo difícil de conseguir de manera inmediata. Al echar un vistazo ala situación en las tiendas más representativas de la capital, como Apple Puerta del Sol, La Vaguada o Parquesur, el sistema de recogida es clarificador, la disponibilidad se posterga hasta el miércoles 15 de abril.

Teniendo en cuenta que hoy es 21 de marzo, estamos hablando de una espera de 25 días naturales. Casi cuatro semanas de demora para un producto que acaba de llegar de forma oficial al mercado. Este cuello de botella confirma que el MacBook Neo no es solo un modelo más, sino el caballo de Troya definitivo para dominar el segmento de consumo masivo, donde antes reinaba el PC convencional.

Un fenómeno de captación sin precedentes

Lo que hace especial al MacBook Neo no es solo su hardware movido por el procesador de un iPhone, sino su capacidad de atracción. Este modelo está registrando una cifra récord de compradores que vienen de otros sistemas operativos. Apple ha diseñado un equipo con el equilibrio justo entre precio y rendimiento para que el salto al ecosistema de la manzana sea, por fin, una opción lógica para el gran público.

La estrategia de Cupertino ha sido magistral. Posiciona el MacBook Neo como el equipo oficial para estudiantes, nómadas digitales y profesionales que buscan ligereza El usuario que compra este equipo adquiere un portátil y se integra en un ecosistema de servicios (iCloud, Apple TV+, Apple Music) que garantiza la fidelidad a largo plazo.

¿Vale la pena esperar al MacBook Neo?

Respuesta corta, sí. A pesar de los casi 25 días de espera, el MacBook Neo sigue siendo la compra más inteligente del catálogo actual. Su eficiencia energética y el nuevo lenguaje de diseño lo sitúan muy por encima de sus competidores directos. La recomendación para los usuarios es que si quieres estrenar equipo esta primavera, la reserva debe hacerse cuanto antes, ya que los plazos de entrega suelen dilatarse aún más conforme se acerca el periodo vacacional de Semana Santa.