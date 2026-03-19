El Nothing (4a) Pro saca los colores a algunos móviles de mil euros

Llevamos años asistiendo a una evolución de la telefonía móvil un tanto plana, donde los cambios entre generaciones se miden en milímetros o en simples actualizaciones de procesador que apenas notamos en el uso cotidiano. Sin embargo, cuando Carl Pei y su equipo lanzan un nuevo producto, el sector se detiene un momento porque saben que van a ofrecer algo que se sale de la norma establecida.

El nuevo Nothing (4a) Pro, esun dispositivo que no solo busca ser una alternativa estética, sino un golpe de autoridad en la mesa de la tecnología de consumo. Tras una semana de uso intensivo os cuento por qué este terminal es mucho más que luces y una trasera transparente; es la confirmación de que se puede innovar con sentido común, una ficha técnica de infarto y un precio que pone en un aprieto a los sospechosos habituales del mercado premium.

Características del Nothing (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Pantalla AMOLED flexible LTPS de 6,83 pulgadas, refresco adaptativo de hasta 144 Hz y brillo pico de hasta 5.000 nits Memoria RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X Almacenamiento 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Cámara trasera Principal de 50 mpx con OIS + ultra gran angular de 8 mpx + teleobjetivo periscópico de 50 mpx con OIS y zoom de hasta 140x Cámara frontal 32 mpx Batería 5.080 mAh con carga rápida por cable de 50 W Sistema operativo Nothing OS 4.1 basado en Android 16 Extras Glyph Matrix, certificación IP65, NFC, 5G y lector de huellas Dimensiones y peso 163,66 x 76,62 x 7,95 mm; 210 g

Un diseño industrial que redefine la transparencia

Lo primero que notas al tener el dispositivo en tus manos es que la marca no ha perdido su esencia estética. En un mundo de smartphones que parecen fotocopias unos de otros, este terminal brilla con luz propia. El acabado que he probado es el Silver, y debo decir que es, sencillamente, exquisito:,la transparencia trasera deja ver una arquitectura interna simulada con un gusto estético impecable, alejándose de lo puramente industrial para entrar en el terreno del diseño minimalista de vanguardia.

La interfaz Glyph, ese conjunto de luces LED que ya es marca de la casa, ha sido optimizada en este modelo Pro. Ahora cuenta con más zonas de iluminación direccionable, lo que permite una granularidad mucho mayor: la posibilidad de usarla como temporizador visual para tareas de productividad, indicador de volumen progresivo o incluso como luz de relleno suave para retratos nocturnos, sigue siendo una de esas funciones que parecen un truco publicitario hasta que las usas. El resultado es: una reducción drástica del tiempo de pantalla innecesario, ya que puedes saber quién te llama o cuánto le falta a tu repartidor de comida solo con mirar los destellos en la mesa.

A nivel de materiales, el chasis de aluminio 100% reciclado aporta una rigidez estructural que se nota desde el primer segundo. No hay crujidos, no hay holguras; se siente como un bloque sólido y bien rematado. Además, el cristal frontal cuenta con protección Gorilla Glass de última generación, lo que nos da un extra de tranquilidad frente a esas caídas accidentales que todos sufrimos tarde o temprano.

Un Nothing muy Nothing

La marca ha dejado de lado los experimentos para centrarse en lo que el usuario avanzado demanda, es decir, potencia bruta, una gestión térmica eficiente y una pantalla que sea la envidia del vecindario. Este dispositivo no se anda con chiquitas: monta el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, un chip fabricado en un proceso de 4 nanómetros que ofrece una eficiencia energética sobresaliente.

Este chip no solo es rápido, sino que está diseñado para la era de la IA, permitiendo que el teléfono aprenda de tus hábitos para ahorrar batería de forma real.. El Nothing (4a) Pro ha arrojado puntuaciones que lo sitúan peligrosamente cerca de procesadores que doblan su precio en el mercado. Pero más allá de los números, lo que importa es la sensación de inmediatez: abrir una aplicación de edición de vídeo 4K y ver cómo el renderizado se completa en segundos es algo que antes solo estaba al alcance de carteras muy abultadas.

Pantalla AMOLED con tecnología de refresco adaptativo

Si algo me ha sorprendido gratamente es su panel de 6,7 pulgadas. Estamos ante una pantalla AMOLED flexible con resolución Full HD+ que nada tiene que envidiar a terminales de categoría ultra. La tasa de refresco alcanza los 120Hz, pero lo realmente técnico es su gestión: el sistema es capaz de bajar hasta los 30Hz cuando leemos texto estático para ahorrar energía y subir instantáneamente al máximo cuando detecta movimiento.

Con un pico de brillo que alcanza los 2100 nits, la visibilidad es perfecta incluso bajo el sol directo de mediodía, algo fundamental para quienes trabajamos en movilidad. La profundidad de color de 10 bits permite reproducir más de mil millones de colores, lo que se traduce en transiciones suaves y degradados sin rastro de bandas extrañas. El muestreo táctil de 240Hz asegura que cada toque sea registrado con precisión milimétrica, una característica vital para los jugadores competitivos que buscan la mínima latencia posible.

El alma y la gestión del almacenamiento

Hablemos de lo que no se ve pero se siente. El Nothing (4a) Pro viene equipado con memorias LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. ¿Qué significa esto? Pues que la velocidad de lectura y escritura de datos es hasta un 50% superior a la generación anterior, instalar aplicaciones pesadas o transferir archivos de gran tamaño por el puerto USB-C es una tarea que se mide en suspiros.

Para evitar que el dispositivo se caliente durante sesiones de series largas, la compañía ha integrado una cámara de vapor de grandes dimensiones. El sistema de refrigeración es: una estructura multicapa que disipa el calor de forma uniforme por toda la superficie trasera, evitando que se concentre en un solo punto y penalice el rendimiento del procesador.

Software Nothing OS 4.1 y la revolución de la IA

Uno de los debates antes del lanzamiento era saber qué sistema operativo veríamos. Tras mis pruebas, queda claro que Nothing OS 4.1 es el salto que la comunidad esperaba. Basado en Android 16, este software introduce la TrueLens Engine 4, una capa de inteligencia artificial que procesa cada fotografía a nivel de píxel antes incluso de que pulses el botón de disparo. La fluidez es: absoluta, con animaciones que parecen seguir el movimiento natural del ojo humano.

La nueva aplicación de Galería es un ejemplo de este potencial técnico; incluye un Borrador IA (AI Eraser) que funciona de forma local en el dispositivo. Esto significa que puedes eliminar objetos no deseados de tus fotos sin que los datos salgan jamás de tu teléfono, garantizando una privacidad que otras marcas no pueden ofrecer. Además, el sistema de segmentación por IA es capaz de identificar hasta 12 capas en una imagen (ropa, piel, pelo, fondo) para aplicar un balance de color natural y un desenfoque de retrato que engañaría a cualquier fotógrafo profesional.

Una cámara con zoom de 140x y sistema tetraprisma

El apartado fotográfico del Nothing (4a) Pro es digno de aplauso. El sistema Pro de tres cámaras está liderado por un sensor principal Sony de 50 mpx con estabilización óptica de imagen (OIS).

Pero la verdadera revolución es su lente periscópica con sistema de tetraprisma. Gracias a un camino de luz en forma de «W» con tres espejos, han logrado un zoom ultra de hasta 140x, manteniendo un módulo de cámara un 32% más compacto que el de la competencia.

La calidad de las tomas con zoom óptico de 3.5x es nítida, sin pérdida de luz ni detalle. Para los amantes del vídeo, el terminal permite grabar en 4K Ultra XDR, capturando 13 fotogramas RAW por segundo para fusionarlos en una imagen final con un rango dinámico impresionante.

Un detalle que me ha encantado es la luz roja de grabación personalizada, inspirada en las cámaras de cine clásicas, que avisa visualmente cuando estamos capturando contenido. No hay duda de que es la cámara más versátil que Nothing ha puesto nunca en un móvil.

Interfaz Glyph Matrix y conectividad total

No sería un Nothing sin su juego de luces, pero en el Nothing (4a) Pro la interfaz Glyph ha evolucionado hacia la denominación «Matrix». Con 137 mini-LEDs de precisión, es un 57% más grande y el doble de brillante que en modelos anteriores. Ahora no solo sirve para notificaciones; funciona como un rastreador de progreso para aplicaciones como Uber o Google Maps. Puedes ver cómo se completa la barra de luz mientras esperas el Uber o tu comida sin tener que encender la pantalla ni una sola vez.

A nivel de herramientas prácticas, la Glyph Matrix actúa como temporizador, espejo para selfies usando la luz de relleno o incluso como un indicador del estado de la carga de la batería. Es: funcional, elegante y cada vez menos un adorno para convertirse en una herramienta de productividad real. En cuanto a la autonomía, la batería de larga duración se apoya en una carga rápida de 65W, permitiéndote pasar del 0% al 50% en un tiempo récord, ideal para los que vivimos pegados a la actualidad informativa.

Mi veredicto sobre el Nothing (4a) Pro

Después de analizar cada rincón de este dispositivo, la conclusión es que estamos ante un producto redondo que debería preocupar seriamente a los líderes tradicionales del mercado. El Nothing (4a) Pro es una herramienta de precisión que rinde como los mejores, que tiene una pantalla excelente y un software que da gusto usar..

Si buscas un móvil que funcione de maravilla, que haga fotos de gran nivel y que, además, sea un objeto de diseño que atraiga todas las miradas, no busques más. Es, sin duda, un golpe definitivo a la gama media que demuestra que no hace falta gastarse mil euros para tener gran tecnología en el bolsillo.

El Nothing Phone (4a) Pro se puede encontrar en la tienda oficial de la marca desde 429 euros en su versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que la variante superior con 12 GB de RAM y 256 GB sube hasta los 499 euros.