El Mac mini M6, la sorpresa de Apple antes de su keynote de septiembre

Apple se ha adelantado a su propio calendario. En pleno mes de agosto, semanas antes de la keynote de septiembre que los rumores sitúan en torno al día 9, la compañía ha anunciado el Mac mini M6 sin el habitual escaparate de un evento en directo. Lo ha hecho por nota de prensa, un movimiento inusual en Cupertino que convierte este lanzamiento en la sorpresa del verano tecnológico.

La sorpresa no es solo el momento elegido. El Mac mini con el nuevo chip M6 multiplica hasta por cuatro el rendimiento de inteligencia artificial respecto a la generación anterior, según los datos que aporta el fabricante, y llega acompañado de una versión con el chip M5 Pro pensada para cargas de trabajo profesionales.

El primer chip de Apple fabricado a 2 nanómetros

El M6 es, según explica Apple, el primer chip de la compañía construido con tecnología de 2 nanómetros, un proceso de fabricación que permite meter más transistores en el mismo espacio de silicio. La CPU pasa a tener 12 núcleos, dos más que el M5, con dos supernúcleos para tareas exigentes de un solo hilo, cuatro núcleos de rendimiento y seis de eficiencia para el trabajo en segundo plano.

La GPU también crece hasta los 12 núcleos y, por primera vez en un chip de esta gama, cada uno incorpora un Neural Accelerator dedicado a operaciones de inteligencia artificial. Ese cambio de arquitectura es el que explica el salto de rendimiento en IA, que la marca cifra en hasta 4,8 veces más velocidad al procesar peticiones de modelos de lenguaje en LM Studio frente al Mac mini con M4, y hasta 13,5 veces frente al primer Mac mini con chip M1.

El Neural Engine dual de 16 núcleos duplica el rendimiento de la generación anterior, y la memoria unificada llega hasta 170 GB/s de ancho de banda, un 10 % más que en el M5. Apple también apunta mejoras más terrenales, como hojas de cálculo de Excel que se recalculan hasta 1,5 veces más rápido que con el M4, o videojuegos con trazado de rayos, caso de Cyberpunk 2077, que corren al doble de velocidad.

Un M5 Pro pensado para no tocar techo

Junto al M6 llega una segunda variante con el chip M5 Pro, orientada a quien edita vídeo, desarrolla videojuegos o mueve archivos pesados a diario. Este chip suma hasta 18 núcleos de CPU y hasta 20 de GPU, con trazado de rayos de tercera generación y hasta 64 GB de memoria unificada con 307 GB/s de ancho de banda.

Según la compañía, procesar peticiones de modelos de lenguaje en LM Studio es hasta cuatro veces más rápido que en el Mac mini con M4 Pro, y renderizar con trazado de rayos en Blender sube un 40 % respecto al mismo modelo. Apple insiste en que este chip mantiene un rendimiento por vatio elevado, lo que se traduce en un equipo silencioso incluso bajo carga sostenida.

Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 y una IA que no se apaga nunca

Ambos modelos estrenan Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb, ampliable a 10 Gb. En la parte trasera, el Mac mini con M6 monta tres puertos Thunderbolt 4, mientras que la versión con M5 Pro sube a Thunderbolt 5, con HDMI y Ethernet añadidos. La nueva compatibilidad con Genlock a través de USB-C permite sincronizar monitor y cámara con precisión, algo pensado para quien graba con un iPhone 17 Pro.

Apple también deja caer una idea que conecta con el resto del anuncio, la de que varios Mac mini pueden agruparse a través de Thunderbolt 5 para repartirse la carga de ejecutar modelos de inteligencia artificial de gran tamaño. Es la misma filosofía de equipo siempre encendido que la firma reivindica para este ordenador, capaz de funcionar como asistente de IA agéntica sin que nadie lo apague nunca.

El Mac Studio también quiere ser un cerebro de IA

Apple también ha renovado el Mac Studio con dos chips nuevos, el M5 Max y el M5 Ultra. El primero suma hasta 18 núcleos de CPU y 40 de GPU con 128 GB de memoria unificada, pensado para músicos, fotógrafos y desarrolladores. El segundo, el chip más potente que ha fabricado nunca la compañía, une cuatro matrices de silicio mediante la tecnología UltraFusion para formar, por primera vez, una arquitectura cuádruple.

El M5 Ultra llega a 36 núcleos de CPU, 80 de GPU y hasta 512 GB de memoria unificada con 1,2 TB/s de ancho de banda, suficiente para cargar en el propio equipo modelos de lenguaje con cientos de miles de millones de parámetros. Apple asegura que el rendimiento de IA se multiplica hasta por 4,3 respecto al M3 Ultra, y que agrupar cuatro Mac Studio mediante Thunderbolt 5 y RDMA triplica la velocidad de inferencia frente a un solo equipo.

macOS 27 Golden Gate y una Siri que por fin entiende el contexto

Todo este hardware se apoya en macOS 27 Golden Gate, la próxima versión del sistema operativo de escritorio, que estrena Siri AI. El nuevo asistente tiene en cuenta el contexto personal del usuario para buscar información en mensajes, correos y fotos, responder preguntas generales y ejecutar tareas dentro de las apps, y se integra en Spotlight y en los menús contextuales de todo el sistema.

Apple Intelligence suma además nuevas formas de organizar la navegación en Safari, crear automatizaciones en Atajos describiéndolas en lenguaje natural y editar fotos con herramientas más avanzadas. El diseño Liquid Glass gana en legibilidad, con barras de herramientas más uniformes y barras laterales de borde a borde. macOS 27 ya se puede probar en beta pública y llegará como actualización gratuita este otoño.

Cuándo llega y cuánto cuesta

El Mac mini con chip M6 se puede reservar desde hoy en la tienda online de Apple y llega a las tiendas el 22 de septiembre, con un precio de partida de 1.069 euros, o 949 euros con el descuento para educación. La versión con M5 Pro parte de 2.019 euros, 1.899 euros para estudiantes. El Mac Studio sigue el mismo calendario, con el M5 Max desde 3.029 euros y el M5 Ultra desde 6.649 euros, aunque la configuración con 512 GB de memoria unificada no llegará hasta finales de octubre.

Apple ha elegido mostrar sus cartas de escritorio antes de la fecha en la que se espera que centre el protagonismo en el iPhone. Con el Mac mini M6 y el resto de la familia ya sobre la mesa, la keynote de septiembre llega con menos incógnitas de las habituales, pero con la certeza de que la compañía sigue queriendo que la inteligencia artificial se ejecute en casa del usuario, no solo en la nube.