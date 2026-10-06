Francis Halzen (82 años), científico belga premio Nobel de Física 2026: «Siempre aconsejo a mis alumnos que no lean demasiados libros; es mejor que hagan cosas»

El físico belga Francis Halzen ha sido el ganador del premio Nobel de Física 2026 en solitario. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este martes en Estocolmo que premia sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube, instalado bajo el hielo del Polo Sur, y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Halzen, de 82 años y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, lleva más de tres décadas detrás de las llamadas partículas fantasma. Su forma de entender la ciencia cabe en un consejo que repite a sus estudiantes y que choca con la imagen del sabio rodeado de libros.

Francis Halzen: hacer cosas, el mejor consejo para sus alumnos

«Siempre aconsejo a mis alumnos que no lean demasiados libros, ¡que hagan cosas!». Halzen pronunció esa frase la década pasada en una entrevista con el físico Juan José Gómez Cadenas para la revista Jot Down, y su propia carrera la ilustra.

El consejo no es una invitación a dejar de leer, pero leer veinte libros sobre detectores de partículas no garantiza saber construir uno. La teoría da una base, y el conocimiento real llega al probar una idea, equivocarse, corregirla y volver a intentarlo. Para un científico, la acción es la única manera de comprobar si lo aprendido funciona fuera del papel.

La idea de IceCube no nació en una biblioteca. Halzen conocía DUMAND, un proyecto que pretendía instalar un detector de neutrinos a unos cuatro kilómetros bajo el mar frente a la costa de Hawái, porque desayunaba a menudo con sus investigadores. Al mismo tiempo trabajaba con el físico español Enrique Zas en la detección de neutrinos en el hielo. De la mezcla de ambas ideas surgió la propuesta de usar la Antártida como detector natural.

Qué es IceCube, el observatorio que ha llevado a Francis Halzen al Nobel de 2026

Los físicos conocen IceCube como el mayor telescopio de neutrinos del mundo, aunque no tiene lentes ni apunta al cielo. El observatorio ocupa un kilómetro cúbico de hielo antártico junto a la estación estadounidense Amundsen-Scott, en el Polo Sur, y terminó de construirse en 2010.

Bajo esa superficie helada, 5.160 sensores enterrados a entre 1,5 y 2,5 kilómetros de profundidad registran los destellos de luz que provoca un neutrino al interactuar con el hielo. El sistema hereda la experiencia de AMANDA, el telescopio de primera generación con el que Halzen empezó a trabajar en 1987 y que sirvió como ensayo.

La razón de enterrar sensores en la Antártida está en la naturaleza de las partículas que persiguen. Los neutrinos figuran entre las más abundantes del universo, pero apenas interactúan con la materia y atraviesan la Tierra sin dejar rastro. Esa misma propiedad los convierte en mensajeros valiosos, porque viajan en línea recta y señalan el lugar del que proceden, algo que no hacen los rayos cósmicos, desviados por los campos magnéticos. Halzen recuerda que, sin neutrinos, el Sol no brillaría ni las estrellas explotarían.

Gracias a esa capacidad para delatar su origen, el observatorio detectó en 2013 los primeros neutrinos cósmicos, un hallazgo que la revista Physics World eligió como descubrimiento del año. Cinco años después, un equipo de unos 300 investigadores de 12 países identificó la primera fuente de neutrinos de alta energía, el blazar TXS 0506+056, una galaxia con un agujero negro activo situada a 4.000 millones de años luz.

La pista definitiva llegó gracias al satélite Fermi, que registró rayos gamma procedentes de la misma zona del cielo. Y ha sido Halzen, como científico jefe de IceCube, quien coordinó a ese equipo durante el hallazgo que hoy reconoce la Real Academia Sueca de Ciencias.

Quién es Francis Halzen, el físico belga que buscó neutrinos en la Antártida

Halzen nació el 23 de marzo de 1944 en Tienen, en Bélgica, y se doctoró en Física en 1969 en la Universidad Católica de Lovaina. Tras trabajar en el CERN, se incorporó en 1972 a la Universidad de Wisconsin-Madison, donde sigue dando clases. Desde hace años tiene también pasaporte estadounidense.

Antes del Nobel ya había recibido el Premio de la Sociedad Europea de Física en Astrofísica y Cosmología, en 2015, y el Premio Balzan. Es además coautor, junto a Alan Martin, de Quarks and Leptons, un manual universitario de física de partículas que han estudiado varias generaciones de físicos.

El físico recogerá la medalla de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia el 10 de diciembre en Estocolmo, en la ceremonia que coincide cada año con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Al ganar en solitario, se quedará con los 12 millones de coronas suecas del premio, más de un millón de euros.