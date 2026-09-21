Hama technics abre las puertas de su nueva tienda online para acercar sus accesorios tecnológicos al consumidor

La nueva plataforma B2C de Hama Technics permite a los consumidores consultar su catálogo, conocer en detalle sus productos y realizar sus compras directamente online.

Encontrar el accesorio tecnológico adecuado para cada necesidad es ahora más sencillo. Hama Technics acaba de poner en marcha su nueva tienda online B2C, un nuevo espacio digital desde el que los consumidores pueden descubrir la amplia selección de productos de la marca y realizar sus compras directamente a través de la web.

Con este lanzamiento, Hama Technics da un paso más en su estrategia digital y acerca su catálogo al consumidor final, ofreciendo una nueva vía para conocer sus soluciones tecnológicas y adquirirlas de forma cómoda desde cualquier lugar. La nueva plataforma complementa la presencia de la marca en sus distribuidores habituales y permite establecer un contacto más directo entre Hama y quienes utilizan sus productos en su día a día.

Un catálogo de accesorios tecnológicos pensado para el día a día

La tecnología está cada vez más integrada en nuestras rutinas. El teléfono móvil nos acompaña durante todo el día, el ordenador se ha convertido en una herramienta imprescindible para estudiar y trabajar y dispositivos como auriculares, tablets, cámaras, smartwatches o altavoces Bluetooth forman parte habitual del ocio y la vida cotidiana.

Pero detrás de cada dispositivo existe un amplio universo de accesorios que permite mejorar su utilización, facilitar su transporte, mantenerlos cargados o adaptarlos a diferentes situaciones. Precisamente ahí se encuentra una de las principales propuestas de Hama: ofrecer soluciones que ayuden a sacar mayor partido a la tecnología que ya forma parte de nuestras vidas.

La nueva tienda online permite explorar diferentes categorías del catálogo de Hama y encontrar productos relacionados con conectividad, energía, informática, fotografía, audio, Smart Home, telefonía y otros accesorios tecnológicos.

Además, la posibilidad de consultar la información de cada producto online permite conocer sus características antes de decidirse por una opción concreta. Una ventaja especialmente interesante cuando existen diferentes alternativas y se busca elegir un accesorio que sea compatible con los dispositivos que ya tenemos.

Comprar directamente a Hama, fácil y desde cualquier lugar

Uno de los principales cambios que incorpora el lanzamiento es la posibilidad de comprar directamente a Hama Technics a través de su nueva web B2C. De esta manera, el consumidor cuenta con un nuevo canal para acceder a los productos de la marca sin tener que limitarse a la búsqueda en diferentes establecimientos o plataformas.

La tienda online está pensada para facilitar el recorrido desde el descubrimiento del producto hasta su adquisición. El usuario puede navegar por las distintas categorías, localizar aquellos accesorios que necesita, consultar sus características y realizar el proceso de compra directamente desde la plataforma.

Esta nueva propuesta también responde a una tendencia consolidada en los hábitos de consumo: cada vez son más los usuarios que investigan previamente en Internet antes de comprar un producto tecnológico. Poder acceder a la información directamente desde la web de la marca permite conocer mejor las opciones disponibles y tomar una decisión de compra más informada.

La nueva plataforma se convierte así no solo en un punto de venta, sino también en una ventana al catálogo de Hama, donde descubrir soluciones para diferentes momentos y necesidades.

Tecnología que acompaña diferentes estilos de vida

La propuesta de Hama no se limita a un único perfil de consumidor. Los productos de su catálogo están presentes en situaciones muy diferentes: desde el estudiante que necesita organizar su espacio de trabajo y mantener sus dispositivos cargados, hasta quien busca accesorios para viajar, mejorar su experiencia audiovisual en casa o proteger sus equipos electrónicos.

Un cargador puede convertirse en un imprescindible para quienes utilizan varios dispositivos durante el día; una batería externa resulta especialmente útil cuando se pasa mucho tiempo fuera de casa; un soporte puede ayudar a conseguir una posición más cómoda frente a una pantalla; y una mochila o una funda adecuada puede facilitar el transporte y protección de un portátil.

Son necesidades cotidianas que demuestran cómo los accesorios tecnológicos han dejado de ser simples complementos para convertirse en parte importante de la experiencia de uso de nuestros dispositivos.

Una nueva vía de acceso al universo Hama

El lanzamiento de la plataforma B2C supone también una evolución en la relación de Hama Technics con el consumidor final. La compañía, con más de 100 años de trayectoria en el sector de los accesorios tecnológicos, incorpora ahora un canal propio de venta online que permite acercar directamente su oferta a quienes buscan sus productos.

La nueva web ya está disponible desde agosto de 2026 y se suma a los distribuidores habituales de Hama, que continúan siendo una vía de acceso a sus productos para los consumidores.

De este modo, la compañía amplía las posibilidades para descubrir y adquirir sus soluciones tecnológicas, adaptándose a unos hábitos de compra cada vez más digitales y ofreciendo al usuario mayor libertad a la hora de elegir dónde y cómo realizar sus compras.

La nueva tienda online B2C de Hama Technics ya puede visitarse y consultar su catálogo de productos. Con este lanzamiento, Hama Technics acerca su catálogo directamente al consumidor y hace que descubrir, comparar y encontrar el accesorio adecuado para cada dispositivo sea más fácil que nunca.