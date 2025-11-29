La OCU revela la trampa de las gasolineras en España que nos afecta a todos

Ahorrar al llenar el depósito se ha convertido en una prioridad para millones de conductores, especialmente en un contexto en el que el precio del combustible fluctúa casi a diario. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto sobre la mesa una práctica habitual de las gasolineras cuyo impacto continúa creciendo: la manipulación de precios en función del día y la hora, un comportamiento que la organización califica como una «trampa silenciosa».

Los análisis realizados por la OCU señalan que el lunes es el mejor día para llenar el depósito. Las estaciones de servicio ajustan sus tarifas al inicio de la semana, tras revisar el comportamiento del mercado internacional del petróleo, y tratan de competir con precios más bajos para atraer clientes. A medida que avanza la semana, los precios comienzan a subir de forma progresiva, sobre todo los viernes, vísperas de festivos y fines de semana, cuando se aumentan los desplazamientos y, por ende, la demanda crece. ¿El resultado? Repostar un sábado por la tarde puede ser mucho más caro que hacerlo un lunes a primera hora.

La mejor hora para llenar el depósito según la OCU

El precio final del combustible varía en función de una serie de factores:

El barril Brent, referencia en Europa, marca la pauta. Cualquier crisis política, ruptura de suministro o incremento en la demanda internacional produce efectos inmediatos en el coste del combustible.

En España, aproximadamente el 40% del coste por litro corresponde a tributos como el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos.

El transporte, el almacenamiento, la distribución y los seguros también aumentan el precio final.

Las grandes marcas tienden a mantener precios más elevados, mientras que las low-cost apuestan por el volumen y reducen márgenes.

En su análisis anual, la OCU comparó los precios de más de 12.000 estaciones de servicio entre marzo y mayo de 2025 para identificar cuáles son las cadenas más baratas y cuáles las más caras de forma sostenida, independientemente de las oscilaciones del mercado.

«En general, los precios mejores se encuentran en cadenas low cost, las cadenas pequeñas y el grupo de independientes», lo que confirma una tendencia clara en el mercado: las estaciones más económicas no suelen pertenecer a las grandes marcas, sino a operadores alternativos.

En este sentido, «BonÀrea es la cadena más barata en diésel y gasolina. Es una cadena de supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas de Aragón». Además, para quienes buscan otras opciones fuera de esa región, existen varias alternativas competitivas. De hecho, «tanto para la gasolina normal como para el diésel, también es una muy buena opción ir a las cadenas automatizadas low cost de GM Oil (ligada a los cash GM), Plenergy y Petroprix, entre un 2% y un 4% más caras de media, o a Ballenoil (con la ventaja para socios)».

Según los datos comparativos, «frente a las cadenas más caras de gasolineras más caras, el ahorro en las baratas es de unos 0,18 euros por litro, o lo que es lo mismo, unos 9 euros en un repostaje de 50 litros». Por otro lado, quienes utilizan carburantes específicos también cuentan con opciones destacadas. Así, «si el carburante que sueles repostar es diésel mejorado, la cadena con mejores precios es Ballenoil», que se mantiene año tras año entre las más competitivas. Y, finalmente, «si tu coche usa GLP, tus cadenas más baratas son Galp (ventaja OCU), Meroil y Valcarce».

En cuanto a las diferencias por zonas, el estudio de la OCU confirma que «las provincias baratas lo suelen ser tanto para diésel como para gasolina». Así, «Lérida, Murcia y Almería lideran un ranking que tiene en sus puestos de honor también a Córdoba y Cádiz, junto a Teruel y Barcelona». En contraste, «la provincia más cara es las Islas Baleares, con precios un 10% más altos que en los lugares más económicos», mientras que «Asturias, Guipúzcoa y Málaga también son zonas con precios elevados».

Electrolineras

«Los precios para una recarga de 50 kWh, que permite recorrer unos 250 km en un coche con un consumo medio, oscilan entre 20,50 euros en los cargadores más baratos de Tesla y 41,50 en carga rápida de Iberdrola». Este margen tan amplio tiene que ver, sobre todo, con la velocidad de carga, ya que «el coste suele variar en función de la velocidad de carga: los más baratos son los de carga lenta, mientras los de carga rápida o ultrarrápida tienen un coste mayor».

Por otra parte, muchas electrolineras «ofrecen tarifas más baratas para los clientes que paguen una suscripción mensual: el caso de Moeve (Cepsa). Otras cadenas ofrecen bonos». A pesar de todo, «obviamente, la mejor opción siempre es recargar el coche en casa: el precio de cargar 50 kWh con la red doméstica en horario valle es de 5 euros».

Finalmente, la OCU insiste en que no se trata de demonizar a las estaciones de servicio, sino de fomentar la transparencia y ofrecer a los consumidores herramientas para proteger su bolsillo.