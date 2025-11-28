El botón oculto de los coches que casi nadie conoce y que deja los faros como nuevos

Los faros delanteros de un vehículo son esenciales para garantizar la visibilidad en la carretera, tanto para el conductor como para el resto de los usuarios de la vía. Sin embargo, con el tiempo, los faros pueden acumular suciedad, lo que representa un riesgo para la seguridad vial. Afortunadamente, algunos coches, especialmente modelos de alta gama, tienen un botón oculto que activa el «lavafaros», un sistema que, tal y como su propio nombre indica, está diseñado para mantener los faros limpios sin que el conductor tenga que limpiarlos manualmente.

Los lavafaros son dispositivos que proyectan agua a presión sobre la superficie de los faros para eliminar la suciedad y los residuos que puedan haberse acumulado durante la conducción. Estos sistemas se encuentran generalmente en un compartimento justo debajo de los faros y, en la mayoría de coches, están equipados con tapas que se abren cuando se pulsa el botón oculto. Por lo tanto, tienen una función muy importante: mejorar la visibilidad del conductor, especialmente de noche o en condiciones climatológicas adversas, ya que la suciedad en los faros puede dispersar la luz y reducir la eficacia de los mismos.

El botón oculto de los coches que debes conocer

El funcionamiento de los lavafaros varía según el modelo y el sistema de cada vehículo, pero generalmente, estos sistemas de limpieza se activan automática o manualmente:

Algunos vehículos tienen sensores que detectan cuando los faros están sucios o empañados. En estos casos, el sistema se activa automáticamente cuando el coche circula por una zona donde hay mucha suciedad, como en caminos de tierra o en condiciones meteorológicas adversas.

En otros coches, el conductor debe activar el sistema manualmente pulsando el botón oculto. Al mantener los faros limpios, el conductor puede ver mejor el calzada, y otros conductores pueden ver el vehículo más fácilmente, lo que reduce el riesgo de accidentes.

«Las luces de los vehículos garantizan una visión óptima, esencial para circular con seguridad, cualquiera que sean las condiciones de luminosidad en la vía. Por esa razón, igual que durante la conducción adaptamos la velocidad o la distancia de seguridad a las circunstancias, también es necesario saber qué luces elegir en cada momento. Porque cada momento tiene su luz propia», recuerda la DGT.

Mantenimiento

Como cualquier otro sistema del vehículo, los lavafaros requieren un mantenimiento regular para garantizar que sigan funcionando correctamente:

Al igual que los limpiaparabrisas, los lavafaros dependen de un depósito de agua para funcionar. Es fundamental asegurarse de que el depósito esté lleno y que el agua esté limpia. El uso de líquidos especiales, como los que incluyen ingredientes que previenen el empañamiento, puede ser útil.

Los inyectores que lanzan el agua a presión pueden obstruirse con el tiempo debido a la acumulación de suciedad. Asegúrate de revisarlos periódicamente para comprobar que el agua fluye correctamente.

Si el sistema de lavafaros incluye tapas automáticas, es importante que éstas abran y cierren correctamente. Revisa que no haya daños en las tapas que impidan el funcionamiento del sistema.

Trucos caseros para limpiar los faros del coche

Aunque este botón oculto que tienen muchos coches funciona de manera muy eficiente, no todos los vehículos cuentan con él. Si el turismo no tiene esta función, o si simplemente necesitas limpiar los faros a mano, estos son algunos trucos caseros que puedes utilizar para devolverles su brillo y funcionalidad.

El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que puede ayudar a eliminar la suciedad más difícil de los faros. Mezcla bicarbonato de sodio con vinagre blanco hasta obtener una pasta espesa. Aplica la pasta sobre el faro y frota con un paño limpio o una esponja. Después, enjuaga con agua tibia. Este método es ideal para eliminar manchas y suciedad incrustada.

La pasta de dientes es otro remedio popular para limpiar los faros. Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes en la superficie del faro y frota con un paño o esponja. La pasta de dientes funciona como un abrasivo ligero y ayuda a eliminar la capa opaca que puede acumularse en los faros. Asegúrate de usar una pasta de dientes sin gel y de enjuagar bien después de la limpieza.

La mezcla de limón y bicarbonato de sodio es otra opción efectiva. El ácido del limón ayuda a descomponer la suciedad, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como abrasivo para pulir la superficie. Aplica la mezcla sobre los faros, frota y enjuaga con agua tibia.

Mantener los faros de tu coche limpios y en buen estado es esencial para garantizar tu seguridad y la de los demás conductores en la carretera. Si bien los sistemas de lavafaros son útiles, también existen muchos trucos caseros que puedes utilizar para limpiar los faros de manera eficiente. No olvides realizar un mantenimiento regular de los sistemas de limpieza y, si es necesario, consultar a un profesional para asegurarte de que todo funcione correctamente.