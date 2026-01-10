Qué es el isofix del coche, para qué sirve, cómo saber si mi coche tiene y qué tipos hay

Los vehículos están formados por varios elementos y sistemas capaces de realizar diferentes funciones para garantizar una segura y perfecta conducción. En las próximas líneas nos centraremos en detallar qué es el sistema isofix de un coche y para qué sirve, además de explicar cómo poner y quitar o cómo saber si nuestro vehículo tiene este sistema, entre otros aspectos. ¿Qué es el sistema isofix de un coche? Para empezar, vamos a explicar qué es el sistema isofix del coche. Pues bien, es un estándar internacional de anclaje para sillas de seguridad infantil en los vehículos, que está diseñado para fijarlas de forma directa y rígida a la estructura del mismo sin necesidad de utilizar uno de los componentes básicos, el cinturón de seguridad. ¿En qué consiste? Son dos puntos de anclaje metálicos que están integrados entre el respaldo y el asiento trasero, y que se conectan directamente a la silla mediante tipos de conectores específicos, y suelen estar acompañados de un tercer punto de sujeción para conseguir una mayor estabilidad. Su principal ventaja, entre otras cosas, es mejorar la seguridad en caso de accidente y ganar una facilidad mayor en el momento de montaje. 🚨 Dudas resueltas, preguntas y respuestas frecuentes, vídeos explicativos de nuestros expertos, listado de balizas certificadas, legislación específica… 💡Todo lo que debes saber sobre la #V16Conectada lo tienes aquí👉 https://t.co/Zqi7lP1Oud pic.twitter.com/6Xcfgw5ZwB — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 9, 2025 Qué tipos de isofix existen Isofix con ‘Top Tether’ : en el primer caso, utilizan una correa superior que se fija a un punto situado en condiciones normales entre el respaldo y el maletero , haciendo que no se realice una rotación de la silla en caso de accidente o choque.

Isofix con pata de apoyo : incorpora una pata que se apoya en el suelo del vehículo, proporcionando un tercer punto de estabilidad y reduciendo el movimiento de la silla hacia delante.

Isofix rígido : la silla se conecta directamente a los anclajes del coche mediante conectores metálicos, ofreciendo, lógicamente, una instalación más firme y sencilla.

Isofix semi-rígido : utiliza conectores con guías o correas flexibles, permitiendo una mayor adaptabilidad a distintos modelos de vehículo, aunque con una fijación ligeramente menos directa.

Isofix para i-Size (R129): es una evolución del sistema que cumple la normativa i-Size, y que obliga al uso del mismo y de un tercer punto de anclaje. Además, clasifica las sillas por la altura del niño en lugar del peso, mejorando la compatibilidad y la seguridad. 🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18, 2025

Cómo saber si mi coche tiene isofix

Para conocer si tu coche tiene este tipo de sistema, lo más sencillo es revisar los asientos traseros y buscar unas pequeñas etiquetas o unos especies de símbolos con la palabra isofix, o otros casos un icono de asiento infantil. Los anclajes del mismo, en condiciones normales, suelen estar ocultas entre el respaldo y la base del asiento y se podrían notar con tan solo introducir la mano.

Por otro lado, también se podría comprobar en el manual del propio vehículo, donde supuestamente se especificaría si dispone o no de esta sistema y en qué parte del coche está situado. En caso de duda, lo más recomendable es acudir hasta el fabricante o un concesionario oficial de la marca del vehículo para confirmarlo. Por último, debemos tener en cuenta que los coches comercializados a partir del 2011 lo incorporan de serie, por lo que es muy probable que cuenten con este elemento.

Cómo poner una silla de coche con o sin isofix

Con isofix

En primer lugar, debemos de identificar dónde están los anclajes del sistema del vehículo. Luego, extenderemos los conectores isofix de la silla y los encajaremos a los anclajes: debes escuchar un click. Posteriormente, habría que verificar si está instalado de forma correcta, ajustaremos la pata de apoyo y, por último, colocaremos y ajustaremos el arnés al niño.

Sin isofix

Sin isofix debemos de colocar la silla en el asiento delantero del coche en primer lugar. Luego, pasaremos el cinturón por las guías indicadas en el elemento y abrocharemos el cinturón de seguridad, además de tensarlo para eliminar holguras, y comprobaremos que la silla no se mueva más de 2 centímetros. Por último, colocaremos y ajustaremos el arnés al niño.

Cómo quitar el sistema isofix

Retirar el sistema isofix se puede hacer en cómodos pasos que, a continuación, os detallaremos. Localizaremos el botón o palanca de liberación del sistema en la silla. En segundo lugar, presionaremos o accionaremos el mecanismo de liberación y tiraremos de la silla hacia afuera para desenganchar los conectores. Repetiremos el proceso en el segundo conector y, por último, quitaremos los conectores isofix de la silla.