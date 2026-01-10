Qué es el isofix del coche, para qué sirve, cómo saber si mi coche tiene y qué tipos hay
Descubre qué es el sistema isofix del coche: para qué sirve y cómo funciona
Cómo saber si mi coche tiene isofix
Para conocer si tu coche tiene este tipo de sistema, lo más sencillo es revisar los asientos traseros y buscar unas pequeñas etiquetas o unos especies de símbolos con la palabra isofix, o otros casos un icono de asiento infantil. Los anclajes del mismo, en condiciones normales, suelen estar ocultas entre el respaldo y la base del asiento y se podrían notar con tan solo introducir la mano.
Por otro lado, también se podría comprobar en el manual del propio vehículo, donde supuestamente se especificaría si dispone o no de esta sistema y en qué parte del coche está situado. En caso de duda, lo más recomendable es acudir hasta el fabricante o un concesionario oficial de la marca del vehículo para confirmarlo. Por último, debemos tener en cuenta que los coches comercializados a partir del 2011 lo incorporan de serie, por lo que es muy probable que cuenten con este elemento.
Cómo poner una silla de coche con o sin isofix
Con isofix
En primer lugar, debemos de identificar dónde están los anclajes del sistema del vehículo. Luego, extenderemos los conectores isofix de la silla y los encajaremos a los anclajes: debes escuchar un click. Posteriormente, habría que verificar si está instalado de forma correcta, ajustaremos la pata de apoyo y, por último, colocaremos y ajustaremos el arnés al niño.
Sin isofix
Sin isofix debemos de colocar la silla en el asiento delantero del coche en primer lugar. Luego, pasaremos el cinturón por las guías indicadas en el elemento y abrocharemos el cinturón de seguridad, además de tensarlo para eliminar holguras, y comprobaremos que la silla no se mueva más de 2 centímetros. Por último, colocaremos y ajustaremos el arnés al niño.
Cómo quitar el sistema isofix
Retirar el sistema isofix se puede hacer en cómodos pasos que, a continuación, os detallaremos. Localizaremos el botón o palanca de liberación del sistema en la silla. En segundo lugar, presionaremos o accionaremos el mecanismo de liberación y tiraremos de la silla hacia afuera para desenganchar los conectores. Repetiremos el proceso en el segundo conector y, por último, quitaremos los conectores isofix de la silla.