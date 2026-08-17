La FDA da luz verde a los Galaxy Buds como audífonos: así funciona la nueva autorización de Samsung

Samsung ha anunciado que la función Audífono de sus Galaxy Buds ha obtenido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El permiso convierte a los auriculares compatibles en audífonos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés), pensados para usuarios mayores de 18 años que perciben dificultades para seguir conversaciones en entornos ruidosos, sin pasar por una consulta médica ni por una clínica especializada.

Cinco minutos para saber si oyes peor de lo que crees

Antes de activar el audífono, el sistema pasa por un diagnóstico. Desde el menú de ajustes de los Galaxy Buds, el usuario puede completar en cinco minutos una Prueba Auditiva basada en audiometría tonal pura, la misma técnica que emplean los profesionales. El software analiza cada oído por separado y genera un audiograma que clasifica la audición como normal o dentro de cuatro niveles de pérdida, leve, moderada, severa o profunda. Samsung asegura que la precisión es comparable a la de una evaluación profesional.

El truco está en el beamforming

Con esos resultados, la función Audífono amplifica los sonidos que el usuario tiene más difícil de percibir (frecuencias altas, susurros, voces lejanas) y ajusta la respuesta de forma personalizada. Incorpora además reducción de ruido y beamforming, una técnica que usa varios micrófonos para concentrar la captación en lo que suena de frente y atenuar lo que llega de los lados. El ajuste se apoya en NAL-NL2, una fórmula clínica de referencia habitual en audífonos con prescripción, desarrollada por los National Acoustic Laboratories, con quienes Samsung dice haber colaborado en el proyecto junto al Samsung Medical Center.

La letra pequeña, quién puede usarla y cuándo

La función solo llegará a Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds4 Pro, y únicamente en Estados Unidos y otros mercados donde se autorice, a partir del cuarto trimestre de 2026. Hace falta además un móvil Galaxy con One UI 8 o posterior. Los datos de exposición al ruido y los resultados de la prueba auditiva se podrán consultar desde la aplicación Samsung Health. No hay, por ahora, ningún precio confirmado para el servicio.

Samsung llega después que Apple

Esta no es la primera vez que unos auriculares de consumo reciben el visto bueno de la FDA para funcionar como audífonos. Apple se adelantó en septiembre de 2024, cuando obtuvo la autorización para la función de audífono de los AirPods Pro 2, y más tarde la extendió a los AirPods Pro 3. Samsung llega ahora a un terreno regulatorio que ya existe, apoyada en estudios de validación realizados en centros como Vanderbilt University Medical Center, San Jose State University y la University of Memphis, según detalla en su propio comunicado.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 1.500 millones de personas conviven hoy con algún grado de pérdida auditiva, cifra que podría rozar los 2.500 millones en 2050. Samsung señala el precio elevado, el estigma social y el acceso limitado a especialistas como barreras que frenan el uso de audífonos convencionales, un argumento razonable pero que también conviene leer como parte de su discurso comercial para justificar la entrada en un mercado nuevo.