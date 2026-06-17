BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi, el eBook que también quiere ser tu cuaderno

Comienzo sin mucho preámbulo, lo primero que hay que decir de la BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi es que llamarla «ebook» se queda corto, aunque sea lo más fácil de decir cuando alguien te pregunta qué es ese cacharro plano que llevas bajo el brazo. Es un dispositivo de tinta electrónica de gran formato pensado para leer, sí, pero también para tomar notas, subrayar documentos, trabajar con PDF y, en general, pasar menos horas mirando una pantalla retroiluminada.

Si lo que buscas es un lector pequeño para devorar novelas en el sofá, esto probablemente te sobra. Pero si quieres leer cómodo, escribir a mano y tener algo de libertad gracias a Android, aquí hay una propuesta que merece que te pares a mirarla.

Así es la BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi

Apartado Característica Pantalla ePaper monocroma de 10,3 pulgadas con resolución 2480 x 1860 y 300 ppp Luz frontal Sí, con ajuste de temperatura cálida y fría Sistema operativo Android 15 con compatibilidad con apps de terceros Memoria 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno Lápiz BOOX InkSense Plus con 4.096 niveles de presión Conectividad WiFi de 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.1 y USB-C Batería 3.700 mAh Peso Aproximadamente 364 gramos

Lo que más se nota al cogerla es el tamaño. Una pantalla de 10,3 pulgadas cambia bastante las cosas frente a un lector de 6 o 7 pulgadas de toda la vida. Y no es solo que haya más sitio para el texto, es que los PDF, las revistas, los documentos técnicos, los cómics o los libros con gráficos dejan de sentirse comprimidos. Con este tamaño se lee haciendo menos zoom, se subraya con más comodidad y escribir resulta bastante más natural.

La versión Lumi añade algo que el modelo estándar no tiene: luz frontal regulable, con tono frío y cálido. Suena a detalle menor, pero no lo es tanto. En un dispositivo tan orientado a leer y escribir, poder usarlo de noche, en interiores con poca luz o sin depender de una lámpara cambia el uso real más de lo que uno espera. La versión sin luz frontal tiene su público, quien busque algo más cercano al papel puro y lea casi siempre con buena luz, pero la Lumi es, sencillamente, más versátil.

Una pantalla grande que se nota en cuanto te pones a leer

La pantalla es, sin discusión, el principal punto fuerte. Leer en la BOOX Go 10.3 Lumi tiene poco que ver con hacerlo en un dispositivo pequeño o, peor aún, en el móvil. El texto se ve nítido, la superficie es agradable al tacto y el tamaño permite una postura mucho más relajada, sobre todo cuando el contenido no estaba pensado originalmente para una pantalla diminuta.

Con novela funciona bien, aunque ahí el tamaño puede resultar un poco de más. Donde realmente se gana algo es en los formatos más exigentes, PDF, cómics en blanco y negro, manga, manuales o documentos de trabajo largos. Ahí sí se entiende por qué las 10,3 pulgadas no son un capricho.

Eso sí, conviene tener claro qué no es. La pantalla es monocroma, así que cómics a color, revistas muy visuales o cualquier contenido donde el color importe quedan descartados de entrada. Tampoco es una tablet para ver vídeos, navegar a toda velocidad o perder el tiempo en redes sociales. Android está ahí y suma, pero la tinta electrónica tiene su propio ritmo, más pausado, y conviene no pedirle lo que no puede dar.

La gran diferencia frente al modelo estándar

Si hay un motivo claro para elegir la Lumi en lugar de la versión normal, es la luz frontal. En un lector de este tamaño, esta función pesa más de lo que parece a priori. Permite leer en la cama, repasar notas de noche o trabajar en una habitación con poca luz sin perder comodidad. Y poder ajustar la temperatura de color ayuda a que la luz no resulte agresiva según la hora del día.

No convierte la pantalla en una de tablet convencional, y tampoco hace falta que lo haga. La gracia está justo en lo contrario, mantener una lectura descansada, sin el brillo de un panel LCD u OLED. Pero la luz frontal abre muchos más escenarios de uso de los que tendría sin ella. En el día a día, deja de depender tanto del entorno.

El modelo sin luz puede tener su atractivo para los puristas de la tinta electrónica, pero la Lumi me parece la opción más sensata para la mayoría. Suma algo que se usa todos los días sin tocar lo que hace especial al producto.

Escribir en ella tiene más sentido del que parece

El lápiz que incluye es una pieza clave de toda la experiencia. La BOOX Go 10.3 Lumi no está pensada solo para leer, también sirve para escribir, subrayar, esquematizar ideas y organizar documentos. Y en ese terreno se comporta como un cuaderno digital bastante completo.

La sensación al escribir es buena para tomar notas, hacer listas, preparar ideas para un artículo o marcar un PDF. No va a sustituir a una libreta de papel para quien le tenga cariño al papel de verdad, pero sí elimina buena parte de sus limitaciones. Puedes reorganizar contenido, mantener libretas separadas, buscar dentro de tus propias notas y llevar encima una cantidad enorme de documentos sin que el peso se note.

Para un uso académico o profesional, esto tiene bastante valor. Leer un documento y anotarlo directamente en una pantalla grande es mucho más cómodo que hacerlo en el móvil o frente al ordenador. Y si se usa con algo de disciplina, hasta ayuda a distraerse menos, porque invita poco a saltar entre pestañas como sí hace una tablet normal.

Dicho esto, no es una herramienta de dibujo profesional. El lápiz responde bien para escribir y anotar, pero quien busque ilustración avanzada debería mirar otro tipo de dispositivo.

Android le da libertad, aunque no obra milagros

Uno de los puntos que más distingue a BOOX de otros lectores es Android. Esto permite instalar aplicaciones y no quedar atrapado en una sola tienda. Para mí es una ventaja considerabl, se puede leer desde varias plataformas, gestionar archivos en la nube, usar apps de productividad y adaptar el dispositivo a la forma de trabajar de cada uno.

Ahora bien, hay que entender la experiencia con calma. No es una tablet Android al uso. La tinta electrónica refresca más despacio, algunas apps no están pensadas para este tipo de pantalla y todo va mejor cuando se usan aplicaciones de lectura, notas o productividad ligera. Para el correo de vez en cuando o una consulta puntual, cumple de sobra. Para navegar horas, ver contenido multimedia o moverte por interfaces muy dinámicas, mejor olvídate.

Android es una ventaja enorme, pero también añade su punto de complejidad. Un Kindle es más cerrado, pero también más simple de usar. La BOOX Go 10.3 Lumi es más flexible, pero pide dedicarle algo de tiempo a configurarla a tu gusto. Quien disfrute trasteando con su flujo de trabajo lo agradecerá. Quien solo quiera encender y leer sin tocar nada, quizá prefiera algo más sencillo.

Diseño fino, ligero y fácil de llevar encima

El diseño es uno de sus mayores aciertos, y si tuviera que quedarme con un solo argumento para recomendarla por comodidad sería este, el grosor. Es un dispositivo grande en superficie, sí, pero extraordinariamente fino, hasta el punto de que sostenerlo con una mano durante un rato largo no cansa nada, algo que con muchas tablets de este tamaño directamente no ocurre. Sus poco más de 360 gramos repartidos en un cuerpo tan delgado hacen que se meta en una mochila o un bolso sin que se note ni en peso ni en volumen. Esa combinación es la que consigue que no se sienta como «otra tablet más», sino como algo mucho más cercano a una libreta fina o a un cuaderno de tapa dura.

En mano, el tamaño tiene su cara y su cruz. Para leer documentos o escribir, se agradece muchísimo. Para leer tumbado durante horas, puede resultar algo menos cómodo que un lector pequeño, aunque ahí también ayuda lo poco que pesa y lo fina que es, cuesta menos cansarse sosteniéndola que con una tablet de grosor convencional. No es un fallo del producto, es el formato: una pantalla de 10,3 pulgadas tiene sentido si se le saca partido a esa superficie; si solo vas a leer novela en la cama, probablemente estás pagando por más dispositivo del que necesitas.

Autonomía y uso del día a día

La batería de 3.700 mAh puede sonar modesta si la comparas con la de una tablet, pero en tinta electrónica las reglas cambian. El consumo depende mucho de si usas la luz frontal, del WiFi, de las apps instaladas y del tiempo real que pasas escribiendo o leyendo. En un uso normal, lectura, notas y alguna sincronización, lo razonable es esperar una autonomía muy superior a la de una tablet convencional.

No la compraría pensando en olvidarme del cargador durante meses, sobre todo si uso la luz frontal a menudo e instalo apps de terceros. Pero sí ofrece una autonomía cómoda para tirar varios días sin estar pendiente del enchufe. Y el USB-C ayuda a que cargarla sea sencillo, sin necesidad de llevar un cable específico.

Lo mejor de este dispositivo

Lo que más me gusta de la BOOX Go 10.3 Lumi es la mezcla de tres cosas, pantalla grande, escritura con lápiz y Android. Pero si hay un detalle que termina de inclinar la balanza en el día a día, es lo fina que es, ese grosor mínimo es lo que hace que cogerla, sostenerla y llevarla encima resulte tan cómodo, mucho más de lo que cabría esperar de un dispositivo con una pantalla de 10,3 pulgadas.

Hay lectores muy buenos para novela, tablets muy buenas para trabajar y libretas digitales interesantes por su cuenta. Este modelo intenta quedarse en el punto intermedio de lectura, notas a mano y cierta libertad de software, todo ello en un cuerpo que apenas se nota en la mano.

La luz frontal también merece mención aparte. En esta versión no es un añadido sin más, es la mejora que justifica elegir la Lumi por encima del modelo estándar. Hace que el dispositivo sea útil en más momentos del día y deja de depender siempre de la luz ambiente.

¿Merece la pena la BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi?

Merece la pena si buscas algo más que un simple ebook. Es una buena compra para quien lee muchos documentos, trabaja con PDF, toma notas, estudia o escribe ideas a mano y quiere reducir el tiempo de pantalla sin renunciar del todo a la flexibilidad de Android.

No la recomendaría como primer lector económico ni como sustituta directa de una tablet. Tampoco tiene mucho sentido para quien lea novela de forma ocasional:,para eso hay lectores más pequeños, más baratos y más simples. Pero si tu forma de leer va más allá del libro tradicional y quieres una pantalla grande donde leer y escribir cómodamente, este BOOX tiene mucho que ofrecer.

La versión Lumi, en concreto, es la más recomendable de la gama. La luz frontal cálida y fría le da una versatilidad que se nota desde el primer día, sobre todo en interiores y de noche. No rompe la experiencia de tinta electrónica y, a cambio, elimina una de sus limitaciones más evidentes.

La conclusión es encaja muy bien con lectores empedernidos, profesionales que revisan documentos a diario y cualquiera que quiera un cuaderno digital sin caer en las distracciones de una tablet convencional. Y si hay algo que termina de convencer en el uso diario, es lo fina y ligera que resulta. Ese grosor mínimo es, probablemente, el detalle que más se agradece cuando la comodidad es lo que más importa. Su precio es de 429,99 dólares en la web oficial de la marca.