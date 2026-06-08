BOOX Go 6 (Gen II): el eReader de 6 pulgadas con Android y stylus para leer en verano

El BOOX Go 6 (Gen II) ya es oficial. La marca especializada en dispositivos de tinta electrónica ha presentado la segunda generación de su eReader compacto de 6 pulgadas, un modelo pensado para quienes buscan leer, tomar notas y llevar su biblioteca digital encima sin depender de una pantalla convencional. Su llegada se produce justo antes del verano, con un diseño renovado y una clara apuesta por la portabilidad.

Un eReader compacto inspirado en las maletas de viaje

El nuevo BOOX Go 6 (Gen II) mantiene el concepto de lector electrónico ligero, pero estrena una estética más cuidada. La parte trasera del dispositivo se inspira en el diseño de las maletas de viaje de gama alta, con un acabado de ranuras y curvas suaves que busca transmitir una sensación más resistente y preparada para el uso diario.

La compañía lo lanzará en cuatro colores: Plum, Stone, Shell y Custard. No se trata solo de un cambio visual, ya que BOOX quiere orientar este modelo a usuarios que se mueven con frecuencia y que necesitan un dispositivo cómodo para leer en trayectos, escapadas o momentos de descanso.

El peso es uno de sus argumentos principales. Según los datos facilitados por la marca, el BOOX Go 6 (Gen II) pesa 160 gramos y tiene un grosor de 6,8 milímetros, por lo que entra dentro de la categoría de dispositivos realmente portátiles. Cabe en una mochila, en un bolso pequeño o incluso en algunos bolsillos amplios, algo que lo diferencia de otros lectores electrónicos de mayor tamaño.

Pantalla eInk de 300 ppp para leer sin reflejos

La pantalla es uno de los puntos clave de cualquier eReader, y en este caso BOOX apuesta por un panel de tinta electrónica monocromo de 6 pulgadas con resolución de 300 ppp. Esta densidad permite mostrar textos con buena nitidez y con una experiencia más cercana al papel que a la de una pantalla LCD u OLED.

El dispositivo incorpora además luz frontal ajustable, tanto cálida como fría. Esto permite adaptar la lectura a distintos momentos del día, desde exteriores con luz solar directa hasta lectura nocturna en interiores. La tinta electrónica también tiene una ventaja clara para quienes pasan muchas horas leyendo: reduce la fatiga visual frente a las pantallas retroiluminadas tradicionales.

Compatible con stylus para subrayar y tomar notas

Una de las novedades relevantes del BOOX Go 6 (Gen II) es la compatibilidad con el BOOX InkSense Plus, el stylus de la marca. Gracias a esta función, el lector no queda limitado a pasar páginas o cambiar ajustes de lectura, sino que también permite subrayar fragmentos, añadir anotaciones manuscritas y apuntar ideas rápidas.

Así se acerca más a un cuaderno digital de bolsillo que a un eReader básico. Para estudiantes, lectores intensivos o profesionales que suelen trabajar con documentos, la posibilidad de escribir directamente sobre la pantalla puede ser un argumento importante.

Android 11, Google Play Store y 32 GB de almacenamiento

A diferencia de otros lectores electrónicos más cerrados, el BOOX Go 6 (Gen II) funciona con Android 11 y cuenta con acceso a Google Play Store. Esto abre la puerta a instalar aplicaciones de lectura, audio y productividad compatibles con el dispositivo.

BOOX también incluye su aplicación NeoReader, pensada para personalizar la experiencia de lectura con ajustes de tipografía, márgenes, temas y modos de visualización. Para quienes no quieren depender de una única tienda de ebooks, este sistema abierto puede ser una ventaja frente a otros ecosistemas más limitados.

En el apartado técnico, el dispositivo monta un procesador Qualcomm de ocho núcleos, acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. La batería es de 1.500 mAh, una cifra que, combinada con la eficiencia propia de la tinta electrónica, debería permitir varios días de uso con una sola carga según el tipo de uso. También incluye WiFi, Bluetooth 5.0 y micrófonos integrados, detalles que amplían sus posibilidades más allá de la lectura convencional.

Precio y disponibilidad del BOOX Go 6 (Gen II)

El BOOX Go 6 (Gen II) ya está disponible en precompra en la tienda online de BOOX con un precio anunciado de 199,99 euros. La marca también ha comunicado la disponibilidad de accesorios para este modelo, aunque no detalla en la nota todas las configuraciones comerciales ni posibles packs de venta.

BOOX da un toque con este eInk, un modelo pequeño, ligero y pensado para lectores que valoran la movilidad. S compatibilidad con stylus, Android abierto y acceso a Google Play Store lo colocan en una categoría más versátil, especialmente para quienes quieren leer, subrayar y tomar notas desde un único dispositivo.