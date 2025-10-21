BOOX Palma 2 Pro y Note Air5 C: 5G y teclado magnético para poner patas arriba la tinta electrónica

La tecnología eInk da un salto decisivo con dos lanzamientos que han tenido lugar esta madrugada: el BOOX Palma 2 Pro y Note Air5 C. Estos modelos responden de forma efectiva a las demandas de usuarios que buscan portabilidad, productividad real y una experiencia visual mucho más cómoda y saludable, adaptándose tanto a la lectura sin distracciones como a la creación de contenido profesional o la gestión avanzada de la información personal.

Novedades que van más allá de la lectura

El BOOX Palma 2 Pro destaca por integrar, por primera vez en la gama, conectividad 5G. Esto permite descargar libros, consultar el correo o escuchar música en streaming desde cualquier lugar, sin depender del WiFi, algo que amplía sobremanera la experiencia móvil del usuario que valora la libertad total. La nueva pantalla a color eInk Kaleido 3, de 6,13 pulgadas y solo 175 gramos de peso, ofrece una visualización equilibrada con colores vivos pero no estridentes.

Este panel incorpora luz frontal de doble tono y cuatro modos diferentes de iluminación, ajustando la experiencia de lectura a cada entorno y evitando la fatiga visual. Además, el sensor de huella dactilar, la rotación automática y la compatibilidad Dual SIM/microSD de hasta 2 TB hacen de este Palma 2 Pro un dispositivo versátil y orientado a la portabilidad extrema. Su compatibilidad con el lápiz InkSense Plus permite desde subrayar y tomar notas rápidas hasta plasmar ideas en cualquier momento. Gracias a BOOX Super Refresh y los 8GB de RAM, la navegación y la multitarea son más fluidas que nunca en un eReader de este tamaño.

Por su parte, el Note Air5 C se posiciona como el cuaderno digital definitivo. Su pantalla eInk Kaleido 3 a color de 10,3 pulgadas garantiza una experiencia muy cómoda para la vista, sin reflejos y con colores naturales tanto para leer como para realizar anotaciones. Su gran novedad es el teclado magnético, que transforma la tableta en una estación de trabajo portátil: perfecto para tomar apuntes, redactar e-mails largos, organizar el calendario o editar documentos. Incorpora el renovado Pen3, optimizado para imitar la precisión y el tacto de un bolígrafo real, además de ofrecer una gestión inteligente de puntas de repuesto y una sensación de escritura cercana al papel.

Este modelo apuesta, asimismo, por un hardware potente: procesador de ocho núcleos, 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla dividida para la multitarea y funciones inteligentes de IA, como Smart Scribe, que facilitan la gestión digital y la creatividad en cualquier ámbito educativo o profesional.

Acabados premium para mejorar la experiencia

El Palma 2 Pro ofrece un chasis texturizado resistente al agua, disponible en negro carbón o blanco marfil, mientras que el Note Air5 C utiliza aluminio y biseles optimizados, logrando diseños ergonómicos y elegantes. El sistema operativo Android 15 y la integración total con Google Play Store suponen una gran ventaja respecto a otros eReaders cerrados, permitiendo instalar las aplicaciones favoritas y trabajar con el ecosistema habitual del usuario.

El BOOX Palma 2 Pro sale a la venta por 399,99 euros y Note Air5 C por 529,99 , dos apuestas que redefinen el estándar del sector eInk y demuestran cómo la innovación en tinta electrónica sigue abriendo nuevos caminos mucho más allá de la simple lectura de libros.