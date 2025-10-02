BOOX lanza la nueva Note Air4 C, la tableta eInk a color que quiere ser tu cuaderno definitivo

BOOX ha presentado la Note Air4 C, la evolución de su conocida serie de libretas digitales. Se trata de un dispositivo de 10,3 pulgadas que combina lo mejor de una tableta convencional con las ventajas de la tinta electrónica, ofreciendo una experiencia de escritura y lectura muy cercana al papel. La compañía refuerza con este lanzamiento su posición como referente mundial en dispositivos eInk.

A diferencia de las tabletas tradicionales, el objetivo de este dispositivo es facilitar la concentración, evitar la fatiga visual y convertirse en un espacio de trabajo digital más ordenado. La idea es clara: sustituir el cuaderno de toda la vida por una herramienta tecnológica capaz de ir mucho más allá.

Pantalla eInk a color y mayor fluidez

La gran novedad de la Note Air4 C está en su pantalla con tecnología Kaleido 3, que ahora ofrece colores más vivos y blancos más brillantes. Esto abre nuevas posibilidades tanto a estudiantes como a profesionales creativos, que podrán esbozar, tomar notas o analizar gráficos con mayor comodidad.

Otro salto importante está en la fluidez, uno de los puntos débiles habituales en los dispositivos de tinta electrónica. BOOX ha integrado su sistema Super Refresh junto a un procesador de ocho núcleos un 50% más potente y 6 GB de RAM. El resultado es una experiencia más rápida y estable incluso con proyectos complejos o tareas múltiples.

Funciones inteligentes para tomar notas

Además de la mejora en hardware, la Note Air4 C da un paso adelante en el apartado del software. La aplicación de Notas de BOOX incluye ahora plantillas y pinceles más variados, además de herramientas inteligentes Smart Scribe que utilizan inteligencia artificial para organizar ideas y convertir bocetos en esquemas más definidos.

Entre las funciones más útiles se encuentra “Esquema”, que permite ordenar todas las notas de manera automática y mantenerlas con una estructura clara. A ello se suma una nueva interfaz más intuitiva y personalizable, que se acerca a la experiencia de una tableta convencional sin perder la esencia del eInk.

Un cuaderno digital con Android 13

La integración de Android 13 es otro de los grandes atractivos de este dispositivo. Gracias a ello, los usuarios pueden instalar aplicaciones directamente desde Google Play, usar servicios en la nube como Google Drive o incluso navegar por internet desde la propia tableta. Esto amplía enormemente sus posibilidades y lo convierte en un dispositivo versátil, válido tanto para trabajar como para estudiar o leer.

Diseño top y ultraligero

El diseño ha sido otro de los aspectos cuidados por BOOX. La Note Air4 C apenas pesa 430 gramos y tiene un grosor de 5,8 milímetros, lo que la hace muy fácil de transportar en mochilas o bolsos. Está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con un marco lateral más amplio que facilita el agarre durante largos periodos de uso.

El dispositivo es compatible con el lápiz capacitivo magnético de BOOX y con fundas magnéticas de la marca, elementos que completan la experiencia para quienes desean sustituir definitivamente el papel.

Una apuesta para creativos y profesionales

La nueva tableta se presenta como una herramienta para quienes buscan ir un paso más allá en productividad. Desde diseñadores que necesitan un lienzo digital más realista, hasta estudiantes que quieren tomar apuntes organizados, o profesionales que requieren analizar documentos con comodidad, la Note Air4 C se adapta a múltiples escenarios. El precio oficial de lanzamiento es de 549,99 euros, y ya se puede comprar tanto en la tienda online de BOOX.