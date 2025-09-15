26 cosas que puedes hacer en tu iPhone con iOS 26

iOS 26 no es una simple evolución del sistema operativo de Apple, sino un salto que combina rediseño visual, nuevas funciones y un despliegue de inteligencia artificial mucho más visible en el día a día. Los iPhone compatibles abarcan desde el iPhone 11 hasta los modelos más recientes, dejando fuera a los dispositivos lanzados en 2018 como los XR, XS y XS Max.

La llegada de iOS 26, disponible desde hoy, supone un cambio mayor en la experiencia del iPhone. Apple ha renovado cada rincón del sistema con el lenguaje visual Liquid Glass, que convierte menús, iconos y fondos en superficies translúcidas llenas de reflejos. Además, la compañía ha llevado un paso más allá su apuesta por la inteligencia artificial con Apple Intelligence, presente en múltiples apartados del sistema.

Diseño y personalización

El primer gran cambio lo verás nada más encender el iPhone. Apple ha rediseñado la interfaz para hacerla más dinámica y viva, con un aspecto renovado que afecta desde la pantalla de bloqueo hasta los iconos de las apps. La personalización gana protagonismo, ofreciendo más control a los usuarios.

Disfrutar de Liquid Glass: menús que refractan y reflejan el contenido en tiempo real. Ver la hora adaptativa en la pantalla de bloqueo: cambia de tamaño según las notificaciones y fotos. Aplicar escenas espaciales en fondos de pantalla: las fotos cobran vida con efecto 3D. Rediseñar los iconos de apps: con versiones claras, oscuras, transparentes o tintadas. Activar arte animado en álbumes de Apple Music: animaciones a pantalla completa al reproducir canciones.

Apple Intelligence

La inteligencia artificial de Apple ya no está en segundo plano. Con iOS 26 aparece en más rincones del sistema, desde la forma de buscar información hasta la creación de contenidos. La integración con ChatGPT también abre nuevas posibilidades directamente en el iPhone.

Conocer más sobre lo que aparece en pantalla: basta el mismo gesto de captura para obtener información adicional. Resaltar texto y buscar resultados en Google o en tus apps sin salir de lo que estás viendo. Preguntar a ChatGPT desde el iPhone sobre cualquier contenido de tu pantalla. Crear atajos con funciones de IA como Writing Tools o Image Playground. Usar la acción “Usar modelo” en Atajos para generar respuestas con Apple Intelligence o ChatGPT.

Comunicación más potente

Mensajes, FaceTime y Teléfono también se renuevan en iOS 26. La traducción en vivo, los filtros inteligentes y las nuevas formas de interactuar en grupos convierten al iPhone en un dispositivo todavía más útil para mantenerte en contacto.

Traducir mensajes en tiempo real: tanto individuales como en grupos, con respuesta automática en tu idioma. Ver subtítulos traducidos en FaceTime mientras hablas con otra persona. Filtrar llamadas desconocidas en Teléfono con Call Screening, que muestra nombre y motivo. Dejar que Hold Assist espere en la cola por ti y recibir aviso cuando el agente esté libre. Añadir fondos personalizados a conversaciones en Mensajes, con fotos o creaciones propias. Lanzar encuestas en los chats para decidir en grupo planes o regalos. Detectar quién escribe en un grupo gracias a los nuevos indicadores de escritura.

Fotos, cámara y multimedia

La cámara y la app Fotos reciben varias mejoras para hacer más cómoda la captura y gestión de recuerdos. Apple ha simplificado menús, añadido gestos y sumado inteligencia para organizar de manera automática eventos o colecciones.

Usar la cámara con un diseño simplificado para cambiar de modo con un solo gesto. Recibir alertas de lente sucia antes de hacer una foto (iPhone 15 y posteriores). Hacer fotos pulsando el vástago de los AirPods (AirPods 4 y Pro 2 o posteriores). Organizar tu galería en dos pestañas: Biblioteca y Colecciones. Personalizar la vista de colecciones con tres diseños diferentes. Ver detalles de eventos detectados como conciertos o partidos en la app Fotos.

Apps y servicios renovados

No solo las apps de comunicación se benefician de iOS 26. Wallet, Música o incluso la nueva app Juegos estrenan funciones pensadas para simplificar la vida diaria y dar más opciones de ocio y organización desde el iPhone.

Seguir pedidos en Wallet gracias a Apple Intelligence, que agrupa la información de tus compras. Descubrir la nueva app Juegos, donde gestionar tu biblioteca, retos y recomendaciones. Anclar canciones o listas en la parte superior de Apple Music para tenerlas siempre a mano.

Anímate a probar iOS 26 en tu iPhone, va a mejorar tu experiencia de uso del propio sistema operativo a la vez que le sacas más provecho a tu propio dispositivo.