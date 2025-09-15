iOS 26 ya tiene hora de lanzamiento en España: esto es lo que debes saber

La espera ha terminado. A partir de hoy, iOS 26 comienza a desplegarse oficialmente en todo el mundo. En España estará disponible desde las 19:00 horas, mientras que en Canarias llegará a las 18:00. La actualización se liberará de forma escalonada, por lo que es posible que no aparezca a todo el mundo al mismo tiempo.

Hora de actualizar a iOS 26

Cada gran actualización de iOS sigue la misma rutina: Apple suele fijar las 10 de la mañana en Cupertino como hora de salida. Eso se traduce en las 19:00 en la península y las 18:00 en Canarias. Desde ese momento, cualquier iPhone compatible podrá buscar la nueva versión en el apartado de Ajustes > General > Actualización de software.

Dispositivos compatibles con iOS 26

Apple mantiene su política de soporte amplio y, como ya adelantó en junio durante la WWDC, estos son los iPhone que recibirán la actualización.

Dispositivos compatibles con iOS 26 iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro y 17 Pro Max iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max iPhone SE (2.ª y 3.ª generación)

Qué hacer antes de instalar iOS 26

Aunque la tentación sea pulsar Descargar e instalar en cuanto aparezca la actualización, conviene tomar algunas precauciones. Lo primero es hacer una copia de seguridad en iCloud o en un ordenador, para evitar perder datos en caso de fallo. También debes tener más del 50 % de batería o, directamente, dejar el iPhone conectado al cargador durante el proceso.

Otro punto a considerar es el espacio de almacenamiento. Las actualizaciones de iOS suelen requerir varios gigas libres, por lo que conviene eliminar apps o archivos que no sean imprescindibles antes de iniciar la descarga.

Novedades destacadas

Entre las funciones más esperadas está la integración más avanzada de Apple Intelligence en los iPhone compatibles, lo que permitirá acceder a un asistente mejorado con IA. También llegan nuevas opciones de personalización de la pantalla de bloqueo, mejoras en la app Fotos y cambios en la gestión de contraseñas y seguridad.

El inicio de una nueva etapa

La llegada de iOS 26 marca el arranque de un nuevo ciclo de software para los iPhone. Como siempre, el lanzamiento será gradual y algunos usuarios tardarán más que otros en ver el aviso en sus dispositivos. Lo importante es que, a partir de hoy a las 19:00 en España, la actualización empieza su despliegue y millones de iPhone quedarán listos para dar el salto a la última versión.