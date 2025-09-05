Qué debes hacer antes de instalar iOS 26 para no perder nada

Este martes 9 de septiembre Apple presentará nuevos dispositivos y también , al nueva versión de sus sistemas operativos. Antes de instalar iOS 26 debes dar una serie de pasos para asegurarte de que todo va a seguir funcionando como se desea. Este es el check list imprescindible para que no haya ningún problema.

Instalar iOS 26 en tu iPhone

El primer paso debe ser crear una copia de seguridad. Puedes hacerlo en iCloud, siempre que tengas espacio suficiente, o desde un ordenador con Finder en Mac o iTunes en Windows. Así te aseguras de que, si algo falla durante la instalación, podrás recuperar todas tus fotos, mensajes, aplicaciones y ajustes sin problemas.

Comprueba la compatibilidad de tu iPhone

Aunque este sistema operativo llegará a una larga lista de modelos, no todos los iPhone lo recibirán. Conviene revisar si tu dispositivo está entre los compatibles antes de dar el salto. De lo contrario, no podrás instalarlo.

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

Libera espacio de almacenamiento

La actualización requerirá varios gigas libres en tu iPhone. Para evitar errores durante la instalación, lo mejor es eliminar apps que no uses, limpiar la galería de fotos duplicadas o vaciar archivos descargados. Además de prepararte para iOS 26, ganarás en rendimiento y espacio útil.

Actualiza tus aplicaciones

Antes de instalar el nuevo sistema, conviene que todas las aplicaciones estén en su última versión. Muchas incluyen mejoras de compatibilidad específicas para iOS 26, y tenerlas al día evitará fallos o cierres inesperados después de la actualización.

Revisa tu batería y tu conexión WiFi

Es importante que tu iPhone tenga al menos un 50% de batería o, mejor aún, que esté conectado al cargador durante todo el proceso. También necesitarás una conexión WiFi estable, ya que la descarga del sistema será pesada y una interrupción podría complicar la instalación.

Guarda lo más importante

Aunque la copia de seguridad es esencial, nunca está de más tomar precauciones extra. Puedes subir fotos a iCloud, Google Fotos o un servicio alternativo, exportar notas o guardar documentos en un ordenador o disco externo. Así reduces todavía más el riesgo de perder información.

Preparado para dar el salto

Cuando llegue el momento y te decidas a instalar iOS 26, si cumples con estos pasos tendrás la seguridad de que tu iPhone está listo para la transición. El proceso de actualización será mucho más fluido y, al terminar, tendrás todo tu contenido en el mismo sitio, pero con las novedades del nuevo sistema listas para probar.