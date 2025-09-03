¿Nos sorprenderá Apple el martes que viene con estos lanzamientos?

Apple ya tiene convocado su esperado evento para el próximo martes 9 de septiembre de 2025, bajo el lema “Awe Dropping”. Como cada año, el protagonismo lo acaparará la nueva generación de iPhone, en este caso el iPhone 17. Sin embargo, todo apunta a que no llegará solo. La compañía suele reservar un espacio para productos complementarios o directamente inesperados, lo que ha disparado las especulaciones en torno a estos lanzamientos Apple de septiembre.

AirPods Pro 3 con funciones de salud

Uno de los productos con más posibilidades de ver la luz son los AirPods Pro 3. Estos auriculares no solo traerían mejoras en sonido y autonomía, también se espera que integren sensores de salud capaces de medir frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Sería un paso más en la estrategia de convertir los dispositivos de Apple en herramientas para el cuidado personal, reforzando la unión entre tecnología y bienestar.

iPhone 17 Air, el más fino de la historia

Dentro de la nueva familia de teléfonos podría llegar una versión inédita,el iPhone 17 Air. Su principal atractivo sería un grosor mínimo de 5,5 milímetros, lo que lo convertiría en el móvil más delgado jamás creado por Apple. La pantalla OLED de 6,6 pulgadas buscaría atraer a quienes priorizan diseño y ligereza sin renunciar al rendimiento.

Apple Watch Series 11 y Ultra 3

El reloj inteligente también prepara novedades. Se espera la llegada del Apple Watch Series 11 y de una nueva edición del Ultra. Ambos modelos reforzarían las funciones de salud con avances en monitorización, incluyendo presión arterial, mientras que la versión Ultra añadiría conectividad satelital para emergencias y deportes extremos. Una evolución que consolida el liderazgo de Apple en este terreno frente a sus rivales.

Apple TV 4K con chip A17 Pro

Otro posible lanzamiento es una nueva versión del Apple TV 4K, en esta ocasión equipada con el chip A17 Pro. Esto abriría la puerta a un mejor rendimiento gráfico, soporte para juegos más ambiciosos y compatibilidad con Apple Intelligence, la nueva capa de inteligencia artificial de la marca. Aunque no está confirmado para septiembre, la coincidencia con la presentación del iPhone lo hace plausible.

AirTag 2 como accesorio estrella

El pequeño dispositivo de rastreo podría actualizarse con un nuevo chip de banda ultraancha, mayor precisión y mejor protección contra usos indebidos. El AirTag 2 reforzaría el ecosistema de Apple y se presentaría como el compañero perfecto del iPhone 17, pensado para quienes buscan seguridad y control sobre sus pertenencias.

Lo que quedaría para más adelante

Otros lanzamientos Apple septiembre que se mencionan en foros y filtraciones parecen tener más papeletas para octubre o incluso 2026. El iPad Pro con chip M5, los nuevos Mac con ese mismo procesador, la segunda generación de Vision Pro o un hipotético HomePod con pantalla se perfilan como productos que requerirán su propio escaparate.

Expectación máxima en Cupertino

Todo apunta a que el evento del martes estará marcado por la combinación de novedades esperadas, como los iPhone 17 y los nuevos relojes, junto a alguna sorpresa de última hora. Apple sabe que su cita de septiembre es la más seguida del año y aprovecha el escenario para reforzar la idea de que su ecosistema es mucho más que teléfonos. La expectación es máxima y la compañía confía en volver a llamar la atención de millones de usuarios en todo el mundo.