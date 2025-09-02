Cómo pasar tus chats de WhatsApp de Android a iPhone sin complicarte

Hasta hace poco, cambiar de sistema operativo suponía resignarse a empezar de cero en WhatsApp. Podías conservar las fotos en la galería o los contactos en la nube, pero las conversaciones quedaban atrás. Para muchos, esa era la barrera que les hacía posponer el salto de Android a iPhone. WhatsApp solucionó este problema al integrar una herramienta oficial que permite transferir chats entre ambos sistemas. Ya no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros, con los riesgos de seguridad que eso implicaba, sino que todo se hace de forma segura y gratuita.

La app que lo hace posible

El truco está en usar “Pasar a iOS”, una aplicación gratuita de Apple disponible en Google Play para móviles Android. Es importante aclarar que no se encuentra en la App Store, ya que el iPhone no necesita instalar nada: el asistente de configuración ya trae integrada la opción “Transferir datos desde Android”.

El proceso es simple, instalas la app en tu Android, sigues las instrucciones en pantalla y conectas ambos móviles a la misma red WiFi. En cuestión de minutos, el nuevo iPhone tendrá tus chats listos para abrir la app de WhatsApp como si nada hubiera cambiado.

Qué se transfiere y qué no

El sistema permite trasladar conversaciones individuales y de grupo, fotos, vídeos y mensajes de voz. En cambio, el historial de llamadas de WhatsApp no se migra, y algunos ajustes personalizados pueden requerir que los configures de nuevo. Aun así, lo importante, tus conversaciones con amigos, familia o trabajo, queda perfectamente conservado en el nuevo dispositivo.

Requisitos básicos que debes tener en cuenta

Para que la transferencia funcione, es necesario que el Android tenga la versión 5.0 o superior y el iPhone cuente al menos con iOS 15.5. También deberás usar el mismo número de teléfono en ambos móviles y tener WhatsApp actualizado en los dos. Además, es importante que el iPhone sea nuevo o esté restaurado de fábrica, ya que la transferencia se hace durante la configuración inicial.

¿Y si hago una copia de seguridad en Android?

Aquí está la confusión más común:

En Android , WhatsApp guarda la copia en Google Drive .

En iPhone, se guarda en iCloud.

Son sistemas diferentes que no se comunican entre sí. Eso significa que si haces una copia en Android, no podrás restaurarla directamente en iPhone. La única forma oficial de llevarte los chats es mediante la herramienta de transferencia con Pasar a iOS.

Una transición mucho más cómoda

Con este sistema, dar el salto a un iPhone deja de ser un quebradero de cabeza. No solo se conserva la memoria digital de años de conversaciones, sino que también se mantiene la continuidad en la comunicación diaria. En un momento en el que WhatsApp es la herramienta central de la vida personal y profesional, poder migrar los chats de manera sencilla supone un cambio enorme. Hoy, cambiar de Android a iPhone es más fácil que nunca. Y gracias a esta función, perder mis chats de WhatsApp deja de ser un problema.