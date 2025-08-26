“Awe dropping”, la nueva keynote de Apple: todo listo para el 9 de septiembre

Apple ha enviado hoy la invitación oficial para su próximo evento de otoño. Bajo el lema Awe dropping, la compañía confirma que la keynote tendrá lugar el 9 de septiembre de 2025 a las 10:00 de la mañana en horario del Pacífico, las 19:00 horas en la península. Se trata de una cita clave que reunirá todas las miradas del sector tecnológico, ya que marcará el inicio de una nueva generación de productos con el iPhone como protagonista.

Un lema cargado de significado

El eslogan elegido, Awe dropping, juega con la idea de provocar asombro y deja entrever que Apple prepara una presentación de gran impacto. Más allá de su habitual diseño minimalista, la invitación utiliza un logo con un efecto visual en colores intensos que refuerza la idea de innovación y sorpresa. No es casual, Apple siempre ha utilizado estos guiños gráficos para adelantar pistas sobre lo que mostrará en el escenario.

Los iPhone 17 como protagonistas

El gran lanzamiento del evento será la nueva familia iPhone 17, que llegaría con varias versiones. Entre ellas destaca un modelo bautizado como iPhone 17 Air, pensado como sustituto del actual Plus, con un diseño más fino y una pantalla de 6,6 pulgadas. Los modelos Pro también darán un salto importante, con mejoras de rendimiento, cámaras más avanzadas.

Novedades en el ecosistema Apple

La keynote no se quedará solo en los iPhone. También se espera la llegada de un Apple Watch Series 11 con un enfoque renovado en funciones de salud, además de un Watch Ultra 3 para quienes buscan un reloj más robusto. En el terreno del audio, los AirPods Pro 3 tendrían su debut, acompañados por una nueva generación del Apple TV 4K y un HomePod 3 más potente.

Tecnología al servicio del usuario

Los rumores apuntan a que los iPhone 17 incorporarán los procesadores más avanzados de la marca, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento gráfico. También se prevé que la carga inalámbrica con estándar Qi2 llegue hasta 35 W, agilizando la experiencia de uso diario. Los modelos Pro podrían estrenar un sistema de refrigeración interna por cámara de vapor para soportar un mayor nivel de exigencia en juegos y tareas pesadas.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Una cita marcada en el calendario

La elección del 9 de septiembre no es casual. Apple repite la estrategia de años anteriores y sitúa su keynote justo antes de la temporada de compras navideñas, asegurando la disponibilidad de sus nuevos productos en las semanas clave de ventas. La expectación es máxima y todo apunta a que la presentación Awe dropping marcará un punto de inflexión en la evolución del catálogo de la compañía.