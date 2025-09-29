He probado los Creative Chat Wireless y creo que son la mejor inversión para teletrabajo en 2025

Los Creative Chat Wireless no intentan competir con auriculares de música de alta gama, sino que se posicionan directamente en el terreno del trabajo diario. Es decir, están pensados para quien pasa horas en reuniones de Zoom, Teams o Meet, necesita ser escuchado con claridad, y a la vez busca comodidad durante largas jornadas frente al ordenador. Tras mis pruebas, confirmo que Creative ha diseñado un producto con foco muy claro, resolver bien las necesidades de comunicación profesional sin complicarse en añadidos innecesarios.

Tabla de características

Característica Detalle Drivers 30 mm de neodimio Peso 137 gramos Conectividad Bluetooth y dongle USB-C Micrófono Retráctil con cancelación de voz Autonomía Jornada laboral completa Extras Botón físico de mute, avisos de voz, giro de auriculares

Primeras sensaciones

Desde el primer momento me llama la atención lo ligerísimos que son los Creative Chat Wireless, y es que con 137 g apenas se siente en la cabeza. Es un punto muy a su favor, especialmente en jornadas largas.

Los auriculares están bien acolchados y la banda superior tiene relleno suficiente para evitar presión incómoda. La diadema y estructura se notan resistentes para el uso diario, aunque no son plegables. Eso sí, los auriculares giran hacia dentro, lo que ayuda al guardarlo en estuches o fundas similares.

El micrófono es retráctil y giratorio, y tiene un botón físico de mute, lo cual ofrece control rápido sin depender del software. Además, el micro incorpora cancelación de ruido para voz, no es cancelación activa de ambiente, sino filtrado para la señal del micro, para que tu voz sobresalga incluso en entornos medianamente ruidosos.

La experiencia de uso en el día a día

Mi primera prueba de fuego fue en una reunión de más de una hora a través de Google Meet. Lo que más notas es la claridad del micrófono, la voz llega limpia, sin tener que elevarla, incluso con algo de ruido de fondo. Esto se debe a que el micrófono retráctil incluye un sistema de cancelación para voz, que no es lo mismo que una cancelación de ruido activa en la escucha, pero sí filtra bien lo que transmites.

En cuanto al sonido recibido, la reproducción es clara, con un balance que favorece la inteligibilidad de las voces. Esto viene bien en reuniones en las que intervienen varias personas y cada una tiene un micrófono distinto. Todo suena nítido, lo que ayuda a no fatigarse al cabo de las horas. No son auriculares pensados para música en alta fidelidad, pero escuchando podcasts o alguna playlist de fondo cumplen con soltura.

Algo que valoro mucho es la ergonomía en los controles. Los botones de volumen están bien ubicados, uno en cada auricular, y con un par de usos ya tienes claro dónde pulsar sin mirar. El botón central, que sirve para encender, emparejar o responder llamadas, es lo bastante grande como para encontrarlo al tacto.

Teletrabajo sin que nada te pare

El verdadero campo de batalla de unos auriculares como estos es el teletrabajo. Durante varias jornadas los he llevado puestos en muchos momentos del día, alternando llamadas de trabajo, videoconferencias y ratos de escritura en silencio. Aquí es donde su peso reducido marca la diferencia. La diadema no presiona demasiado y los acolchados cumplen, lo que evita molestias acumuladas.

También he probado a usarlos en entornos menos controlados, como una cafetería. El resultado convence, aunque no bloquean todo el ruido externo, sí atenúan lo suficiente como para seguir con una llamada sin problema. Lo mejor es que el micrófono mantiene la voz por encima del murmullo de fondo, y eso da confianza de que funcionarán igual en cualquier oficina compartida.

El botón físico de mute es otro detalle que en teletrabajo se agradece. Muchas veces necesitas silenciarte rápido porque entra alguien en la habitación o porque estás tomando notas en voz baja. Aquí basta con pulsar y escuchar la confirmación de voz de que el micro está silenciado. Ese feedback inmediato evita malentendidos y aporta tranquilidad.

Más allá de las reuniones

Aunque su orientación es claramente profesional, también he querido ponerlos a prueba en situaciones más relajadas. Con música cumplen dignamente, son suficientes para disfrutar de un rato de escucha. Con podcasts y vídeos de YouTube es donde mejor resultado dan, porque las voces se escuchan con claridad y sin distorsión, justo lo que uno espera de auriculares que priorizan la comunicación.

No tener cancelación activa de ruido puede verse como una carencia frente a otros modelos más caros, pero lo cierto es que aquí no la echas de menos. Para trabajar desde casa o en una oficina tranquila, no resulta imprescindible. De hecho, se agradece que no se encarezca el precio con funciones que no todos necesitamos.

Lo que más valoro tras probarlos

Después de varios días con los Creative Chat Wireless, me quedo con tres aspectos clave. El primero es la comodidad,a penas los notas y eso se traduce en menos cansancio al final del día. El segundo es la fiabilidad del micrófono, que hace que tus interlocutores te escuchen sin ruidos ni cortes. Y el tercero es la sencillez, ya que todo funciona sin aplicaciones adicionales ni configuraciones complicadas. Los emparejas, los usas y listo.

Claro que hay margen de mejora. Me hubiera gustado que fueran plegables para guardarlos más fácilmente en la mochila. También echo en falta que el fabricante especifique la autonomía en horas exactas de conversación, porque ni en la web ni el manual de instrucciones se especifica. Aun así, en mis pruebas la batería nunca me dejó tirado en mitad de una llamada.

Una inversión inteligente para 2025

Si algo tengo claro tras usarlos es que los Creative Chat Wireless cumplen con lo que prometen, ser una herramienta práctica para quienes trabajamos mucho tiempo frente al ordenador y dependemos de llamadas y videoconferencias. No intentan ser otra cosa, y ahí está su acierto.

Y es que en un mercado lleno de auriculares que presumen de mil funciones, este modelo se centra en lo esencial, comodidad, buena voz y uso sencillo. Y lo hace con un precio razonable, lo que los convierte en una inversión más que sensata si buscas auriculares para teletrabajo en 2025. Tienen un precio de 59,99 euros en la web del fabricante, y valen cada céntimo que cuestan.