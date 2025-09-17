Creative lanza Chat Wireless, auriculares pensados para el teletrabajo y la vuelta a la rutina

El teletrabajo y las reuniones online se han asentado como parte de la rutina diaria de muchos profesionales. En este escenario, contar con unos auriculares fiables marca la diferencia entre una videollamada productiva y una experiencia que no lo sea tanto. Creative Technology presenta los Creative Chat Wireless, unos auriculares supraaurales inalámbricos pensados para quienes necesitan comodidad y calidad de audio tanto en su jornada laboral como en los momentos de ocio.

Conectividad doble para trabajar mejor

Estos auriculares apuestan por un diseño ligero, con almohadillas suaves y diadema ajustable, lo que permite utilizarlos durante horas sin que resulten incómodos. Su micrófono con cancelación de ruido se convierte en un aliado perfecto para que las conversaciones sean claras y sin distracciones, algo esencial para quienes trabajan desde casa o en oficinas abiertas.

Uno de los puntos fuertes de los Chat Wireless es su facilidad de conexión. Pueden enlazarse por Bluetooth a móviles o tablets, pero también incluyen un adaptador USB de 2,4 GHz para PC y Mac. Gracias a esta doble conectividad, es posible mantenerlos conectados a dos dispositivos al mismo tiempo, lo que permite pasar sin esfuerzo de una reunión virtual a escuchar música o disfrutar de un juego online. Esta versatilidad es muy útil en el regreso a la rutina, cuando el portátil, el móvil y la multitarea son protagonistas de cada jornada.

Sonido equilibrado y personalizable

Creative ha equipado a los Chat Wireless con controladores de neodimio de 30 mm, capaces de ofrecer un audio sólido, con graves potentes y un perfil natural. Esto los hace adecuados tanto para llamadas como para escuchar música, ver series o jugar.

A través de la aplicación de Creative se pueden activar funciones avanzadas como VoiceDetect o NoiseClean In-Out, que optimizan la captura de voz y reducen ruidos de fondo para mejorar la experiencia en las comunicaciones.

Disponibilidad y precio

Los Creative Chat Wireless ya se pueden comprar en la web oficial de la marca por 59,99 €, una cifra ajustada teniendo en cuenta las prestaciones que ofrecen. Para quienes busquen un dispositivo todo en uno, válido para el trabajo y el ocio, se presentan como una opción muy atractiva dentro de su segmento.

Creative, más de 40 años innovando en audio

La compañía lleva más de cuatro décadas liderando la innovación en el mundo del sonido digital. Su mítico Sound Blaster revolucionó los ordenadores personales en los años 90, y desde entonces Creative ha seguido desarrollando soluciones que combinan calidad e imaginación. Con estos nuevos Chat Wireless, la firma reafirma su compromiso de crear productos que se adapten a las nuevas formas de trabajar y comunicarse.