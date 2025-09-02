El MECOOL MEgo1 4K es la solución ideal para transformar tu televisor en un auténtico centro multimedia

Cuando abres la caja del MECOOL MEgo1 4K piensas que es imposible que algo tan pequeño tenga tanta capacidad. Sin embargo, en cuanto lo conectas descubres que es justo lo contrario: un dispositivo discreto que desaparece detrás del televisor y que, al mismo tiempo, pone en tus manos todo el ecosistema de Google TV 12, con certificaciones oficiales de Google y Netflix, funciones de inteligencia artificial que mejoran la imagen y un rendimiento sorprendente para su tamaño.

Así es el MECOOL MEgo1

Característica Detalle Procesador Realtek RTD1325, quad-core Cortex-A55 hasta 1,7 GHz Gráficos y VPU Mali-G57 MC1 con soporte AV1, HDR10+, H.265, VP9 Memoria 2 GB RAM DDR4 + 8 GB eMMC Conectividad Wi-Fi 5 dual-band 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 Puertos HDMI integrado + USB-C para alimentación (compatible con hub OTG) Funciones IA AISR (Super Resolution), AIPQ (Picture Quality), QMS Sistema Google TV 12 con Google Play, Chromecast y Asistente Certificaciones Google Certified y Netflix Certified en 4K Diseño Formato stick ultracompacto, con extensor HDMI incluido

Rendimiento en el día a día

El procesador Realtek RTD1325 da la talla y mueve la interfaz de Google TV con fluidez. Abrir Netflix, YouTube o Prime Video es rápido, y cambiar entre aplicaciones no supone bloqueos ni ralentizaciones. La función QMS es muy práctica porque elimina los molestos pantallazos negros al alternar entre contenidos con distintas frecuencias, algo que otros dispositivos no solucionan.

Imagen mejorada por IA

El MECOOL MEgo1 4K no se limita a ofrecer resolución 4K, sino que la mejora con sistemas como AISR (AI Super Resolution) y AIPQ (AI Picture Quality). Cuando reproduces contenido HDR10+ notas colores más vivos, contrastes mejor definidos y un plus de detalle incluso en escenas oscuras. Ver series o películas con estas mejoras hace que tu televisor parezca más moderno de lo que es.

Conectividad estable y diseño acertado

El Wi-Fi 5 dual-band con MIMO mantiene la conexión estable incluso si el router está lejos. Esto resulta clave para disfrutar de streaming 4K sin cortes. El diseño compacto permite ocultar el stick tras la tele con el extensor HDMI incluido, de manera que el dispositivo no ocupa espacio ni interfiere en la estética del salón.

Google TV 12 en todo su esplendor

El sistema operativo es un punto diferenciador: hablamos de Google TV 12 certificado, no de una versión recortada. Esto significa acceso completo a Google Play, integración con Chromecast y compatibilidad total con Netflix en 4K. La interfaz es limpia, con recomendaciones personalizadas y la posibilidad de controlar todo con la voz gracias al Asistente de Google. Un acierto que hace el día a día con tu dispositivo mucho más simple.

El mando a distancia

El mando incluido es el habitual de la marca y está bien resuelto. Incorpora accesos directos a Netflix y YouTube, además de un botón dedicado al Asistente de Google. El micrófono responde bien incluso con ruido ambiente, lo que hace muy cómodo buscar contenido con la voz en lugar de escribir con el teclado en pantalla.

Lo que conviene tener en cuenta

Los 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento son suficientes para streaming, pero pueden quedarse cortos si instalas demasiadas aplicaciones. Por suerte, el puerto USB-C con soporte OTG permite ampliar funciones conectando un hub y añadir memoria extra o incluso un adaptador Ethernet. No es un stick pensado para jugar, pero sí para sacar el máximo partido al streaming.

Para quién es y por qué convence

El MECOOL MEgo1 4K es ideal para quien busca convertir cualquier televisor en un Smart TV completo sin gastar demasiado ni liarse a la hora de configurarlo. Ofrece estabilidad, calidad de imagen mejorada y certificaciones que aseguran compatibilidad plena con las principales plataformas.

A mí me convence porque todo funciona a la primera, sin configuraciones complicadas, y porque cada vez que enciendo la tele tengo acceso a un sistema actual y lleno de posibilidades. Es la manera más sencilla y eficaz de rejuvenecer un televisor que no tiene Google TV o que se ha quedado anticuado. El dispositivo tiene un precio de poco más de 59 euros en la web del fabricante.