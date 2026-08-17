Alternativas gratuitas a programas de pago que te van a ahorrar bastante dinero este año
Estas alternativas gratuitas a programas de pago cubren ámbitos muy diversos
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No hace falta pagar una suscripción para casi nada de lo que hacemos habitualmente con un ordenador. Las alternativas gratuitas a programas de pago han mejorado tanto que, para el uso que le da la mayoría de la gente, cubren de sobra las mismas tareas que las versiones de pago más conocidas. Estas son las más interesantes si lo que deseas es ahorrar.
Adiós a la suscripción de Office
Microsoft 365 se paga por suscripción, pero escribir un documento, montar una hoja de cálculo o preparar una presentación no exige ese gasto. LibreOffice es gratuito, funciona sin conexión y abre y guarda archivos en formato de Word, Excel o PowerPoint. Si lo que se quiere es trabajar desde el navegador y con varias personas a la vez, Google Docs, Sheets y Slides cubren ese hueco sin coste, con la salvedad de que requieren una cuenta de Google y conexión a internet para funcionar con normalidad. Y si tienes un Mac, Apple te proporciona su hoja de cálculo, editor de textos y programa para presentaciones gratis.
Las alternativas a Photoshop
Photoshop también funciona por suscripción dentro de Adobe Creative Cloud. GIMP es la alternativa gratuita más consolidada. Es un programa de escritorio de código abierto, con herramientas de capas, máscaras y retoque muy similares en concepto a las de Photoshop, aunque con una curva de aprendizaje algo más exigente. Para retoques puntuales sin instalar nada, Photopea replica buena parte de la interfaz de Photoshop directamente en el navegador y es gratuita para uso básico.
Gestión de PDF y otras utilidades
Para tareas puntuales con PDF, unir archivos, firmarlos o convertirlos. no hace falta pagar Adobe Acrobat. Tanto Chrome, WhatsApp Web como Edge permiten rellenar y firmar PDF sencillos sin instalar nada, y herramientas como ILovePDF cubren gratis las operaciones más habituales, como comprimir, dividir o convertir documentos. Ninguna de estas opciones sustituye a las herramientas de pago en proyectos profesionales más exigentes, pero para el uso diario de la mayoría de usuarios representan un ahorro real que merece la pena valorar antes de contratar una suscripción.
Edición de vídeo sin pagar licencia
Aquí es donde más ha cambiado el panorama. DaVinci Resolve, del fabricante de cámaras Blackmagic Design, ofrece una versión gratuita sin marca de agua ni límite de tiempo que incluye montaje, corrección de color y postproducción de audio hasta resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, un nivel que hace unos años solo estaba al alcance de programas de pago. Le faltan algunas herramientas de inteligencia artificial y la exportación en HDR, reservadas a la versión Studio, de pago. Para montajes rápidos pensados para redes sociales, CapCut sigue teniendo un plan gratuito sin marca de agua en las exportaciones propias, aunque limita algunas funciones de inteligencia artificial a un número reducido de usos al mes.
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