El iPhone Duo llegó a las tiendas el pasado mes sin Face ID. El primer plegable de Apple confía la seguridad a Touch ID, con el lector de huellas integrado en el botón lateral, una decisión que obligó a muchos usuarios a recuperar un gesto que el resto de la gama había dejado atrás hace años.

Apple empieza ahora a corregirlo por la vía del software. La segunda beta de iOS 27.3, publicada para desarrolladores el 16 de noviembre, añade una opción que permite desbloquear el teléfono con la cámara frontal. Se activa desde Ajustes > Touch ID y código.

Abre la puerta, pero no la caja fuerte

El alcance de la función es deliberadamente corto. El reconocimiento facial solo actúa en la pantalla de bloqueo, de modo que sirve para entrar al teléfono y poco más.

Autorizar una compra con Apple Pay, rellenar una contraseña guardada o iniciar sesión en una aplicación sigue pidiendo la huella. Tampoco funciona con el dispositivo abierto, ya que la cámara que se encarga de reconocer al propietario es la de la pantalla exterior.

Hay una segunda condición. El desbloqueo con la cámara exige haberse identificado hace poco con Touch ID o con el código. Tras unos 45 minutos de inactividad, el iPhone Duo vuelve a reclamar la huella antes de aceptar otra vez el rostro.

No, no es un Face ID

La diferencia está en el hardware. Face ID se apoya en el sistema TrueDepth, que proyecta miles de puntos infrarrojos para levantar un mapa tridimensional de la cara y comprueba además que el usuario esté mirando a la pantalla. El iPhone Duo carece de ese conjunto de sensores y trabaja con una cámara convencional.

De ahí las cautelas. Una imagen plana ofrece menos garantías que un escaneo en profundidad, y Apple ha optado por reservar a la huella todo lo que implique dinero o credenciales. El resultado es una comodidad añadida para el gesto más repetido del día, que es mirar el móvil, sin rebajar la protección del resto.

Cerrar el plegable ya puede significar bloquearlo

La misma beta resuelve otra petición de los primeros compradores. Hasta ahora, al plegar el iPhone Duo el contenido de la pantalla interior pasaba a la exterior, y quien prefería que el teléfono quedara bloqueado tenía que recurrir a un atajo. iOS 27.3 incorpora un ajuste propio para ello en Ajustes > Pantalla y brillo. Con la opción activada, cerrar el dispositivo equivale a pulsar el botón lateral.

Una beta con calendario abierto

Conviene situar la novedad en su contexto. Se trata de una versión de pruebas para desarrolladores, pensada para detectar fallos, y no es recomendable instalarla en el teléfono de uso diario. El comportamiento de la función, incluido el margen de 45 minutos, puede cambiar antes de la versión definitiva.

Apple no ha comunicado cuándo llegará iOS 27.3 al público general. Mientras tanto, quien tenga un iPhone Duo seguirá dependiendo de la huella, del código o del desbloqueo mediante Apple Watch, que el plegable admite desde su lanzamiento.