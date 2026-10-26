El iPad mini se pasa al OLED y ahora aguanta el agua y el polvo

Tras dos años desde su última versión, Apple ha rehecho el iPad mini casi por completo. Cambia la pantalla, que pasa a ser OLED de 8,5 pulgadas, cambia el chip, ahora el A20 Pro, y cambia el cuerpo, que baja hasta 0,54 centímetros de grosor y suma certificación IP67. Las reservas se abrirán el este miércoles en la web de la marca y en la app Apple Store. Las primeras entregas y la llegada a las tiendas están fijadas para el viernes 6 de noviembre.

Más pantalla en el mismo hueco

La pantalla crece sin que el iPad mini lo haga. Los 8,5 pulgadas del panel OLED caben en las mismas dimensiones que el modelo anterior porque el marco es un 24 % más fino. Es un panel Super Retina XDR con gama cromática P3 que controla la luz píxel a píxel para conseguir negros más profundos.

En brillo, Apple ha apostado por un pico de 1.200 nits, más del doble que la generación anterior, y de 600 nits a pantalla completa tanto en SDR como en HDR. El contraste anunciado es de 2 millones a uno. En el otro extremo, el brillo mínimo baja a 1 nit, algo pensado para leer en la cama sin deslumbrarse. Habrá además un acabado nanotexturizado opcional que reduce los reflejos en entornos luminosos.

Un chip de dos nanómetros con la IA en el centro

El A20 Pro está fabricado con tecnología de dos nanómetros y toma su arquitectura de los chips de la serie M. Incluye una CPU de hasta 6 núcleos y una GPU de 7 núcleos con Neural Accelerators en cada uno, orientados a las tareas de inteligencia artificial.

Las cifras de rendimiento proceden de pruebas de la propia Apple, realizadas en septiembre de 2026 y comparadas con el iPad mini anterior. La marca asegura hasta 4,5 veces más rendimiento en IA, hasta 2,7 veces más en gráficos y un 60 % más en multihilo para tareas como editar fotos o abrir varias apps a la vez. La opción de 512 GB incorpora, además, un doble Neural Engine de 16 núcleos.

Todo ello funciona con iPadOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence, que llega a Fotos con una versión mejorada de Limpiar, el reencuadre espacial y Extender. La app Image Playground pasa a generar imágenes fotorrealistas y, en Safari, la función Notificarme avisa de cambios en una web, como la vuelta al stock de un producto o un descuento.

Apple advierte de que las funciones que dependen de modelos en servidor, entre ellas Image Playground y las herramientas inteligentes de edición de fotos, tienen límites de uso diarios. La compañía añade que en el futuro el acceso ampliado será de pago.

Agua, polvo y graves que salen de la pantalla

La certificación IP67 de resistencia al agua equivale, según las pruebas de laboratorio de Apple, a aguantar hasta un metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. El fabricante matiza que esa protección no es permanente, que puede reducirse con el uso y que la garantía no cubre los daños por líquidos.

El sistema Acoustic Display integra los woofers en la pantalla para lograr graves más profundos y más volumen, mientras que los altavoces de agudos quedan ocultos entre el cristal y la carcasa de aluminio. Esa carcasa hermética contribuye, según Apple, a la protección IP67.

La cámara frontal de 12 Mpx con Center Stage pasa al borde más largo, lo que encaja con las videollamadas con la tablet en horizontal. La trasera es un gran angular de 12 Mpx con HDR Inteligente 4, vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo y un flash True Tone adaptativo que, según la marca, mejora el escaneado de documentos.

Wi-Fi 7 y un módem propio para no perder la señal

El iPad mini estrena el chip N1, diseñado por Apple, que añade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Los modelos con conexión móvil llevan el módem C2, que según la compañía ofrece velocidades hasta un 50 % superiores a las del iPad mini anterior y una mayor eficiencia energética. También admiten eSIM.

Esto es lo que cuesta dar el salto

El iPad mini se vende en color medianoche y blanco estrella, con 128, 256 o 512 GB de capacidad. El modelo Wi-Fi desde 749 euros y el Wi-Fi + Cellular desde 919 euros marcan los precios de partida en España, y con los descuentos para educación la tarifa de entrada baja a 699 euros.

La funda Smart Folio, con dos paneles y fijación magnética, cuesta 89 euros y se ofrece en azul marino y marrón topo. La tablet es compatible con el Apple Pencil Pro, a 149 euros o 139 en educación, y con el Apple Pencil (USB-C), a 89 euros o 79 en educación. Apple también ofrece descuento por la entrega del iPad que tengas.