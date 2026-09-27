Qué es el HDR y cómo cambia la imagen de tu móvil, tu tele y tu cámara

Buscas un televisor, un móvil o una cámara y las siglas HDR aparecen por todas partes, en la caja, en los ajustes de imagen y en los catálogos de las plataformas de streaming. HDR corresponde a High Dynamic Range, en español alto rango dinámico, y describe la capacidad de un sistema para representar una diferencia mayor entre las zonas más oscuras y las más luminosas de una imagen. Una imagen con HDR conserva más información tanto en las sombras como en las zonas iluminadas, lo que se transforma en mayor contraste y en una reproducción de la luz más parecida a la que percibe el ojo humano.

Lo que una imagen deja de perder con HDR

En una imagen convencional, cuando la diferencia entre las zonas oscuras y las iluminadas es muy grande, algunas partes acaban completamente negras o completamente blancas. El HDR amplía ese margen y permite representar más niveles de luminosidad entre un extremo y otro.

Imagina una fotografía tomada desde el interior de una habitación hacia una ventana con mucha luz. Sin HDR es habitual que el interior salga demasiado oscuro o que la ventana quede totalmente blanca. Con más rango dinámico es posible conservar detalle en ambas zonas a la vez. Esto no tiene relación directa con la resolución. Una fotografía de 12 megapíxeles puede tener HDR y otra de 48 megapíxeles puede no tenerlo, son dos características independientes entre sí.

Más siglas no significa mejor imagen

Es una confusión habitual. El HDR no equivale a 4K, a 8K, a más megapíxeles ni a una frecuencia de refresco más alta. La resolución determina cuántos píxeles tiene una imagen. El HDR, en cambio, tiene que ver con la cantidad de información que se puede representar entre las zonas oscuras y las luminosas, y con el modo en que se reproducen el brillo y el color.

Por eso un televisor 4K puede tener HDR y otro televisor 4K, con la misma resolución exacta, puede no tenerlo. Ambos muestran el mismo número de píxeles, pero su capacidad para reproducir ciertas escenas es distinta.

SDR, el punto de partida que el HDR deja atrás

SDR son las siglas de Standard Dynamic Range, en español rango dinámico estándar, el sistema que se ha usado durante décadas como referencia para la reproducción de imagen y vídeo. El HDR amplía esas posibilidades, sobre todo en luminosidad, contraste y reproducción del color. Pero para notar la diferencia no basta con que el contenido esté grabado en HDR, el dispositivo que lo reproduce también tiene que ser compatible y tener las características necesarias.

Diez o doce bits en vez de ocho, la base técnica del salto

Detrás de esa diferencia hay también un cambio en cómo se codifica el color. La imagen SDR habitual usa 8 bits por canal de color, lo que permite representar unos 16,7 millones de tonos. El HDR necesita 10 o 12 bits por canal, con lo que el número de tonos disponibles se multiplica varias veces. Reproducir un rango de luminosidad tan amplio con la codificación tradicional de 8 bits generaría bandas visibles de color en lugar de degradados suaves, algo especialmente notorio en cielos, puestas de sol o superficies de un tono uniforme.

Para evitarlo, el HDR combina esos 10 o 12 bits con una curva de codificación distinta, pensada para captar bien tanto las sombras como las luces intensas sin necesitar una profundidad de color todavía mayor.

Detrás de las siglas hay más de un estándar

Existen varios estándares que aplican el alto rango dinámico de forma distinta:

HDR10 es uno de los formatos más extendidos. Utiliza metadatos estáticos, es decir, la información para adaptar la imagen se fija para todo el contenido de principio a fin.

HDR10+ añade metadatos dinámicos, lo que permite ajustar determinados parámetros de la imagen de forma distinta en cada escena. Dolby Vision también trabaja con metadatos dinámicos y es otra de las tecnologías HDR presentes en televisores, reproductores y plataformas de vídeo. HLG se desarrolló pensando en las emisiones de televisión y permite trabajar con contenido HDR sin necesitar el mismo planteamiento que el resto de formatos.

Esta diferencia entre metadatos estáticos y dinámicos no es solo teórica. El contenido HDR se masteriza, es decir, se ajusta en la posproducción, pensando en un nivel de brillo de referencia que suele moverse entre 1.000 y 4.000 nits, muy por encima de lo que alcanza la mayoría de televisores domésticos. Cuando el televisor no llega a ese nivel, aplica un proceso llamado tone mapping para adaptar la imagen a sus propias posibilidades.

Con Dolby Vision o HDR10+, ese ajuste puede variar escena a escena, lo que ayuda a mantener el resultado más fiel a la intención original incluso en un televisor con brillo limitado. Con HDR10 o HLG, el televisor resuelve el ajuste con un criterio más genérico para todo el contenido.

La trampa de la pegatina HDR

Que un televisor o un monitor lleve escrita la palabra HDR en la caja no dice nada por sí solo sobre el brillo real del panel, y el brillo es lo que determina si el efecto se nota o pasa desapercibido. Este se mide en nits. En monitores, portátiles y tablets existe una certificación independiente, VESA DisplayHDR, que fija niveles mínimos de brillo máximo para poder usar cada etiqueta, desde los 400 nits del escalón de entrada hasta los 1.000 o 1.400 nits de las gamas más altas.

Los televisores no cuentan con una certificación equivalente tan extendida. Por eso, antes de dar por hecho que uno va a mostrar HDR con garantías, conviene buscar la cifra de brillo máximo en el manual en lugar de fiarse solo del logo impreso en la caja. Un panel con poco brillo puede llegar a mostrar una imagen más plana en modo HDR que en modo SDR.

La cámara del móvil, donde el HDR se nota casi a diario

En los teléfonos, el HDR aparece sobre todo ligado a la fotografía y al vídeo. Cuando se hace una foto con HDR activado, el teléfono combina información capturada con distintos niveles de exposición para conservar mejor el detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras, un proceso que en la mayoría de modelos actuales ocurre de forma automática gracias al procesamiento computacional.

Esa diferencia también llega ya al propio archivo que se guarda en el álbum. Formatos como Ultra HDR, que Google introdujo en Android en 2023, incrustan dentro del mismo JPEG una capa adicional de información (lo que Google llama gain map) además de la imagen estándar. Así, el mismo fichero se ve como una foto HDR en una pantalla compatible y como una foto normal en cualquier otro dispositivo, sin necesidad de guardar dos versiones distintas.

Samsung utiliza su propia marca para una tecnología equivalente, Super HDR, y Apple trabaja con un estándar similar basado en la norma ISO 21496-1. El objetivo en los tres casos es el mismo, que una foto hecha en HDR se vea bien tanto si se abre en un móvil compatible como si se comparte con alguien que todavía no lo tiene.

Por qué dos televisores con HDR no se ven igual

En un televisor, el HDR tiene un peso especial porque afecta directamente a cómo se ven películas, series y videojuegos compatibles. Para aprovecharlo, el televisor necesita ser compatible con el estándar correspondiente y tener las características de panel adecuadas.

Además del brillo máximo, influyen el contraste, la capacidad de controlar distintas zonas de iluminación por separado, lo que se conoce como atenuación local, y la tecnología del panel, ya sea OLED, Mini LED o LCD convencional.

Por eso no todos los televisores con HDR ofrecen la misma experiencia. Dos modelos pueden anunciarse como compatibles con HDR y aun así mostrar diferencias notables en escenas con luces muy intensas junto a zonas oscuras.

El HDR también juega en los videojuegos

El HDR está presente también en consolas y videojuegos. Cuando el juego, la consola y el televisor son compatibles entre sí, se consigue una representación más amplia de las zonas luminosas y las oscuras, algo que se nota especialmente en escenarios nocturnos, explosiones o escenas con grandes diferencias de iluminación dentro del mismo fotograma. Activar el HDR no convierte automáticamente cualquier imagen en una imagen mejor. El resultado depende del contenido, del televisor y de cómo esté configurado.

Estas cuatro letras sí importan

Sí merece la pena, pero conviene entender qué se está comprando. El HDR no es una resolución superior, ni una cifra de megapíxeles, ni una etiqueta que por sí sola garantice mejor imagen. Su función es ampliar el rango dinámico que puede representar una imagen, con más profundidad de color, más brillo real y una reproducción de la luz más avanzada que los sistemas SDR. La diferencia se nota cuando el dispositivo que reproduce el contenido tiene el brillo, el panel y el software necesarios para aprovecharla, no solo el logo HDR en la caja.