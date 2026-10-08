Las nuevas Alexa Tablets de Amazon llegan con Google Play y con Alexa+ en la pantalla de inicio

Amazon ha presentado tres tablets bajo el nombre Alexa Tablets y, junto a ellas, una versión infantil en dos tamaños con un servicio de contenidos incluido. La novedad que más puede cambiar el uso diario es el acceso completo a Google Play, una tienda de aplicaciones que las tablets de Amazon no ofrecían hasta ahora y que la compañía cifra en más de un millón de apps.

El otro eje es Alexa+, la nueva versión del asistente de Amazon, que va integrada en los tres modelos. Según la empresa, se apoya en una pantalla de inicio personalizada y en un uso manos libres, y convive con servicios propios como Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Luna y Amazon Music.

Del formato compacto de 8,7 pulgadas al lienzo de 12

Las tres comparten un diseño de aluminio monobloque y un procesador de ocho núcleos. Cambian sobre todo en el tamaño de la pantalla, la memoria y la autonomía que anuncia Amazon.

La Alexa Tablet 12 Pro es la cabeza de la gama. Monta una pantalla de 12 pulgadas con 120 Hz, en formato 3 a 2 y con 280 puntos por pulgada, en un cuerpo de solo 6,5 milímetros de grosor.

Su procesador está fabricado en 4 nanómetros y se completa con cuatro altavoces con Dolby Atmos y Wi-Fi 6E. La configuración de partida lleva 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque el modelo puede llegar hasta los 16 GB de memoria. Amazon calcula hasta 16 horas de vídeo. Hay además una variante con pantalla Nanomatte, que incorpora un tratamiento antirreflejos desarrollado junto a Corning.

La Alexa Tablet 11 ocupa el escalón intermedio. Su pantalla de 11 pulgadas tiene resolución 2.5K, 276 puntos por pulgada y hasta 90 Hz, y se acompaña de 8 GB de RAM y audio estéreo con Dolby Atmos. La compañía anuncia hasta 15 horas de vídeo, y el modelo se vende en grafito, amatista y verde matcha.

La Alexa Tablet 8 es la más portátil. Combina una pantalla de 8,7 pulgadas con 329 gramos de peso, 7,95 milímetros de grosor, Wi-Fi 6 y 4 GB de RAM. Según Amazon, llega a las 14 horas de vídeo, y se ofrece en grafito, rosa y verde azulado.

Teclado y lápiz, solo para la hermana mayor

Los accesorios son exclusivos de la 12 Pro. El teclado magnético cuesta 139,99 euros y se conecta sin necesidad de emparejarlo por Bluetooth. El lápiz, de 84,99 euros, es activo con estándar USI 2.0, ofrece 4.096 niveles de presión y se carga de forma inalámbrica. Amazon completa la oferta con una gama de fundas protectoras.

Las tablets infantiles traen un año de Kids+ en la caja

Las Amazon Kids Tablets llegan en dos tamaños, 8,7 y 11 pulgadas, y cada pack incluye la tablet, una funda resistente para niños y un año de Kids+. Hay versiones para mayores de 3 años y para mayores de 6, y algunas fundas lucen diseños de La Patrulla Canina y Barbie.

Incorporan un Panel parental renovado que, según Amazon, ofrece información semanal sobre lo que exploran y aprenden los niños. Se maneja desde el navegador web o desde la aplicación y permite controlar los dispositivos a distancia, fijar límites de tiempo de pantalla y objetivos educativos, recibir recomendaciones por edad y consultar la actividad de los pequeños. La tablet suma un navegador web seguro para completar el control.

Qué hay dentro de Kids+ y cuánto cuesta al acabar el año

Kids+ es un servicio de suscripción para niños de 3 a 12 años con aplicaciones, libros, vídeos, juegos y audiolibros seleccionados. Según Amazon, el catálogo no tiene anuncios y se adapta a cada etapa de edad, con marcas como La Patrulla Canina, LEGO, Disney, Marvel y Sonic.

En juegos hay cientos de títulos desbloqueados desde el primer día que, de acuerdo con la compañía, no tienen compras dentro de la aplicación ni cargos inesperados. En vídeo, cientos de episodios sin anuncios de series como Peppa Pig y Pokémon, además de producciones originales como Bat-Fam.

El servicio incluye también audiolibros de Audible y Sleep Studio, un apartado con listas de reproducción para dormir con canciones, sonidos e historias de Calm y Moshi. Las Historias con Alexa, en las que los niños proponen personajes y Alexa crea relatos narrados, están disponibles con Alexa+ en los dispositivos Echo Kids.

Pasado el primer año, la renovación cuesta 6,99 euros al mes para clientes Prime y 7,99 euros al mes para el resto. Kids+ estará disponible en España a partir del 19 de octubre, en tablets de Amazon y en dispositivos Fire TV compatibles.

Reservas abiertas y primeros envíos el 19 de octubre

Las tres Alexa Tablets y las Amazon Kids Tablets ya pueden reservarse en Amazon.es, con envíos a partir del 19 de octubre.

Estos son los precios en España. La Alexa Tablet 12 Pro cuesta desde 499,99 euros con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y la versión Nanomatte sube a 559,99 euros.

La Alexa Tablet 11 arranca en 329,99 euros, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y la Alexa Tablet 8 en 229,99 euros, con 4 GB de RAM y 64 GB.