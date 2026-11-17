La investigación del tiroteo que dejó a un agente de la Policía Local herido de bala en el barrio de Corea de Palma incorpora una nueva diligencia judicial. El detenido por estos hechos se negó inicialmente a facilitar una muestra de ADN para cotejarla con los restos biológicos que pudieran encontrarse en la pistola reglamentaria que fue utilizada durante el incidente. Ante esta negativa, la Policía Nacional solicitó autorización judicial para obtener la muestra de forma obligatoria, una petición que finalmente ha sido atendida por la jueza instructora.

El investigado rechazó expresamente someterse al frotis bucal que pretendían practicarle los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Su negativa quedó reflejada en las diligencias policiales y fue firmada en presencia de su abogado.

La extracción de ADN tenía como finalidad obtener un perfil genético del detenido que permitiera realizar las correspondientes comprobaciones periciales sobre el arma de fuego implicada en el tiroteo de Palma. Los investigadores consideran que este análisis puede aportar información relevante para completar la reconstrucción de lo ocurrido durante la intervención policial del pasado 14 de noviembre.

Según consta en el atestado, los agentes informaron al detenido de la posibilidad de recoger una muestra biológica mediante un frotis bucal. Sin embargo, el sospechoso manifestó expresamente que no autorizaba la práctica de esta diligencia, dejando constancia documental de su decisión.

La negativa llevó a los investigadores a solicitar la intervención de la autoridad judicial para poder obtener las muestras biológicas sin necesidad de contar con el consentimiento del investigado. La petición contemplaba que la extracción pudiera realizarse tanto en sede judicial como en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La jueza instructora ha autorizado finalmente la obtención de la muestra de ADN, lo que permitirá a los especialistas realizar los cotejos genéticos que se consideren pertinentes con los vestigios recogidos en la pistola.

La prueba adquiere especial relevancia por las circunstancias en las que se produjo el tiroteo a un policía local en Palma. El 14 de noviembre, durante una intervención policial en el barrio de Corea, el detenido consiguió hacerse con la pistola reglamentaria de uno de los agentes y efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó en una pierna al policía local identificado con el número profesional 183.

La reconstrucción de los hechos recogida en el atestado describe un forcejeo junto al vehículo patrulla durante el cual el sospechoso logró arrebatar el arma a uno de los funcionarios. A continuación, realizó dos disparos en un intervalo aproximado de nueve segundos.

La situación continuó siendo especialmente peligrosa después de las detonaciones. Según la documentación policial, el detenido permaneció sujetando la pistola y llegó a amenazar a los agentes que trataban de reducirlo: «Soltadme, os voy a pegar otro tiro, os voy a matar».

Los policías tuvieron que intervenir para evitar que volviera a disparar. Uno de ellos llegó incluso a sujetar la corredera del arma hasta que consiguieron arrebatársela y controlar al sospechoso.

La pistola reglamentaria constituye una de las principales piezas de la investigación. La Policía Científica intervino el arma y otros efectos relacionados con el episodio para someterlos a los correspondientes estudios y análisis periciales.

En el procedimiento, la acusación particular del agente herido está ejercida por el letrado Eduardo Luna, que representa los intereses del policía que recibió el impacto de bala durante la intervención.

La obtención del perfil genético permitirá avanzar en las comprobaciones solicitadas por los investigadores y determinar si existen coincidencias entre el ADN del detenido y los posibles restos biológicos localizados en el arma. En cualquier caso, el resultado de estos análisis deberá incorporarse a las actuaciones judiciales y valorarse junto al resto de pruebas disponibles.

La autorización judicial para obtener la muestra supone un nuevo avance en la investigación del tiroteo de Palma, un episodio que pudo tener consecuencias mucho más graves y que terminó con un agente de la Policía Local herido por un disparo efectuado con su propia arma reglamentaria.